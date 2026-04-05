04. 06.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Behódolás helyett maradjunk az utolsó gall falu az EU-ban!

2026. április 05. 09:39

Az egyenlő felek közötti tárgyalást nem értik. Számukra a jólét és a siker forrása az, ha valakire rákényszeríthetik az akaratukat, ha győznek.

Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„A választási kampány legnagyobb hazugsága, hogy ki lehet egyezni az európai elittel. Nem lehet. A teljes és feltétel nélküli megadást várnak minden olyan ügyben, amikről már kétszázhuszonkétszer bebizonyosodott, hogy nekünk van igazunk. Aki ilyesmivel jön, az nem kiegyezni akar a nyugati elittel, hanem alattvalónak készül.

A szöveg az, hogy csak némi jólfésültségre, európai arcélre, udvarias gesztusokra van szükség, az európai elit rögtön nagy ölelésekkel válaszol. Talán még egy kis szuverenitásról kell lemondani, és minden rendbe jön. Az elmúlt tizenvalahány év tapasztalatai mondanak ennek ellent. Aki nem hiszi, járjon utána a megfoghatatlan és utolérhetetlen szupermérföldköveknek, ami tulajdonképpen az nyugati elit hibrid hadviselési technikája; valahogy mindig a következő mezőre léptek, amint teljesítettük őket. Vagy megtekinthetik a korrupciós tematikát nem annyira megtámasztó valóságot is: független szereplők, tehát nem a Bizottság megrendelésére dolgozó NGO-k felmérései, cégvezetők, átlagemberek tapasztalatai alapján Magyarország az legkevésbé korrupt országok közé tartozik az EU-ban. A többszereplős pályázatok esetében már dobogós helyezésünk van, de mégis minket tartanak célkeresztben. Amihez néhány korrupt szociológus és aktivista érzelmeit társítják bizonyítékként.

Példát szeretnének statuálni. Az európai elit ugyanis a totalitárius (germán) hagyományai miatt mindent zéró összegű játékként fog fel, amiben vagy elérik a teljes győzelmet, vagy megalázó vereséget szenvednek. Nincs középút, nincs megegyezés, no pasarét! Győzelem vagy halál! – bármilyen témában ezeket a szavakat lehet hallani a nyugati elit képviselőitől. Tényleg bármilyen ügyben. (…)

A nyugati elit képtelen együttműködni, kizárólag konfliktusokban, és az azt követő, feltétel nélküli megadásban hisz. A kompromisszum szó úgy fáj a fülüknek, mint angolkisasszonyoknak a basszameg. Ezért harcoltatják az ukránokat, ezért tették tönkre az ipart a bolond zöld ideológia jegyében, ezért verik szét a NATO-t és a többi. És ezért nem képesek leszállni rólunk, még akkor sem, ha mindenben nekünk van igazunk.

Arrafelé az alapvető kulturális mintákkal van a baj. A nyugati elitek évezredek óta abban szocializálódtak, hogy nekik csak akkor van valamijük, ha azt mástól elveszik. Hogy közösen építenek valami a szomszéddal, az ismeretlen, egyben dühítő ötlet számukra. Ha 10 sovány tehén feji egymást, abban is több szórakozást találnak, mint egy új legelőben, hiszen a kevés felhatalmazást ad a rablásra és az erőszakoskodásra.

És nem, nem azért nem lehet velük tárgyalni, mert a többségük labilis, idegbeteg nő, hanem mert alapvetően nem is ismerik a tárgyalás fogalmát. Legalábbis az egyenlő felek közötti tárgyalást nem értik. Számukra a jólét és a siker forrása az, ha valakire rákényszeríthetik az akaratukat, ha győznek. Akkor is, ha ez szembe megy a józan ésszel, mint mikor az előző Európai Birodalom nem kereskedni akart a Szovjetunióval, hanem milliók halálán keresztül birtokába kerülni az amúgy apróért megvásárolható holmiknak.

Nincs más megoldás, a nyugati eliteket le kell verni. Akad arrafelé éppen elég értelmes ember, akikkel lehet tárgyalni. Csak le kell váltaniuk az elitüket, még mielőtt valaki más váltja le őket egy tornateremben. Mi meg addig elleszünk az utolsó gall falu szerepével, ami az összes kellemetlenség ellenére mégis sokkal jobb, mint a feltétel nélküli behódolás.”

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olajfa-0
2026. április 05. 21:32
Remek írás!
altercat1
2026. április 05. 17:31
A deep state által mozgatott figurákat kell eltávolítani az EU éléről. Van rá esély most, hogy energiaválság van és lesz. Hajrá patrióták! Hajrá Putyin! Taposd el a náci férgeket!
minarik
2026. április 05. 17:27
johngo 2026. április 05. 15:52 A nyugati elit leváltásához egy sokkal húsba-vágóbb válság kellene nyugaton, ami a radikálisan liberálisra nevelt szavazóikat megrettentené. Egyetértünk, ezt úgy mondják egyszerűbben, hogy bele kell az átlag német (osztrák, holland, dán, stb..) orrát, nyugdíjasét, fiatalét, MINDEGYIKÉT nyomni a SZ.BA. Horror árak, gagyi minőség, eltűnő jövedelem és megtakarítások. Egyéni szinten, minden, bennünket lenéző, lealázó germánnak kell az ótvart a saját kényes bőrén éreznie. Csak a saját kínjuk miatt lépnének, ha egyáltalán.
billysparks
2026. április 05. 15:58
"Azért fura látni, hogy ma már az összes belsevik Moszkvát fikázza. " Egyszerű a magyarázat. A kommunizmus megbukott keleten és nyert nyugaton. Értelemszerűen fordulnak a kommunisták a sajátjaik felé.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!