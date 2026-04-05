„A választási kampány legnagyobb hazugsága, hogy ki lehet egyezni az európai elittel. Nem lehet. A teljes és feltétel nélküli megadást várnak minden olyan ügyben, amikről már kétszázhuszonkétszer bebizonyosodott, hogy nekünk van igazunk. Aki ilyesmivel jön, az nem kiegyezni akar a nyugati elittel, hanem alattvalónak készül.

A szöveg az, hogy csak némi jólfésültségre, európai arcélre, udvarias gesztusokra van szükség, az európai elit rögtön nagy ölelésekkel válaszol. Talán még egy kis szuverenitásról kell lemondani, és minden rendbe jön. Az elmúlt tizenvalahány év tapasztalatai mondanak ennek ellent. Aki nem hiszi, járjon utána a megfoghatatlan és utolérhetetlen szupermérföldköveknek, ami tulajdonképpen az nyugati elit hibrid hadviselési technikája; valahogy mindig a következő mezőre léptek, amint teljesítettük őket. Vagy megtekinthetik a korrupciós tematikát nem annyira megtámasztó valóságot is: független szereplők, tehát nem a Bizottság megrendelésére dolgozó NGO-k felmérései, cégvezetők, átlagemberek tapasztalatai alapján Magyarország az legkevésbé korrupt országok közé tartozik az EU-ban. A többszereplős pályázatok esetében már dobogós helyezésünk van, de mégis minket tartanak célkeresztben. Amihez néhány korrupt szociológus és aktivista érzelmeit társítják bizonyítékként.