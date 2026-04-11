Bárhogy is nézzük, ez a választás nem szól másról, mint Orbán Viktorról

A liberális értelmiség és sajtója mindig fanyalogva fogadta, nevetség tárgyává igyekezett tenni családközpontú és munkaalapú társadalompolitikáját,

ami azonban sokszorosan bebizonyította működőképességét – igaz, a nemzetközi tőke így nálunk csak szolidabb profittal számolhatott. A nemzeti érdekeken és a konnektivitáson alapuló külpolitika sikerességének pedig a birodalomépítő elképzelések fogságában vergődő Európa egyre sebesebben mélyülő gazdasági-társadalmi és kulturális válsága tart kijózanító tükröt. Ami veszélyes mintaként van jelen a kontinensen.

Nincs mit csodálkozni tehát, hogy egy ennyi ideig a nemzete támogatását, valamint saját politikai közössége teljes bizalmát élvező és a válságok ellenére is sikeres kormányfőnek megszámlálhatatlan irigye, frusztrált és ideges ellenfele, ellensége van.

Ráadásul az ideologikus gondolkodás elutasításával Orbán Viktor kivívta a nemzetközi világ elismerését is. Az Egyesült Államoktól Kínáig, az arab világtól a türk országokig mérvadó a szava, odafigyelnek gondolataira, ami az elszigeteltséget mantrázók számára megemészthetetlen bosszúság.

Részrehajlás nélkül kijelenthetjük: nem volt még ilyen nagy befolyással bíró vezetője a modern kori Magyarországnak.