Balos elemző Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseiről: Túl szép, hogy igaz legyen

Tölgyessy Péter: Komoly kételyeim vannak arról, hogy Magyar Péter demokrata lenne
A politológus szerint szörnyű követkeményei lehetnek a Tisza Párt ígéreteinek.
Nagy Attila Tibor szerint az új kormány népszerűtlen gazdasági intézkedéseket fog hozni.
„Túl szép, hogy igaz legyen”, hogy az új kormányzati többség egyszerre képes lesz a családi adókedvezmények megtartására, a családi pótlék növelésére, az anyáknak járó adómentesség fenntartására, az áfa csökkentésére, a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya osztogatására – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorának keddi adásában.
Nagy Attila Tibor arra a kérdésre, kell az új kormánynak népszerűtlen gazdasági intézkedéseket hoznia, azt mondta, attól tart, igen.
Indoklása szerint a tavalyi költségvetés nagyjából 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal zárt, három éve nincs érdemi gazdasági növekedés, ami azt jelenti, hogy a GDP-növekedésből nem jön olyan adóbevétel-többlet, amivel korábban esetleg lehetett számolni.
Pócza István politikai elemző a Magyarországnak járó európai uniós források hazahozatalához szükséges gyakorlati lépéseket illető kérdésre úgy reagált, hogy a jogállamiság egyértelmű feltétel, amelyet Magyar Péter az alkotmány átírásával, újraírásával, vagy módosításával oldana meg, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelnek az útjából ki fog állni, a migráció tekintetében „úgy kell tekerni a szabályokat, hogy azok megfeleljenek az európai uniós elvárásoknak”.
De
az uniós intézmények részéről érezhető az óvatosság Magyar Péterrel szemben, mert nem tudni, mire lehet számítani tőle
– jegyezte meg.
Nagy Attila Tibor azt mondta, ahogy korábban Lengyelország, úgy Magyarország esetében is elképzelhetőnek tart egy olyan politikai megállapodást az Európai Bizottság és a magyar kormány között, amely felszabadítaná az uniós pénzeket.
Magyar Péter ugyanakkor nincs abban a helyzetben, mint Donald Tusk, akinek komoly nemzetközi politikai tapasztalata és széles kapcsolatrendszere van.
A politikai elemző a menekültügyi paktumról azt mondta, lát mozgásteret arra, hogy annak magyarországi végrehajtásában Magyar Péter el tudjon érni esetleg egy olyan formulát, amely „eladható a magyarországi közvéleménynek”.
Nagy Attila Tibor beszélt arról, hogy az Európai Bizottságnak nem lehet érdeke rögtön lehetetlen helyzetbe hozni az új magyar kormányt, lehet, hogy megkérik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Ezt nem adják ingyen, „az olajért cserébe lehet egy olyan megállapodás, hogy a magyar kormány nem akadályozza a hitel jóváhagyását Ukrajnának”.
A műsor második felében Nagy Attila Tibor kifejtette,
a 14. havi nyugdíj teljes odaadása nehezen elképzelhető, ahogyan az anyáknak járó adómentesség is „nagy falat” addig, amíg nem lesz 3-5 százalékos GDP növekedés.
Hozzátette, a ha Magyar Péterék meg tudnak állapodni az uniós pénzek hazahozataláról, annak lehet gazdaságélénkítő hatása. Ám még ki kell írni a pályázatokat, le kell folytatni a közbeszerzési eljárásokat, tehát kell egy-két év – vélekedett.
Pócza István szerint
az üzemanyagárak kérdése az, amihez könnyen hozzá lehetne nyúlni, de a Tisza korábban 480 forintos árról beszélt,
így nehéz kommunikációs helyzetbe hozta magát.
A másik lehetőség hozzányúlni a rezsicsökkentéshez,
amelyet az Európai Bizottság is folyamatosan támadott. Vagy az egészet eltörlik, aminek súlyos társadalmi hatása lenne, vagy sávosítják – mondta.
A Tisza Párt kétharmados felhatalmazásáról Pócza István elemzői felvetéseket idézve úgy vélekedett,
nem zárható ki, hogy a Tisza hozzányúl az önkormányzati rendszerhez, és már őszre kiírják az önkormányzati választást, „hogy bebetonozzák magukat az önkormányzatokba, és akkor utána majd lehet hosszabb távon beadagolni a kellemetlen dolgokat”.
Nagy Attila Tibor szerint sem várható önmérséklet Magyar Pétertől, ráadásul el tudja mozdítani helyükről azokat a közjogi méltóságokat, akiket már a kampányban felsorolt. „Ehhez annyi kell csak, hogy módosítják az alaptörvényt, és kész” – jelentette ki.
A két politikai elemző abban egyetértett, hogy az alkotmányozást nem kellene elsietni, és a piacokat elsősorban nem a köztársasági elnök személye érdekli, hanem az, hogy végre kiszámítható lesz-e a gazdaságpolitika, a jogi környezet.
Nagy Attila Tibor szerint
nem jó, ha egy kormány kizárólag a vállalkozók érdekein keresztül szemléli és irányítja az országot.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha a neoliberális szemléletű Kapitány István túl nagy szerephez jut a kormányon belül, akkor „létrejöhet egyfajta torz szemlélet”.
Pócza István szerint ha gazdasági jövőképet nem tud felmutatni egy kormány, akár saját hibájából, akár a nemzetközi környezet miatt, akkor nagyon rossz helyzetbe sodorja magát. Ebből a szempontból a Tisza Párt is óriási kihívással fog szembesülni, emiatt számít „az egy napra összállt” Tisza-tábor lemorzsolódására.
Nagy Attila Tibor is arról beszélt, hogy a Tisza Párt tábora heterogén, vannak benne balliberálisok, nemzeti radikálisok, zöldek, szociáldemokraták; ő is arra számít, hogy teljes mértékben nem sikerülhet egyben tartani azt.
Nagy Attila Tibor elmondta, szerinte
a KATA adózási forma – amelynek visszahozatalára Magyar Péter tett ígéretet – megszüntetése is hozzájárult a Fidesz vereségéhez.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Magyar Péter