Balos elemző Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseiről: Túl szép, hogy igaz legyen

„Túl szép, hogy igaz legyen”, hogy az új kormányzati többség egyszerre képes lesz a családi adókedvezmények megtartására, a családi pótlék növelésére, az anyáknak járó adómentesség fenntartására, az áfa csökkentésére, a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya osztogatására – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorának keddi adásában.

Nagy Attila Tibor arra a kérdésre, kell az új kormánynak népszerűtlen gazdasági intézkedéseket hoznia, azt mondta, attól tart, igen.

Indoklása szerint a tavalyi költségvetés nagyjából 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal zárt, három éve nincs érdemi gazdasági növekedés, ami azt jelenti, hogy a GDP-növekedésből nem jön olyan adóbevétel-többlet, amivel korábban esetleg lehetett számolni.