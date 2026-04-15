megszorítások tisza párt Tisza-csomag nagy attila tibor Magyar Péter európai bizottság

Balos elemző Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseiről: Túl szép, hogy igaz legyen

2026. április 15. 06:07

Nagy Attila Tibor szerint az új kormány népszerűtlen gazdasági intézkedéseket fog hozni.

2026. április 15. 06:07
null

„Túl szép, hogy igaz legyen”, hogy az új kormányzati többség egyszerre képes lesz a családi adókedvezmények megtartására, a családi pótlék növelésére, az anyáknak járó adómentesség fenntartására, az áfa csökkentésére, a nyugdíjasoknak SZÉP-kártya osztogatására – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorának keddi adásában.

Nagy Attila Tibor arra a kérdésre, kell az új kormánynak népszerűtlen gazdasági intézkedéseket hoznia, azt mondta, attól tart, igen.

Indoklása szerint a tavalyi költségvetés nagyjából 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal zárt, három éve nincs érdemi gazdasági növekedés, ami azt jelenti, hogy a GDP-növekedésből nem jön olyan adóbevétel-többlet, amivel korábban esetleg lehetett számolni.

Pócza István politikai elemző a Magyarországnak járó európai uniós források hazahozatalához szükséges gyakorlati lépéseket illető kérdésre úgy reagált, hogy a jogállamiság egyértelmű feltétel, amelyet Magyar Péter az alkotmány átírásával, újraírásával, vagy módosításával oldana meg, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelnek az útjából ki fog állni, a migráció tekintetében „úgy kell tekerni a szabályokat, hogy azok megfeleljenek az európai uniós elvárásoknak”.

De 

az uniós intézmények részéről érezhető az óvatosság Magyar Péterrel szemben, mert nem tudni, mire lehet számítani tőle

– jegyezte meg.

Nagy Attila Tibor azt mondta, ahogy korábban Lengyelország, úgy Magyarország esetében is elképzelhetőnek tart egy olyan politikai megállapodást az Európai Bizottság és a magyar kormány között, amely felszabadítaná az uniós pénzeket. 

Magyar Péter ugyanakkor nincs abban a helyzetben, mint Donald Tusk, akinek komoly nemzetközi politikai tapasztalata és széles kapcsolatrendszere van.

A politikai elemző a menekültügyi paktumról azt mondta, lát mozgásteret arra, hogy annak magyarországi végrehajtásában Magyar Péter el tudjon érni esetleg egy olyan formulát, amely „eladható a magyarországi közvéleménynek”.

Nagy Attila Tibor beszélt arról, hogy az Európai Bizottságnak nem lehet érdeke rögtön lehetetlen helyzetbe hozni az új magyar kormányt, lehet, hogy megkérik Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Ezt nem adják ingyen, „az olajért cserébe lehet egy olyan megállapodás, hogy a magyar kormány nem akadályozza a hitel jóváhagyását Ukrajnának”.

A műsor második felében Nagy Attila Tibor kifejtette, 

a 14. havi nyugdíj teljes odaadása nehezen elképzelhető, ahogyan az anyáknak járó adómentesség is „nagy falat” addig, amíg nem lesz 3-5 százalékos GDP növekedés.

Hozzátette, a ha Magyar Péterék meg tudnak állapodni az uniós pénzek hazahozataláról, annak lehet gazdaságélénkítő hatása. Ám még ki kell írni a pályázatokat, le kell folytatni a közbeszerzési eljárásokat, tehát kell egy-két év – vélekedett.

Pócza István szerint 

az üzemanyagárak kérdése az, amihez könnyen hozzá lehetne nyúlni, de a Tisza korábban 480 forintos árról beszélt,

így nehéz kommunikációs helyzetbe hozta magát. 

A másik lehetőség hozzányúlni a rezsicsökkentéshez,

amelyet az Európai Bizottság is folyamatosan támadott. Vagy az egészet eltörlik, aminek súlyos társadalmi hatása lenne, vagy sávosítják – mondta.

A Tisza Párt kétharmados felhatalmazásáról Pócza István elemzői felvetéseket idézve úgy vélekedett, 

nem zárható ki, hogy a Tisza hozzányúl az önkormányzati rendszerhez, és már őszre kiírják az önkormányzati választást, „hogy bebetonozzák magukat az önkormányzatokba, és akkor utána majd lehet hosszabb távon beadagolni a kellemetlen dolgokat”.

Nagy Attila Tibor szerint sem várható önmérséklet Magyar Pétertől, ráadásul el tudja mozdítani helyükről azokat a közjogi méltóságokat, akiket már a kampányban felsorolt. „Ehhez annyi kell csak, hogy módosítják az alaptörvényt, és kész” – jelentette ki.

A két politikai elemző abban egyetértett, hogy az alkotmányozást nem kellene elsietni, és a piacokat elsősorban nem a köztársasági elnök személye érdekli, hanem az, hogy végre kiszámítható lesz-e a gazdaságpolitika, a jogi környezet.

Nagy Attila Tibor szerint 

nem jó, ha egy kormány kizárólag a vállalkozók érdekein keresztül szemléli és irányítja az országot. 

Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha a neoliberális szemléletű Kapitány István túl nagy szerephez jut a kormányon belül, akkor „létrejöhet egyfajta torz szemlélet”.

Pócza István szerint ha gazdasági jövőképet nem tud felmutatni egy kormány, akár saját hibájából, akár a nemzetközi környezet miatt, akkor nagyon rossz helyzetbe sodorja magát. Ebből a szempontból a Tisza Párt is óriási kihívással fog szembesülni, emiatt számít „az egy napra összállt” Tisza-tábor lemorzsolódására.

Nagy Attila Tibor is arról beszélt, hogy a Tisza Párt tábora heterogén, vannak benne balliberálisok, nemzeti radikálisok, zöldek, szociáldemokraták; ő is arra számít, hogy teljes mértékben nem sikerülhet egyben tartani azt.

Nagy Attila Tibor elmondta, szerinte 

a KATA adózási forma – amelynek visszahozatalára Magyar Péter tett ígéretet – megszüntetése is hozzájárult a Fidesz vereségéhez.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
obi-wankenobi
•••
2026. április 15. 09:43 Szerkesztve
Nézzük, Darth magyar péter Vader Nagy Úr mihez ért a szeretet ország nevében. Fenyegetőzés, mocskolódás, lenézés, megalázás. A saját családja szétrombolása csak úgy, mint a filmbéli Darth Vader, migránsok beengedése, leválás az olcsó orosz energiáról, soros Palpatin györgy utasításainak feltétel nélküli követése( magyarszo4.ingyenweb.hu), kábszerezés. Ezzel a "tudással" fog neki a kormányzásnak. Videa/ Star Wars Kód első rész Videa/ Star Wars Kód második rész Videa/ Star Wars Kód harmadik rész
gullwing
2026. április 15. 09:00
Várjunk csak ezeket már mint ha hallottuk volna: a pufajkás horn, az ügynök megyó, az elqró és a libás bajnai esetében... nem tudnak ezek mást csak amit a szar vérük diktál...
Korn
2026. április 15. 08:55
az új kormány népszerűtlen gazdasági intézkedéseket fog hozni Semmi különös, 90-es évek lesznek újra, csak most az ukrán maffia erősödik meg és sajnos mára már szarabb a zene :D
jugabe
2026. április 15. 08:53
Már megint a KATA-n rugóznak. Voltam benne, nem 50 hanem 75 ezres verzióval, de ha abban maradtam volna nyugdíjig, így is kva nagy meglepi jött volna ki belőle, erről nem sokan beszélnek. Szép volt, jó volt, de elég is volt. Az átalányadózás jövőállóbb, januártól még kedvezőbb költséghányadokkal, így kedvezőbb lett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!