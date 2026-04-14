Tölgyessy Péter: Komoly kételyeim vannak arról, hogy Magyar Péter demokrata lenne

A politológus szerint szörnyű követkeményei lehetnek a Tisza Párt ígéreteinek.
Kedden Tölgyessy Péter politológus volt a vendége Gulyás Mártonnak a Partizán stúdiójában, aki Orbán Viktor jövőjét és a Magyar Péter vezette új kormány előtt álló kihívásokat is elemezte.
A politológus szerint a Fidesz vereségét egyrészt a demográfiai folyamatok, másrészt a gazdasági helyzet okozta: a fiatalok elfordultak a párttól, amelynek a bázisa elöregedett, a gazdasági stagnálás a kegyelmi botrány és a korrupciós botrányok miatt a „panaszkultúra” túllépett a Fidesz mozgósítási képességén.
Tölgyessy szerint Orbán Viktor számára a legsúlyosabb következmény, ha nem mond le a pártvezetésről és a parlamenti mandátumáról. Ebben az esetben ugyanis „Gyurcsány Ferenc útjára léphet”.
A politológus szerint a miniszterelnöknek „az emlékiratain kellene dolgoznia”.
A választás fontos üzenetet küldött a nemzetközi közvéleménynek is. Tölgyessy Péter kiemelte: „Magyarország demokrácia, és demokrácia volt régebben is.”
Az eredmények után a világ vezető lapjai (köztük a New York Times) is kiemelték, hogy valódi kihívó jelent meg, működött a választási rendszer, és a magyar nép döntött.
„Politikailag túlzott állítások voltak, amelyek a demokrácia halálára utaltak. Most volt valódi kihívó, és működött a berendezkedés, és a magyar nép döntött – és úgy tetszik, a demokrácia diadala volt” – fogalmazott.
Tölgyessy Péter nyíltan bírálta Magyar Péter demokráciához való viszonyát. Komoly kételyei vannak afelől, hogy a Tisza Párt vezetője valóban elkötelezett demokrata lenne.
„Komoly kételyeim vannak Magyar Pétert illetően az ő demokráciához való hozzáállásában.
Az ő pártja lényegében nem létezik. Van ő, aki szervezte ezt a pártot és működteti, és a többiek meg se szólalhattak saját jogukon.
Most a földön nem tudok ilyen pártot, ahol ez lehetséges lett volna, hogy képviselőjelöltek, miniszterjelöltek lényegében nem mondanak semmit, mert nem szabad nekik mondaniuk” – jelentette ki.
Tölgyessy szerint Magyar Péter a demokrácia helyreállításáról alapvetően csak lózungokat mond. Egyetlen konkrét javaslata a nyolc évig tartó miniszterelnöki cikluskorlát, ami inkább elnöki rendszerekben megszokott, és történelmileg nem védte meg a demokráciát a túlhatalomtól.
A beszélgetésben részletesen szó esett az elszámoltatásról és a korábbi kormányzás alatt felhalmozott vagyonok visszaszerzéséről. Tölgyessy szerint a nagyközönség által várt gyors katarzis jó eséllyel nem következik be: „Az elszámoltatás és vagyonvisszaszerzés nem lesz egyszerű. Jogállami úton hónapokig, évekig elhúzódhat, bizonyítási nehézségekkel, elévüléssel. Rengeteg probléma lehet ebből a dologból.”
Alternatívaként szimbolikus esetekben (pl. MOL-részesedés, meghatározott nagy vagyonok) elképzelhetőnek tartja a törvény erejével történő visszavételt, de hangsúlyozta annak veszélyeit:
Hallatlanul veszélyes. Az egész 20. századunk arról szólt, hogy vannak rosszak, akiktől el kell venni a vagyont és oda kell adni a jóknak. Rettenetes következményei lettek.”
Tölgyessy szerint a Tisza Párt kénytelen lesz népszerűtlen intézkedéseket hozni, mint például a jóléti intézkedések eltörlése, az árstoppok eltörlése, és a rezsicsökkentéssel is „kezdeni kell valamit”.
És bár eleinte a nemzetközi intézmények „elnézőek lesznek” Magyar Péterrel, de elképzelhetőnek látja, hogy a Tisza Pártnak végül a Nemzetközi Valutaalaphoz kell majd fordulnia a közel jövőben. És a nemzetközi szervezetek türelme is el fog fogyni. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy könnyen oda juthat Magyarország, mint Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnöksége végére.
Tölgyessy szerint Magyar Péter pártját egyedül az Orbán Viktorral szembeni ellenszenv tartja össze, ez pedig komoly problémát fog jelenteni akkor, amikor megjelennek majd az első problémák.
Nyitókép forrása: Peter Kohalmi / AFP
