04. 15.
szerda
tisza párt gulyás márton országgyűlési választás 2026 fidesz Tölgyessy Péter Magyar Péter gyurcsány ferenc orbán viktor

Tölgyessy Péter: Komoly kételyeim vannak arról, hogy Magyar Péter demokrata lenne

2026. április 14. 22:54

A politológus szerint szörnyű követkeményei lehetnek a Tisza Párt ígéreteinek.

2026. április 14. 22:54
null

Kedden Tölgyessy Péter politológus volt a vendége Gulyás Mártonnak a Partizán stúdiójában, aki Orbán Viktor jövőjét és a Magyar Péter vezette új kormány előtt álló kihívásokat is elemezte. 

A politológus szerint a Fidesz vereségét egyrészt a demográfiai folyamatok, másrészt a gazdasági helyzet okozta: a fiatalok elfordultak a párttól, amelynek a bázisa elöregedett, a gazdasági stagnálás a kegyelmi botrány és a korrupciós botrányok miatt a „panaszkultúra” túllépett a Fidesz mozgósítási képességén.

Tölgyessy szerint Orbán Viktor számára a legsúlyosabb következmény, ha nem mond le a pártvezetésről és a parlamenti mandátumáról. Ebben az esetben ugyanis „Gyurcsány Ferenc útjára léphet”.

A politológus szerint a miniszterelnöknek „az emlékiratain kellene dolgoznia”. 

Magyarország demokrácia

A választás fontos üzenetet küldött a nemzetközi közvéleménynek is. Tölgyessy Péter kiemelte: „Magyarország demokrácia, és demokrácia volt régebben is.” 

Az eredmények után a világ vezető lapjai (köztük a New York Times) is kiemelték, hogy valódi kihívó jelent meg, működött a választási rendszer, és a magyar nép döntött.

„Politikailag túlzott állítások voltak, amelyek a demokrácia halálára utaltak. Most volt valódi kihívó, és működött a berendezkedés, és a magyar nép döntött – és úgy tetszik, a demokrácia diadala volt” – fogalmazott.

Aggályok Magyar Péterrel kapcsolatban

Tölgyessy Péter nyíltan bírálta Magyar Péter demokráciához való viszonyát. Komoly kételyei vannak afelől, hogy a Tisza Párt vezetője valóban elkötelezett demokrata lenne.

„Komoly kételyeim vannak Magyar Pétert illetően az ő demokráciához való hozzáállásában. 

Az ő pártja lényegében nem létezik. Van ő, aki szervezte ezt a pártot és működteti, és a többiek meg se szólalhattak saját jogukon. 

Most a földön nem tudok ilyen pártot, ahol ez lehetséges lett volna, hogy képviselőjelöltek, miniszterjelöltek lényegében nem mondanak semmit, mert nem szabad nekik mondaniuk” – jelentette ki. 

Tölgyessy szerint Magyar Péter a demokrácia helyreállításáról alapvetően csak lózungokat mond. Egyetlen konkrét javaslata a nyolc évig tartó miniszterelnöki cikluskorlát, ami inkább elnöki rendszerekben megszokott, és történelmileg nem védte meg a demokráciát a túlhatalomtól.

A vagyonvisszavétel és elszámoltatás nehézségei

A beszélgetésben részletesen szó esett az elszámoltatásról és a korábbi kormányzás alatt felhalmozott vagyonok visszaszerzéséről. Tölgyessy szerint a nagyközönség által várt gyors katarzis jó eséllyel nem következik be: „Az elszámoltatás és vagyonvisszaszerzés nem lesz egyszerű. Jogállami úton hónapokig, évekig elhúzódhat, bizonyítási nehézségekkel, elévüléssel. Rengeteg probléma lehet ebből a dologból.”

Alternatívaként szimbolikus esetekben (pl. MOL-részesedés, meghatározott nagy vagyonok) elképzelhetőnek tartja a törvény erejével történő visszavételt, de hangsúlyozta annak veszélyeit:

Hallatlanul veszélyes. Az egész 20. századunk arról szólt, hogy vannak rosszak, akiktől el kell venni a vagyont és oda kell adni a jóknak. Rettenetes következményei lettek.”

Tölgyessy szerint a Tisza Párt kénytelen lesz népszerűtlen intézkedéseket hozni, mint például a jóléti intézkedések eltörlése, az árstoppok eltörlése, és a rezsicsökkentéssel is „kezdeni kell valamit”. 

És bár eleinte a nemzetközi intézmények „elnézőek lesznek” Magyar Péterrel, de elképzelhetőnek látja, hogy a Tisza Pártnak végül a Nemzetközi Valutaalaphoz kell majd fordulnia a közel jövőben. És a nemzetközi szervezetek türelme is el fog fogyni. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy könnyen oda juthat Magyarország, mint Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnöksége végére.

Tölgyessy szerint Magyar Péter pártját egyedül az Orbán Viktorral szembeni ellenszenv tartja össze, ez pedig komoly problémát fog jelenteni akkor, amikor megjelennek majd az első problémák. 

Nyitókép forrása: Peter Kohalmi / AFP

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
F1950
2026. április 15. 01:07
A "demokrácia" akkor működhetne, ha több párt (nem kettő) közel hasonló arányban venne részt a hatalomban és a döntésekben. A 2/3 parlamenti többség a többség diktatúrája még akkor is ha "demokráciának" nevezik egyesek. Nincs hely egymás meggyőzésére a vesztesnek vagyis a kisebbségnek nincs joga és lehetősége az érdemi beleszólásra. Magyarországon 3.3 millió szavazó "elsöprő fölénnyel" ítélte némaságra a névjegyzék maradék majd ötmillió szavazóját. Az Orbán kormánynak sem volt köze a demokráciához de az sajnálatos, hogy nagyon hasonló tájakat fognak látni a ló másik oldalára átesett emberek. Jobb lett volna mindezt a nyeregből szemlélni
namégmitnem
2026. április 15. 00:39
Tölgyessynek egyben nincs igaza. Abban, hogy Orbán Viktornak távoznia kellene mind a párt éléről, mind parlamenti tisztségéből és emlékiratain dolgozni. NEM. Pontosan ebben a pengeles helyzetben van a legnagyobb szükség emberi és politikusi nagyságára, intellektusára, óriási tapasztalatára, megkockáztatom: szimbólum-értékére. MP-t viszont (polgári nevét sehogyan. monogrammját is nehezen tudom leirni, igy hát maradjunk abban, hogy): POLOSKÁT és Tisza nevű hazárdjátékát tökéletesen látja: a kényszerhelyzetet, amelybe az egomán, infantilis senki bosszúvágyában navigálta magát. Kemény kényszereket rótt rá az EU (és Kijev): e feladatokat - elkábitott hivei kárára, mindannyiu(n)k bőrére- el kell végeznie, különben lesöprik a sakktábláról. Ha ráébred a cinikus és gátlástalan átverésre, aminek áldozata lett - és nem tűri szó nélkül, - nehéz lesz féken tartani, pacifikálni azt a tábort, amelyet semmiféle elv vagy érték: kizárólag Orbán eszelős gyűlölete tartott össze.És akkor jön a krach.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 00:23
>>akitiosz 2026. április 14. 23:42 „Magyarország demokrácia, és demokrácia volt régebben is.” Sohasem volt az. Nem a többség dönt közügyekben, hanem csak az országgyűlés vagy csak a kormány. Csupán pár száz ember milliók életét érintő kérdésekben.<< Akkor most, hogy a milliókat képviselő pár száz ember azonos világnézeti és elvi platformot alkot mitől jobb, mint amikor 6-7 különböző világlátású párt volt jelen és képviselte a milliókat? Ez most jobb vagy rosszabb? Megköszönöm, ha válaszolsz!
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 00:20
>>akitiosz 2026. április 14. 23:53 Aki szerint nem fontos és hasznos "demokrácia védő" javaslat a miniszterelnök hatalmának a két ciklusra korlátozása ő jobb lenne, ha nem elemezne, mert kontár.<< Tehát szerinted te jobban értesz a politikatudományhoz, mint Tölgyessy. Esetleg tényszerűen megindokolnád ezt?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!