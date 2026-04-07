„Ennyi amoralitás után alighanem fölösleges morális érvekkel előhozakodni, de a legkeresztényebb kormány(párt) a nagyböjtöt is végighazudta nem létező Tisza-programról, az óvodásokon és a világtól elzárva élő idősökön kívül senki számára nem hihető ukrán fenyegetésről, »ukrán aranykonvojról« – amelynek az ügyében máig nem sikerült senkit meggyanúsítani, és utólag kellett jogszabályt fabrikálni hozzá, hogy a lefoglalás ne legyen ordítóan törvénytelen –, az olcsó orosz energia elvesztésének veszélyéről (az orosz gázt Európában a legdrágábban vesszük, az orosz Ural olaj pedig jelenleg drágább, mint a nyugati Brent), a szerbiai gázcső elleni, kizárólag a Fidesz-kampány logikájában értelmet nyerő álmerényletről, meg a háborúpárti Brüsszelről, miközben Orbán Viktor két szövetségese, Putyin és Trump borítja éppen lángokba a világot. A katolikus teológiában kevéssé járatosak kedvéért: a hamvazószerdától húsvétig tartó nagyböjt, ami most egybeesett a hardcore kampányidőszakkal, elsősorban a bűnbánatról, azaz a bűneinkkel történő szembefordulásról szól(na).

Ehhez képest nincs olyan kormánypárti politikus, a kereszténydemokratákat is beleértve, aki ne posztolt volna ki naponta valami otromba hazugságot végig a nagyböjti időben.