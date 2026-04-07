2026. április 07. 09:30
„Ennyi amoralitás után alighanem fölösleges morális érvekkel előhozakodni, de a legkeresztényebb kormány(párt) a nagyböjtöt is végighazudta nem létező Tisza-programról, az óvodásokon és a világtól elzárva élő idősökön kívül senki számára nem hihető ukrán fenyegetésről, »ukrán aranykonvojról« – amelynek az ügyében máig nem sikerült senkit meggyanúsítani, és utólag kellett jogszabályt fabrikálni hozzá, hogy a lefoglalás ne legyen ordítóan törvénytelen –, az olcsó orosz energia elvesztésének veszélyéről (az orosz gázt Európában a legdrágábban vesszük, az orosz Ural olaj pedig jelenleg drágább, mint a nyugati Brent), a szerbiai gázcső elleni, kizárólag a Fidesz-kampány logikájában értelmet nyerő álmerényletről, meg a háborúpárti Brüsszelről, miközben Orbán Viktor két szövetségese, Putyin és Trump borítja éppen lángokba a világot. A katolikus teológiában kevéssé járatosak kedvéért: a hamvazószerdától húsvétig tartó nagyböjt, ami most egybeesett a hardcore kampányidőszakkal, elsősorban a bűnbánatról, azaz a bűneinkkel történő szembefordulásról szól(na).
Ehhez képest nincs olyan kormánypárti politikus, a kereszténydemokratákat is beleértve, aki ne posztolt volna ki naponta valami otromba hazugságot végig a nagyböjti időben.
Az optimista olvasat szerint egy hetük maradt rá (még ha ez az egy hét, meg az utána következő egy hónapos átmenet pont annyira lesz is erkölcsös meg keresztényi, mint a kormányzásuk). A pesszimista verzió viszont úgy szól, hogy amit eddig láttunk, az még mindig csupán az előjáték, és semmi, de tényleg semmi nem lesz drága nekik azért, hogy a nyakunkon maradhassanak.”