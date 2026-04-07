Az utolsó (?) hét

2026. április 07. 09:30

Nincs olyan kormánypárti politikus, a kereszténydemokratákat is beleértve, aki ne posztolt volna ki naponta valami otromba hazugságot végig a nagyböjti időben.

null
Hargitai Miklós
Népszava

„Ennyi amoralitás után alighanem fölösleges morális érvekkel előhozakodni, de a legkeresztényebb kormány(párt) a nagyböjtöt is végighazudta nem létező Tisza-programról, az óvodásokon és a világtól elzárva élő idősökön kívül senki számára nem hihető ukrán fenyegetésről, »ukrán aranykonvojról« – amelynek az ügyében máig nem sikerült senkit meggyanúsítani, és utólag kellett jogszabályt fabrikálni hozzá, hogy a lefoglalás ne legyen ordítóan törvénytelen –, az olcsó orosz energia elvesztésének veszélyéről (az orosz gázt Európában a legdrágábban vesszük, az orosz Ural olaj pedig jelenleg drágább, mint a nyugati Brent), a szerbiai gázcső elleni, kizárólag a Fidesz-kampány logikájában értelmet nyerő álmerényletről, meg a háborúpárti Brüsszelről, miközben Orbán Viktor két szövetségese, Putyin és Trump borítja éppen lángokba a világot. A katolikus teológiában kevéssé járatosak kedvéért: a hamvazószerdától húsvétig tartó nagyböjt, ami most egybeesett a hardcore kampányidőszakkal, elsősorban a bűnbánatról, azaz a bűneinkkel történő szembefordulásról szól(na).

Ehhez képest nincs olyan kormánypárti politikus, a kereszténydemokratákat is beleértve, aki ne posztolt volna ki naponta valami otromba hazugságot végig a nagyböjti időben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Az optimista olvasat szerint egy hetük maradt rá (még ha ez az egy hét, meg az utána következő egy hónapos átmenet pont annyira lesz is erkölcsös meg keresztényi, mint a kormányzásuk). A pesszimista verzió viszont úgy szól, hogy amit eddig láttunk, az még mindig csupán az előjáték, és semmi, de tényleg semmi nem lesz drága nekik azért, hogy a nyakunkon maradhassanak.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Gladi
2026. április 07. 19:04
Egy kommunista miért beszél nagybőjtről? Betartotta a kereszténység szabályait?
holger78
2026. április 07. 18:59
Miről ugatsz te féreg? Neked a létezésed is egy nagy hazugság. Jobb lett volna, ha anyád inkább lenyel. Sajnos a világra hozott, és egy hulladékkal többet kell nekünk magyaroknak eltartanunk, ahelyett, hogy kotródnál a hazádba, a közel-keletre.
Sanyi72
2026. április 07. 18:45
Te szarházi! Még nem menekültél kijevbe? Hétfőn már késő lesz!
pctroll
2026. április 07. 18:32
De hát vezet a tisza 23 százalékkal!!!
