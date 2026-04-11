Magyarországon a különböző vallású emberek békésen léteznek egymás mellett. Míg az Európai Unió más országaiban zsinagógákat gyújtanak fel, zsidókat vernek meg, példátlanul üti fel a fejét az antiszemitizmus és kisebbségbe szorul a kereszténység, addig nálunk alkotmányos védelmet élvez a keresztény kultúra nem kizárva ezzel a vallás-és lelkiismereti szabadságot. Kár vitatni: a rend és a béke annak köszönhető, hogy 2015-ben a magyar kormány nemet mondott a Wilkommenskultur-nak és az azzal kéz a kézben járó kulturális káosznak.

Magyarország jelenleg e téren szigetként van jelen az Európai Unióban. Ha úgy tetszik, Margit-szigetként. Azt nem tudom, hány szűzlány virraszt, hogy szűnjön meg a (polgár)háború, de – maradjunk a párhuzamnál – mi lehet keresztényibb annál, mint békét hirdetni?

Tisztelt Gábor atya, felhívta a figyelmet az empátiára írásának elején. De vajon be tudunk e még engedni mindenkit az érzésvilágunkba, és akarjuk-e ezt egyáltalán?

Az orosz–ukrán háborúban két keresztény ország fiatal férfijai ölik egymást egy talpalatnyi földért. Az orosz oldalnak – és kérem, irgalmazzanak nekem az ellenzéki érzelműek már a kérdés miatt is – nincsen érzésvilága? Miért kellene nekik az a talpalatnyi föld, amikor a világ egyik legnagyobb országa az övék? Nem zárhatjuk ki azt, hogy van olyan igazság, amelyért képesek ők is meghalni.

Kérdezem: kinek az igazsága alábbvaló itt? Ha az Egyház szerint létezik igazságos háború, akkor kinek az igazsága számít? Az ukrán vagy az orosz igazság? Nem lehet az, hogy az isteni igazság megítélése az ember számára láthatóan eldönthetetlen lett ebben a bonyolult világban? Talán nem is dolgunk igazságot tenni, hanem inkább imádkoznunk kell azért, hogy igazság nélkül is legyen mielőbb béke.