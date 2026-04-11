„Ági! Nem látom, hogy elhatárolódtál volna Eckütől!” – hiába törlik folyamatosan, a Tisza alelnökén is számonkérik a heremutogatást

Feljelentették a Tisza Párt mellett kampányoló heremutogatót – sajtóhír
Forsthoffer Ágnes rohamtempóban tünteti el a kritikus hozzászólásokat a Facebook-oldaláról, de a felháborodás őt sem kerüli el. A botrányt okozó zenésszel készült közös képpel üzennek még a tiszások is.
Nem akar csitulni a pénteki „rendszerbontónak” titulált koncerten történt közszeméremsértés körüli botrány. A Hősök zenekar frontembere, Eckü heremutogatása nemcsak a fideszes, illetve a bizonytalan választóknál, de jó érzésű Tisza-szavazóknál is kiverte a biztosítékot, és sokan a közösségi médiában kérik számon az ellenzéki politikusokat a gyomorforgató eset miatt. Vagyis inkább csak kérnék, hiszen a Tisza Párt politikusai szorgosan törlik a felháborodott kommenteket. Nem lóg ki a sorból Forsthoffer Ágnes alelnök sem, akit a rapperrel készült közös fényképpel igyekeznek elhatárolódásra, vagy egyáltalán reakcióra bírni a hozzászólók, eddig hiába.
Ez? Mi? Gyönyörű volt. Ezt akarjuk a folytatásban? Kik ezek? Milyen emberek? Erről beszámoltatok a kedves támogatóknak, vagy már ott tartunk, hogy említésre sem méltó? Kinek kell ezért köszönetet mondani? Nagyon kellemetlen az egész”
– ezt a felháborodott kommentet egy Tisza-logós profilképpel szereplő hozzászóló hagyta Forsthoffer Ágnes egyik Facebook-bejegyzésénél, csatolva az elfogadhatatlan, obszcén gesztust produkáló zenésszel közösen kampányoló Tisza-alelnökről készült fényképet.
Bár a hasonló gondolatok villámsebesen tűnnek el Forsthoffer Facebook-oldaláról, azért így is sikerült összegyűjtenünk pár, jogos felháborodást és választói csalódottságot tükröző hozzászólást:
„Gyermekvédelemről papolsz, aztán a gyermekem előtt vette ki Eckü a zacsit... köszönöm a Tisza eztán a gyermekvédelmi terveket, ön pedig ezzel vállalt közösséget!”
Gratulálok az Eckü nevű barátodhoz, tegnap áttolt pár ezer szavazatot a Fideszre...”
„Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani!”
Voltak kifejezetten hosszabb lélegzetű kommentek is:
Mire cikkünket közzétesszük, ezek nagy részét valószínűleg már hiába keresnénk Forsthoffer Ágnes oldalán, de a véleménynyilvánítás más módjait – például a vasárnapi voksolást – nem tudja a Facebook-cenzúra segítségével ellehetetleníteni a Tisza Párt.
Fotó: Eckü a színpadon, illetve Forsthoffer Ágnes és a rapper a kampányban / Facebook