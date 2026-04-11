Feljelentették a Tisza Párt mellett kampányoló heremutogatót – sajtóhír

Friss hírek a választókerületekből: beütött a Tisza Pártnak a vállalhatatlan heremutogatás
Eckü segítette a bizonytalanok döntését.
Az Index információi szerint szeméremsértés vétsége miatt tettek feljelentést Eckü ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon – a Hősök rappere kiskorúak előtt mutogatta a heréjét.
Szeméremsértés vétsége miatt tettek feljelentést Eckü ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Hősök rapperének botrányos koncertfellépése után – tudta meg az Index.
Tényi István szerint ez a Btk. 205. §-a alapján szeméremsértés vétsége lehet:
Szeméremsértésnek minősül, ha valaki más előtt felfedi szeméremtestét vagy olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan szeméremsértő. Szigorúbban büntetik a szeméremsértést, ha kiskorú előtt történik a cselekmény.
Mint megírtuk, a Tisza Párt kampányzárójának is tartott koncerten történtek hatással lehetnek a választási végeredményre is, sok bizonytalannál ugyanis ez a vállalhatatlan performansz volt az utolsó csepp a pohárban – Eckü a heréjét mutogatva üzent Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala