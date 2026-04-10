Kezdjük ott, hogy maga a párt 27-29 tagot számlál. Pont. Vagyis az Országgyűlésbe juttatott képviselői semmilyen számon kérhető, szankcionálható módon nem kötődnek jogilag a Tisza vezetéséhez. Az egész tiszás »közösség« egyetlen összetartó ereje a sokak fiókjában lapuló Fidesz-pártkönyvön túl az Orbán-rendszer leváltásának vágya (ami érthető és jogos!).

Ez pedig a probléma másik gyökere. Nincs semmilyen világnézeti alap, nincs »közös élmény«, nincsenek erős emocionális töltetű történetek. Nincs közös értékrend és nincsenek közös célok azon túl, hogy vesszen az Orbán. Ezt én magam is sokszor tapasztaltam, amikor a párt szimpatizánsait kérdeztem a különböző nagygyűléseken, akik azon túl, hogy »rendszerváltás«, az ég világon semmit nem tudtak megnevezni, mint elérendő cél. Még Magyar Pétert sem szeretik.

Pedig egy tiszás kormány százakárhány képviselőjének saját és a közössége értékrendjéből fakadó egységes válaszokat kellene majd adnia olyan gazdasági és társadalmi kérdésekre, mint az energiaválság, az Európai Unióhoz és annak politikájához fűződő viszony vagy éppen a demográfiai válság és az oktatás iránya, a közbiztonsági kérdések kezelése – hogy csak a leginkább szem előtt lévő témákat említsem.