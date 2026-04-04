Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt országgyűlési választás 2026 tuba gábor szálka istván Nyírbogát

Itt az igazság A SZAVAZAT ÁRA című filmről (VIDEÓ)

2026. április 04. 07:09

A De! Akcióközösség propagandaanyagát, A szavazat ára című filmet az a Tuba Gábor Tisza-sziget-alapító hozhatta tető alá, akiről most kikerült egy rasszista megnyilvánulásokat tartalmazó videó.

Nagy Gábor
„Akit az autóba beleültetnek, az mindenki pénzt kapott érte, támogatásokat, mindent” – mondja egy bizonyos Szálka István a DE! Akcióközösség „dokumentumfilmjében” arról, hogy a kormánypártok állítólag szavazatokat szoktak vásárolni a hátrányos helyzetű településeken.

A szavazat ára elnevezésű alkotás egyértelmű látlelete a kormánykritikus propagandaanyag-gyártásnak, amelyet egy olyan szervezet gyártott kifejezetten véleményes körülmények közepette, amely egy évvel ezelőtt még nem is létezett; és hogy miből is gazdálkodtak az elmúlt hónapokban, valószínűleg csak a választásokat követően fog kiderülni. Itt A szavazat ára mögötti teljes igazság.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A nyírbogáti illetőségű férfi egyúttal azt is állítja a filmben, hogy maga is kapott már pénzt a voksáért: „én ötvenezret, százat, harmincat. Mikor, hogy melyiktől, hogy” – halljuk Szálka Istvánt. A YouTube-ra pár héttel a választások előtt feltöltött film terjesztésében olyan baloldali influenszerek is részt vesznek, mint Pottyondy Edina, Molnár Áron vagy éppen Juhász Péter.

Az alkotásról azonban kis utánajárással kiderül, hogy egyértelműen a Tisza Párthoz köthető.

A szavazat ára: autót kapott a kormánypártokat támadó főszereplő

A De! Akcióközösség anyagát, amelynek döntő részét Nyírbogáton forgatták, egy Tuba Gábor nevű férfi segíthetett tető alá hozni, aki egyértelműen a Tisza Párt embere Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Tuba ráadásul nem is kifejezetten igyekezett elrejteni a közreműködését, mert néhány hete maga újságolta el a Facebookon, hogy az általa vezetett, róla elnevezett és egy évvel az országgyűlési választások előtt bejegyzett alapítvány nem kevesebbet, mint egy gépkocsit „adományozott” a filmben a kormánypártokat támadó Szálka Istvánnak. Az sem mellékes, hogy Tuba – akár az alapítványán keresztül is – kapcsolatban áll több olyan személlyel, akik szintén szerepelnek a filmben, de a tiszás kötődésüket valamiért elhallgatták az alkotók.

Tuba Gábor tiszás kötődése tényleg egyértelmű.

Közösségi oldalán arra hívja fel követői figyelmét, hogy hol és mikor gyűjtik a Tiszának a támogató aláírásokat Nyírbogáton; arról posztol, hogy részt vesz a Tisza március 15-én tartott rendezvényén. Ugyanitt egy másik alkalommal közzétette, hogy éppen a Tiszta Hang kampányújságot terjeszti, de még egy Magyar Péterrel közös képet is találni róla a Facebookon.

A Mandiner birtokába jutott pénteken egy olyan felvétel, melyen Tuba Gábor nyílt rasszista megnyilvánulásokat tett, és durván nekirontott a hazai cigányságnak. A videón – amely „eltűnt” Tuba TikTok-csatornájáról – a politikus arról beszélt, hogy „Dél-Amerikában járunk, a Machu Picchu lábánál, ahol a »perui indiánok« szedik a dinnyét”. Ezzel azon roma napszámosokra utalt, akik a felvételen feltűnnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Tubáék csinálják azt, amivel a filmben támadják a kormánypártokat

A szavazat ára hátterének abszurditását tovább növeli, hogy a Tisza Párthoz több szálon kapcsolódó Tuba Gábor alapítványán keresztül pontosan azt teszi, amivel a – vélhetően az ő közreműködésével tető alá hozott – „dokumentumfilm” a kormánypártokat vádolja.

A Tuba Gábor Alapítvány ugyanis számos alkalommal osztott csomagokat a hátrányos helyzetű választóknak Nyírbogáton, amiről Tuba saját maga számolt be a közösségi médiában.

Rögtön az alapítvány megalakulásának másnapján, 2025. április 17-én már krumplit osztottak, 2025 karácsonya előtt nem sokkal forró babgulyással vendégelték meg a helyieket, és ingyenes ruhaosztást szerveztek nekik, de idén március 7-én, tehát már a választási kampány idején is volt ellenzéki élelmiszercsomag-osztás Nyírbogáton.

A Tisza Párt és az osztogatások közötti kapcsolatot pedig maga László Izabella kotyogta ki egy Facebook-kommentben, amelyben azt írta: „A jó minőségű burgonyát és hagymát azt a Tuba Gábor Alapítvány osztotta, ahol én kurátortag vagyok! Viszont a három Tisza-sziget összefogva segít a bajba jutott családoknak, akik segítséget kértek, és felajánlásokból közösen összefogva segítünk.”

A szóban forgó László Izabella azonban nem csak Tuba Gábor alapítványának kuratóriumi tagja, hanem az alapítvánnyal egyidőben megalakult nyírbogáti Romák Hangja Tisza Szigetben is benne van. Sőt, ő a csoport Facebook-oldalának adminisztrátora. László Izabella ráadásul a De! Akcióközösség „dokumentumfilmjének” egyik kulcsszereplője is. A filmben arról beszélt, hogy Nyírbogáton a Fideszhez közel állók mindent megtehetnek: uzsorázhatnak, drogozhatnak vagy éppen drogot is árulhatnak. Arról azonban valamiért hallgatott László Izabella, hogy ő a helyi Tisza-sziget alapítójaként milyen csomagosztásokban szokott részt venni.

A szavazat ára című politikai alkotásban feltűnik egy másik nyírbogáti tiszás nő is. Szabó Éva arról panaszkodik, hogy milyen sokan nem mernek megszólalni a helyiek közül. Arról ugyanakkor nem beszélt a filmben, hogy a Tisza Pártnak szokott pultozni Nyírbogáton, és ő is kuratóriumi tagja a Tuba Gábor Alapítványnak.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. április 04. 19:18
Hrivnyában mennyi az árfolyam?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 04. 14:11
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 04. 10:51
hogy-hogy nem a tiszás szavazó mindig a falu bolondja
Válasz erre
3
0
Szuperszig
2026. április 04. 09:57
Ebben is közreműködött a Tompos gyerek tesója. Igazi államférfi! :-)))))))) Ostoba momentumos szarok most a tiszában keresik a helyüket. :-))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!