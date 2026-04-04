Itt az igazság A SZAVAZAT ÁRA című filmről (VIDEÓ)

Tubáék csinálják azt, amivel a filmben támadják a kormánypártokat

A szavazat ára hátterének abszurditását tovább növeli, hogy a Tisza Párthoz több szálon kapcsolódó Tuba Gábor alapítványán keresztül pontosan azt teszi, amivel a – vélhetően az ő közreműködésével tető alá hozott – „dokumentumfilm” a kormánypártokat vádolja.

A Tuba Gábor Alapítvány ugyanis számos alkalommal osztott csomagokat a hátrányos helyzetű választóknak Nyírbogáton, amiről Tuba saját maga számolt be a közösségi médiában.

Rögtön az alapítvány megalakulásának másnapján, 2025. április 17-én már krumplit osztottak, 2025 karácsonya előtt nem sokkal forró babgulyással vendégelték meg a helyieket, és ingyenes ruhaosztást szerveztek nekik, de idén március 7-én, tehát már a választási kampány idején is volt ellenzéki élelmiszercsomag-osztás Nyírbogáton.

A Tisza Párt és az osztogatások közötti kapcsolatot pedig maga László Izabella kotyogta ki egy Facebook-kommentben, amelyben azt írta: „A jó minőségű burgonyát és hagymát azt a Tuba Gábor Alapítvány osztotta, ahol én kurátortag vagyok! Viszont a három Tisza-sziget összefogva segít a bajba jutott családoknak, akik segítséget kértek, és felajánlásokból közösen összefogva segítünk.”