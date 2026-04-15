kkv gazdasági vereség nemzeti tőkésosztály

A nemzeti tőkésosztály után

2026. április 15. 19:30

A valódi probléma tehát nem a nemzeti tőkésosztály létrehozása volt, hanem az, hogy nem követte azt egy széles, erős kkv-alapú gazdasági hátország kiépítése.

Szalai Szilárd
Pesti Srácok

„A magam részéről az választási vereség okai keresése közben szintén egy korábbi, vészjósló íráshoz nyúlnék vissza, amely alkotóeleme lehetett ennek a vereségnek. Ez pedig nem más, mint a gazdaság, nevezetesen annak a tőkésosztálynak a konfliktusa a kkv-szektorral, amely bár a NER időszakában erősödött meg, semmit nem adott vissza a társadalomnak. Ellenben – hasonlóan az úgynevezett slim-fit konzikhoz – csak addig voltak a nemzeti oldalon, amíg ebből hasznot reméltek. S míg a baloldali hazugságokkal szemben Magyarországon azok a vállalatok is jól prosperálhattak, akik inkább a nemzeti kormányzat bukásán dolgoztak, ez joggal válthatott ki nemtetszést egy szinttel lejjebb a gazdasági létrán.

A valódi probléma tehát nem a nemzeti tőkésosztály létrehozása volt, hanem az, hogy nem követte azt egy széles, erős kkv-alapú gazdasági hátország kiépítése. A kettő közötti feszültség feloldatlan maradt. Egy ponton túl pedig ez a feszültség politikai következményekké érett.

A jövő szempontjából a kérdés nem az, hogy szükség van-e nemzeti tőkére – erre a válasz továbbra is igen. A kérdés az, hogy képes-e a gazdaságpolitika egy olyan új egyensúlyt teremteni, amelyben a középtőkés réteg nem alárendelt szereplő, hanem a rendszer egyik pillére. Mert valódi stabilitás csak ott jön létre, ahol a gazdasági növekedés társadalmi bázisa is széles.

Ez pedig áldozatokat kíván. Nemcsak gazdaságpolitikai döntéseket, hanem politikai bátorságot is. Olyan konfliktusok felvállalását, amelyek rövid távon népszerűtlenek lehetnek, de hosszú távon a nemzet egészének érdekét szolgálják. A kérdés most már nem elméleti: a választási eredmény világosan megmutatta, mi történik, ha ez az egyensúly elmarad.”

Nyitókép: Kajdi Szabolcs/Getty Images

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
KK75
2026. április 15. 21:49
Aki mögött nincs tőke, azt nem is hallhatják a választók (se sajtó, se tömegtájékoztatási eszközök, se véleményvezérek és még számtalan más), szóval nemzeti tőkés réteg nélkül nincs nemzetpolitika sem.
KK75
2026. április 15. 21:46
Végre lehetett volna olyan magyar működő tőke, amely külföldön is tudott volna "dolgozni" visszatermelve, azaz mi is azt tehettük volna, amit a nyugat (sokszor monopol helyzetben) mindig is tett másokkal, de azt valahogy az idegenlelkű csírák már természetesnek veszik.
KK75
2026. április 15. 21:44
A probléma az, hogy a mocskos globalista elit nem testesül meg a nép előtt az általuk irányított politikusok mögött, azaz azt a látszatot keltik, mintha ezek a Pfizer Leyen és országokban is működő alattvalóik valami nép által megválasztott, független, objektív a népért dolgozó politikusok és pártok lennének, holott Lölőék mérföldekkel vannak lemaradva a tőke méretét illetően is ezek mögött. Komolyan, valaki azt gondolja, hogy nemzeti célokért dolgozó kormány komoly tőkés rétegen nélkül a globalizmus csúcsra járatásnak idején létezhet a politikai térben? Még idő sem volt arra, hogy finomkodva hozzák létre a NER-t, nem beszélve a sok áruló szarháziról, valószínűleg ezért is lett egyre belterjesebb, családhoz közelálló a tőkét felügyelők köre. Meg el kellene magyarázni azt is, hogy a kimutatott milliárdok nem a bankban ülő bankjegyek, hanem a gazdaság szerves részét képező működő tőke részei, amely nem elsősorban offshor-ra termel, mint az ide gyarmatosítani jövő nyugati tőke.
cirmos
•••
2026. április 15. 21:29 Szerkesztve
a valódi probléma a túlárazás és a személyre szabott közbeszerzések voltak. amit nem loptatok el, azt pedig igen silány minőségben csináltátok - ezzel párhuzamosan pedig egyre terjedtek a 30+ milliós táskák. szembe kéne nézni azal, hogy mi is vezetett idáig, nem pedig a bizonyítványt (félre)magyarázni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!