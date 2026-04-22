Kérdés, hogy mit értenek a kezdeményezők »alkalmatlanság« alatt? Sem az Alkotmány, sem az Alaptörvény, sem az elnök jogállását szabályozó törvény nem használja az alkalmas/alkalmatlan jogi fogalmat. Márpedig jogállamban alapvető követelmény, hogy egy súlyos jogkövetkezménnyel, hivatalvesztéssel járó kötelezettség kapcsán pontosan meg legyen határozva, hogy az alkalmatlanság alatt mit ért a jogalkotó.

Sulyok Tamást a 2012 előtti Alkotmány alapján ugyanúgy választhatták volna meg, mint ahogyan az Alaptörvény alapján megválasztották. Megválasztása során a Fidesz nem tett semmi olyat, ami a 2/3-os többséggel való visszaélésnek minősülne. A rendszárváltás óta kilenc elnökválasztás zajlott (ebből kétszer újraválasztás) gyakorlatilag csak Göncz Árpád 1990-es megválasztása történ konszenzussal (a kormányzó MDF és az ellenzéki SZDSZ közötti megállapodás eredményeként). 1995-ben Göncz Árpád második megválasztásakor az ellenzéki pártok Mádl Ferenc személyében ellenjelöltet állítottak, így a második ciklusban Göncz elnök úr csak az akkori kormánypártok (az MSZP és az SZDSZ) támogatásával töltötte be hivatalát. 2000 augusztusában a Fidesz által jelölt Mádl Ferencet, az akkori kormánypártok választották meg a harmadik fordulóban, mert az első két fordulóban nem kapta meg a szükséges 2/3-os többséget. Sólyom Lászlót 2005-ben az ellenzék jelölte és néhány kormánypárti átszavazással sikerült Szili Katalinnal szemben elnyerni a tisztségét ugyancsak konszenzus nélkül. Ezt követően gyakorlatilag »ellenzéki elnökként« tevékenykedett.

Mindhárom említett elnököt a miniszterelnök jelölt pozitív példaként említette, teljes joggal. Tevékenységük mégis nagyon különböző volt. Göncz Árpád az első ciklusának első négy évében aktív »ellensúlya« volt a kormányzásnak, de az MSZP, SZDSZ kormányzás alatt ezt a szerepét nem ugyanilyen aktivitással töltötte be, ráadásul az első ciklusban volt olyan döntése, a hadsereg főparancsnoki jogkörrel kapcsolatban, amelyet a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított. 1998-ban a kormányra került Fidesz az elnökkel szembeni éles jobboldali kritikák ellenére nem kezdeményezte Göncz Árpád menesztését, és hivatali idejének 2000-es lejártáig együtt is tudott működni a nem általa választott elnökkel.

2002 és 2005 között a baloldali kormányok szintén együtt tudtak működni Mádl Ferenccel, aki öt év alatt hat törvényt küldött vissza az országgyűlésnek, és 13-at küldött az Alkotmánybíróságnak aláírás előtt. (Sulyok Tamás egy év alatt három törvényt küldött vissza az országgyűlésnek, és egyet sem küldött az Alkotmánybíróságnak, mindezt a rendkívüli jogrend alatt, aminek következtében rengeteg olyan ügy amelynek normál esetben az az eldöntése az országgyűlés feladata lenne, nem is került a parlament el.)

Döntő kérdés, hogy az új többség mit vár a köztársasági elnöktől? Azt, hogy a választáson győztes többség akaratát teljesítse, vagy azt, hogy a többség akaratával szemben az ellenzéki álláspontot képviselje, és akadályozza a megválasztott többség akaratának érvényesülését? Mi ez, ha nem a 22-es csapdáját a mindenkori elnök számára?

Akik azt állítják, hogy ezeket a problémákat a közvetlen elnökválasztás megoldja azok nézzék meg azokat az országokat, ahol pátok által támogatott és finanszírozott jelöltek késhegyre menő küzdelmet folytatnak, aminek vannak nyertesei és vannak vesztesei. A vesztes jelölt szavazói nem úgy tekintenek a legyőzőjükre, mint »a nemzeti egység kifejezője«, hanem úgy, mint egy a következő választáson legyőzendő ellenfélre vagy ellenségre (ld. USA, Brazília, Argentína, Franciaország, vagy akár Lengyelország). Ettől még lehet előnye a közvetlen elnökválasztásnak, ha Magyarország áttér az elnöki vagy a félelnöki rendszerre, de ez egy más történet.

Megfontolásra ajánlom Forsthoffer Ágnesnek az Országgyűlés leendő új elnökének szavait: »A vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút. A szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátokat.« Úgy legyen!”