facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
születésnap dal bodrogi gyula köszöntés Nemzeti Színház

92 éves lett Bodrogi Gyula: megható köszöntéssel lepték meg a Nemzeti Színházban (VIDEÓ)

2026. április 15. 17:25

Kollégái egy közös dallal köszöntötték a legendás művészt.

Megható meglepetés érte Bodrogi Gyula-t a Nemzeti Színházban: a társulat egy közösen előadott dallal köszöntötte 92. születésnapja alkalmából – írta meg a Magyar Nemzet.

A művészt próbára sietve lepték meg kollégái, akik egy rögtönzött énekkel fejezték ki tiszteletüket és szeretetüket. Bodrogi Gyula meghatottan, mosolyogva fogadta a köszöntést. A Nemzet Színésze évtizedek óta meghatározó alakja a magyar színházi életnek. 

Számos emlékezetes szerep kötődik a nevéhez: sokan a Linda Papijaként, mások a Süsü, a sárkány hangjaként ismerik.

Pályája során a Vidám Színpad közönségkedvenc komikusa volt, de drámai szerepekben is maradandót alkotott. Filmes munkái közül az Üvegtigris és a Ma este gyilkolunk is emlékezetes. A születésnapi köszöntésről videó is készült, amelyen jól látható, milyen szeretet övezi a művészt a mai napig.

Nyitókép forrása: Szigetváry Zsolt/MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NyBela
2026. április 15. 18:49
Vén hülye!Örüljön,hogy még él.
Medici
2026. április 15. 18:01
Az országgyűlés előtti kampányban alkotói csendben volt. Így aztán a Demokratikus Koalíció elesett a csatában.
gullwing
2026. április 15. 17:49
Én még emlékszem anno a komcsik melletti kiállására.....
counter-revolution
•••
2026. április 15. 17:44 Szerkesztve
Kittenberger Kálmán szerepében is ragyogó volt. Isten éltesse! Aki még nem látta, annak jó szívvel ajánlom: Kittenberger - Az utolsó vadászat youtube.com/watch?v=xvrkvLlF9Ng A film a 2021-es Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából készült, Fekete Istvánt Szabó Sipos Barnabás alakítja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!