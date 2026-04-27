27 év után otthagyja a politikát Zsigmond Barna Pál, visszavonul a politikától

Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
Visszatér régi szakmájához.
Visszavonul a politikától Zsigmond Barna Pál, és jogászként folytatja pályafutását. A hírt maga közölte a Facebookon nem sokkal azután, hogy Gulyás Gergely bejelentette az új Fidesz-frakció tagjainak névsorát.
„A választási eredmények ismeretében, hosszú és alapos mérlegelés után úgy döntöttem, hogy pályafutásomat a jövőben eredeti hivatásomhoz visszatérve jogászként folytatom” – írta.
Felidézte: 1990-ben csatlakozott a Fideszhez, 1996 óta volt tagja az újpesti szervezetnek, és 2017-ig a politikán kívüli világból támogatta a pártot.
