„Viktor, Viktor, Viktor” – hatalmas tapsvihar fogadta Orbán Viktort a CPAC-en (VIDEÓ)

„Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!” – Orbán Viktor a CPAC-en
„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
Nagyon várták a miniszterelnököt.
Nagy taps és hangos éljenzés fogadta Orbán Viktort a CPAC Hungary konferenciáján – derül ki abból a videóból, amelyet Orbán Balázs osztott meg közösségi oldalán.
A felvételeken hallható, hogy a miniszterelnök színpadra lépésekor a közönség a nevét skandálta:
Viktor! Viktor! Viktor!”
A kormányfő beszédében felidézte Donald Trump egy évvel korábbi választási győzelmét, amely hozzájárult a woke irányzat és a progresszív cenzúra visszaszorításához, valamint újra fókuszba helyezte a migráció kérdését.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Európában erősödnek a jobboldali politikai erők.
Ennek kapcsán gratulált Andrej Babišnak választási győzelméhez, és egyúttal együttérzését fejezte ki a közelmúltbeli csehországi terrortámadás miatt.
Beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a jobboldali erők előretörése a nyugati civilizáció elmúlt száz évének egyik legjelentősebb politikai átrendeződése.
Orbán Viktor kritikus hangot ütött meg az Európai Unióval kapcsolatban is. Kiemelte, hogy az amerikai állásponttal egyetértve úgy látja:
Brüsszel az elmúlt két évtizedben fenntarthatatlan pályára állította Európát.
Orbán Viktor kiemelte, az Unió lépéseivel a demokrácia is sérül, mivel Brüsszel intézményei egyre inkább beavatkoznak a tagállamok belügyeibe.
A konferencián videóüzenetben felszólalt Donald Trump is, aki méltatta Magyarországot és megerősítette támogatását Orbán Viktor felé az áprilisi választások kapcsán. Az amerikai elnök hangsúlyozta: a magyar miniszterelnök példát mutat arra, hogyan lehet megvédeni a nemzeti értékeket, a határokat, a kultúrát és a szuverenitást.
Trump hozzátette: az Egyesült Államok és Magyarország közösen jelölhet ki irányt egy megújuló nyugati világ számára, amely képes megőrizni és megvédeni a polgári értékeket.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI