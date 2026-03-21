„Viktor, Viktor, Viktor” – hatalmas tapsvihar fogadta Orbán Viktort a CPAC-en (VIDEÓ)

Beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a jobboldali erők előretörése a nyugati civilizáció elmúlt száz évének egyik legjelentősebb politikai átrendeződése.

Orbán Viktor kritikus hangot ütött meg az Európai Unióval kapcsolatban is. Kiemelte, hogy az amerikai állásponttal egyetértve úgy látja:

Brüsszel az elmúlt két évtizedben fenntarthatatlan pályára állította Európát.

Orbán Viktor kiemelte, az Unió lépéseivel a demokrácia is sérül, mivel Brüsszel intézményei egyre inkább beavatkoznak a tagállamok belügyeibe.

A konferencián videóüzenetben felszólalt Donald Trump is, aki méltatta Magyarországot és megerősítette támogatását Orbán Viktor felé az áprilisi választások kapcsán. Az amerikai elnök hangsúlyozta: a magyar miniszterelnök példát mutat arra, hogyan lehet megvédeni a nemzeti értékeket, a határokat, a kultúrát és a szuverenitást.