„Viktor, Viktor, Viktor” – hatalmas tapsvihar fogadta Orbán Viktort a CPAC-en (VIDEÓ)

2026. március 21. 12:17

Nagyon várták a miniszterelnököt.

null

Nagy taps és hangos éljenzés fogadta Orbán Viktort a CPAC Hungary konferenciáján – derül ki abból a videóból, amelyet Orbán Balázs osztott meg közösségi oldalán. 

A felvételeken hallható, hogy a miniszterelnök színpadra lépésekor a közönség a nevét skandálta: 

Viktor! Viktor! Viktor!”

A kormányfő beszédében felidézte Donald Trump egy évvel korábbi választási győzelmét, amely hozzájárult a woke irányzat és a progresszív cenzúra visszaszorításához, valamint újra fókuszba helyezte a migráció kérdését.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Európában erősödnek a jobboldali politikai erők.

Ennek kapcsán gratulált Andrej Babišnak választási győzelméhez, és egyúttal együttérzését fejezte ki a közelmúltbeli csehországi terrortámadás miatt.

Beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a jobboldali erők előretörése a nyugati civilizáció elmúlt száz évének egyik legjelentősebb politikai átrendeződése.

Orbán Viktor kritikus hangot ütött meg az Európai Unióval kapcsolatban is. Kiemelte, hogy az amerikai állásponttal egyetértve úgy látja: 

Brüsszel az elmúlt két évtizedben fenntarthatatlan pályára állította Európát. 

Orbán Viktor kiemelte, az Unió lépéseivel a demokrácia is sérül, mivel Brüsszel intézményei egyre inkább beavatkoznak a tagállamok belügyeibe.

A konferencián videóüzenetben felszólalt Donald Trump is, aki méltatta Magyarországot és megerősítette támogatását Orbán Viktor felé az áprilisi választások kapcsán. Az amerikai elnök hangsúlyozta: a magyar miniszterelnök példát mutat arra, hogyan lehet megvédeni a nemzeti értékeket, a határokat, a kultúrát és a szuverenitást.

Trump hozzátette: az Egyesült Államok és Magyarország közösen jelölhet ki irányt egy megújuló nyugati világ számára, amely képes megőrizni és megvédeni a polgári értékeket.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. március 21. 14:13
Akkor most egy hétig kell felmosni a baloldalt! Szedik össze a darabjaikat.
elcapo-2
2026. március 21. 13:36
Egyre jobban vergődnek a tiszás agyhalottak....érzik a vesztüket!
narancsliget
2026. március 21. 13:29
Mennyi mélytorok, DeákDani elemében lehet.
neszteklipschik
2026. március 21. 13:01
"Fasiszta-populista-illiberális szörnyeteg!" -Amerikai Magyar NépszAra 😁😁😁😁😁😁
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!