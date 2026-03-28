„Elszoktunk ugyan attól, hogy a politika a különböző politikai közösségek versenyéről szól, a lehetséges kormányváltásról, de ez az elmúlt tizenhat évben nem a kormánypártoknak, hanem a mindenkori ellenzék hibájának róható fel. Szóval most megint politikában élünk, van tétje a politikáról beszélni, ha a politika alatt a közjót érintő kérdéseket értjük, és nem merül ki az anyázásban. Az O1G nem érv, nincs mögötte gondolat, csak indulat. Olyankor elköszönök, továbblépek, nem töltöm ezzel az időmet.

A tiszás ismerőseim jól szituált emberek. Nem elvakult zsebmessiáshívők. Tőlük egy kaktusz is lehetne az ellenzéki tömb vezérarca, nekik gyakorlatilag mindegy, hogy ki, csak ne a Fidesz. Az elmúlt tizenhat évben elég pénzt kerestek és elég támogatást kaptak ahhoz, hogy legyen tartalékuk. Fizetnének magasabb rezsit, több adót, még a drágább üzemanyag is belefér nekik, de elegük van. Kigazdálkodjuk, ha egy kicsit rosszabb lesz, mondják nekem, csak ne ti kormányozzatok. A tiszás programra legyintenek, többnyire el se olvasták, valahogy csak lesz, valahol valaki majd csak behúzza a kéziféket a szakadék széle előtt.