Válsághelyzetben az számít, ki látja meg előbb a valóságot
2026. március 28. 13:02
Lehet valakinek elege. Lehet valaki dühös. Lehet valaki kiábrándult. Csakhogy a történelem nem kérdezi meg a választópolgártól, hogy milyen lelkiállapotban ikszelt, csak benyújtja a számlát.
2026. március 28. 13:02
„Elszoktunk ugyan attól, hogy a politika a különböző politikai közösségek versenyéről szól, a lehetséges kormányváltásról, de ez az elmúlt tizenhat évben nem a kormánypártoknak, hanem a mindenkori ellenzék hibájának róható fel. Szóval most megint politikában élünk, van tétje a politikáról beszélni, ha a politika alatt a közjót érintő kérdéseket értjük, és nem merül ki az anyázásban. Az O1G nem érv, nincs mögötte gondolat, csak indulat. Olyankor elköszönök, továbblépek, nem töltöm ezzel az időmet.
A tiszás ismerőseim jól szituált emberek. Nem elvakult zsebmessiáshívők. Tőlük egy kaktusz is lehetne az ellenzéki tömb vezérarca, nekik gyakorlatilag mindegy, hogy ki, csak ne a Fidesz. Az elmúlt tizenhat évben elég pénzt kerestek és elég támogatást kaptak ahhoz, hogy legyen tartalékuk. Fizetnének magasabb rezsit, több adót, még a drágább üzemanyag is belefér nekik, de elegük van. Kigazdálkodjuk, ha egy kicsit rosszabb lesz, mondják nekem, csak ne ti kormányozzatok. A tiszás programra legyintenek, többnyire el se olvasták, valahogy csak lesz, valahol valaki majd csak behúzza a kéziféket a szakadék széle előtt.
Benyújtotta a kormány az elszámolási törvényről szóló javaslatát az Országgyűlésnek a devizahitelekkel kapcsolatban. Az elszámolás pontos részleteit az MNB fogja kidolgozni. A devizahitelesek már 2015 első felében kaphatnak vissza pénzt a bankjuktól.
A politikai váltógazdaság is természetes. Ezért nem ördögtől való a tiszás ismerőseim alapállása. Azt szoktam válaszolni nekik, hogy békeidőben – bár nem tartanám bölcs döntésnek, de – akár még meg is érteném az érdemi alternatíva nélküli alternatíva kockázatának felvállalását. Csakhogy nem kicsit lesz rosszabb, mondom én, hanem nagyon. Nehéz évek várnak ránk, és most a többes szám első személy alatt az Európai Uniót értem. Annak regnáló vezetőiben viszont az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata alapján nem nagyon bízhatunk. Ők nem a megoldás kulcsai, csak a problémát tetézik.
Ezért csináltam meg a stresszteszt modelljét a magam számára.”