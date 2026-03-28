Ukrán kiberkatona lehet a Tisza Párt lebukott informatikusa

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A lebukott informatikus tiszás ukrán kémről kiderült, hogy egy titokzatos ukrán hackercsoport kötelekébe került.
A kedden nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági jelentés tanúsága szerint a Tisza Párt informatikusai „ellenérdekelt titkosszolgálatokkal való kapcsolattartás miatt – évek óta az AH kémelhárítási szakterületének látókörében állnak” – és mint az információkból kiderül, az informatikusokat az ukránok képezték ki és a budapesti ukrán nagykövetségre jártak egyeztetni. Egyikük, egy bizonyos „HD” monogramú személy ráadásul észt összekötője közvetítésével „2023 október végén Kijevben találkozott az IT Army of Ukraine képviselőivel, valamint több, vele egykorú fiatallal, akikkel a továbbiakban Telegram csatomákon kommunikáltak – tudta meg a Mandiner. Az észt RM személyében HD-t egy külföldi, titkosszolgálati munkában jártas személy írányította”. Tehát a tiszás informatikus egy titokzatos ukrán hackercsoport – vagy inkább kiberműveleti harciegység(?) – kötelekébe került: kikről is van szó?
Az IT Army of Ukraine-t, vagyis az „Ukrajna IT hadseregét” az Oroszországgal szembeni kiberhadviselés céljából hoztak létre Jegor Aushev, egy ukrán IT-vállalkozó, és Mihajlo Fedorov, az ukrán digitális átalakulásért felelős miniszter tárgyalásainak eredményeként, szorosan együttműködve az ukrán védelmi minisztériummal. Az újonnan létrejött szervezetbe először Ukrajnában, majd világszerte toboroztak önkéntes alapon informatikusokat – vélhetően így került képbe a később a Tiszának dolgozó személy is.
Jelenleg a szervezet – lásd lentebb – „legalább félig” az ukrán titkosszolgálat, az SZBU, valamint az ukrán védelmi minisztérium irányítása-gyámkodása alatt áll. Ahogy az egyébként valóban kétpárti – republikánus-demokrata – és nem éppen Kreml-barátságáról híres, ismert agytröszt, a washingtoni Center for Strategic and International Studies egy még 2023-as tanulmányában fogalmaz:
„Az Ukrán IT Hadsereg önkéntesek ezreit mozgósította, hogy látványos kibertámadásokat hajtson végre orosz célpontok ellen. A csoport csendben alakult át eseti önkénteserőből egy szigorúan szervezett műveletté, amelyet az ukrán kormánytisztviselők folyamatos támogatása, több tízezer nemzetközi résztvevő és iparági szintű eszközök jellemeznek. Fejlődése alapvető tanulságokkal szolgál a kiberkonfliktusok jövőbeli alakulása szempontjából”.
Ez a csoport tehát kimondottan támadó feladatokat is ellát a háború során – vagyis a Tisza Párt egy lebukott ukrán kiberkatonát alkalmazott és véd minden erejével napok óta. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy Magyar Péterék szorosan együttműködnek a kijevi háborús rezsimmel, annak titkosszolgálata pedig jelen van a párt kulcsfontosságú pozícióiban.
Az IT Army of Ukraine-nek a témával foglalkozó elemzések szerint két részlege van: egy nyilvános felhívás alapján toborzott önkéntesekből álló szervezet, akik hajlandóak részt venni az orosz infrastruktúra célpontjai ellen irányuló koordinált túlterheléses támadásokban, és egy belső csapatból, amelyet ukrán védelmi és hírszerzési személyek alkotnak.
Az IT hadsereg önkéntes részlege (is) minden jel szerint az SZBU és a Védelmi Minisztérium irányítása alá került. 2022 szeptemberében egy bevont holland hacker arra tett utalást, hogy a jelenlegi struktúra az ukrán titkosszolgálat és más minisztériumok 25–30 „tábornoka” köré épül, akik „ezredesek” segítségével szervezik a műveleteket. Utóbbiak magas szintű hackerek, akik a támadásokat szervezik és hajtják végre. A csoportot – bár civil mozgalomként igyekeznek bemutatni az ukránok – egyértelműen az SZBU tartja kontroll alatt, és az a feladata, hogy a kibertérben támogassa Ukrajna hadi célkitűzéseinek elérését, illetve a titkosszolgálatok operatív működését.
Amikor az ukrán hadseregnek vagy szoltálatoknak szükségük van arra, hogy valamilyen külföldi IT-alapú infrastruktúra vagy logisztikai hálózat megbénuljon, akkor mozgósítják az IT Army-t, amely informatikai eszközökkel igyekszik végrehajtani a parancsot.
A hackercsoport képességeit mutatja, hogy 2022 februárjában leállította a Moszkvai Értéktőzsde és a Sberbank, Oroszország legnagyobb bankja weboldalait. 2022 októberében a hírek szerint beférkőztek egy villamosenergia-szolgáltató rendszerébe, ami áramkimaradásokat okozott egy teljes orosz régióban.
Arra is volt példa, hogy a Gazprombankot, az orosz állami tulajdonú energiavállalat pénzintézetét támadták meg, egyes állítások szerint megszerezve annak összes IP-címét, köztük azokat is, amelyek nem vettek részt a banki szolgáltatásokban.
Az az informatikus tehát, akit Magyar Péterék foggal-körömmel védenek, egy, az ukrán hadvezetés és titkosszolgálat alá rendelt, katonai feladatokat végrehajtó szervezet kötelékében jelenhetett meg. Kérdés, hogy hazánkban pontosan milyen feladatokat hajthatott végre, mit hiúsíthattak meg a magyar hatóságok. Az ukrán vezetés az utóbbi hónapokban egyértelműen bemutatta, hogy minden eszközzel hajlandó fellépni annak érdekében, hogy beavatkozzon a magyar országgyűlési választásba, ez az ügy pedig jól mutatja, hogy rendkívüli befolyásra tettek szert a Tisza Pártban.
