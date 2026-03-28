„Az Ukrán IT Hadsereg önkéntesek ezreit mozgósította, hogy látványos kibertámadásokat hajtson végre orosz célpontok ellen. A csoport csendben alakult át eseti önkénteserőből egy szigorúan szervezett műveletté, amelyet az ukrán kormánytisztviselők folyamatos támogatása, több tízezer nemzetközi résztvevő és iparági szintű eszközök jellemeznek. Fejlődése alapvető tanulságokkal szolgál a kiberkonfliktusok jövőbeli alakulása szempontjából”.

Ez a csoport tehát kimondottan támadó feladatokat is ellát a háború során – vagyis a Tisza Párt egy lebukott ukrán kiberkatonát alkalmazott és véd minden erejével napok óta. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy Magyar Péterék szorosan együttműködnek a kijevi háborús rezsimmel, annak titkosszolgálata pedig jelen van a párt kulcsfontosságú pozícióiban.

Titkosszolgálati kapcsolatok

Az IT Army of Ukraine-nek a témával foglalkozó elemzések szerint két részlege van: egy nyilvános felhívás alapján toborzott önkéntesekből álló szervezet, akik hajlandóak részt venni az orosz infrastruktúra célpontjai ellen irányuló koordinált túlterheléses támadásokban, és egy belső csapatból, amelyet ukrán védelmi és hírszerzési személyek alkotnak.

Az IT hadsereg önkéntes részlege (is) minden jel szerint az SZBU és a Védelmi Minisztérium irányítása alá került. 2022 szeptemberében egy bevont holland hacker arra tett utalást, hogy a jelenlegi struktúra az ukrán titkosszolgálat és más minisztériumok 25–30 „tábornoka” köré épül, akik „ezredesek” segítségével szervezik a műveleteket. Utóbbiak magas szintű hackerek, akik a támadásokat szervezik és hajtják végre. A csoportot – bár civil mozgalomként igyekeznek bemutatni az ukránok – egyértelműen az SZBU tartja kontroll alatt, és az a feladata, hogy a kibertérben támogassa Ukrajna hadi célkitűzéseinek elérését, illetve a titkosszolgálatok operatív működését.