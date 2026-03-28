Tiszás kémbotrány: a politikai mellett súlyos jogi következmények jöhetnek

Elismerte, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerint mindenkinek joga van a véleményalkotás és véleménynyilvánítás szabadságához, azonban az korlátozódik az olyan demokratikus értékek védelmében, mint például a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség, vagy az erkölcsök védelme.
A szabad véleménynyilvánítás tehát nem korlátlan.
Ahogy a sajtószabadság sem. Bár a Direkt36 és a Partizán sajtószabadságát az Alaptörvény és az Emberi Jogok Európai Egyezménye is védi, a törvényben az is rögzítve van, hogy „a sajtó szabadsága kötelezettségekkel tűzdelt, és más alapvető jogok, illetve alkotmányos értékek érdekében korlátozható” – állítja a szakértő.
Szabó Bence számára tehát jogilag bőven lett volna más lehetőség, hogy jelezze aggályait az ügy kapcsán a feletteseinek, vagy hivatalos eljárást kezdeményezzen ahelyett, hogy a médiához fordul.
A Direkt36 esete jól példázza, hogy Magyarországon a közbeszéd eljutott egy olyan szintre, hogy már a nemzetbiztonsági szervek hitelességét is megkérdőjelezik az emberek, pusztán egyetlen ember elmondása alapján, aki maga is bevallja, hogy nem tudja bizonyítani az állításait.