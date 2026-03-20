Szentendrén is hatalmas tömeg hallgatta Orbán Viktort (GALÉRIA)

Orbán Szentendrén: Mindig nemet mondtam arra, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába! (VIDEÓ)
„Mindenkit mozgósítunk, hogy legyen ott, amikor meg kell hoznunk április 12-én az utódaink sorsát is meghatározó döntésünket.”
A miniszterelnök beszédében megerősítette, hogy a kormány se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt nem fog küldeni a háborúba.
Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor szentendrei beszédében az április 12-i választás tétjét hangsúlyozva mozgósításra szólított fel, és arról beszélt, hogy a kormány a háború ellenére megőrizte a nyugdíjakat és a családtámogatásokat.
Kijelentette, hogy »se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt nem küldünk a háborúba«, és továbbra sem támogatják, hogy magyar források Ukrajnába kerüljenek.
Ezt is ajánljuk a témában
