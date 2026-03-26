Sorra dőlnek el a dominók a Tiszánál: egyre több kém bukik le Magyar Péterék köreiben (VIDEÓ)

Gulyás Gergely bejelentette: kémkedés miatt feljelentik Panyi Szabolcsot
Egyre több ukrán kém bukik le Magyarországon.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy Facebook-videójában beszélt arról, hogy példátlan nyomás nehezedik Magyarországra annak érdekében, hogy egy Ukrajna-barát kormány kerüljön hatalomra.
A videóban úgy fogalmazott: több irányból is támadás éri Magyarországot, ide sorolva az ukrán olajblokádot, a gázvezetékeket érintő incidenseket, az Orbán Viktort és családját ért zsarolásokat és a külföldi titkosszolgálati beavatkozását is.
Hidvéghi a videóban kitért arra is, hogy az elmúlt napokban több kémbotrány is napvilágot látott.
Úgy fogalmazott, hogy több olyan személy bukott le, akik azt ukrán érdekeket szolgáltak és kapcsolatba hozhatók a Tisza körével. Példaként említette Panyi Szabolcsot, akiről kiderült, újságírói tevékenysége mögött kémkedés húzódik meg.
Az államtitkár elmagyarázta, mindez egy átfogó folyamat része, amelyben ukrán és brüsszeli szereplők is érdekeltek.
A beavatkozások célja egy olyan magyar kormány létrejötte, amely támogatja az ukrajnai háborús politikát és anyagi forrásokat biztosítana Kijev számára.
A videó végén hangsúlyozta a választások jelentőségét, és arra figyelmeztetett, hogy komoly tétje van annak, milyen irányba halad tovább az ország. Mint mondta, nem szabad hagyni, hogy Volodimir Zelenszkij vagy ukrán érdekek határozzák meg Magyarország jövőjét, mert az gazdasági és biztonsági kockázatokkal járna.
