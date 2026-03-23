Panyi két évvel ezelőtti sztorival próbál takarózni, olyannal, amire már akkor is reagált a külügy

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta meg a Mandiner. Mint arról beszámoltunk: titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
Panyi Szabolcs azóta közösségi oldalán beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert.
Panyi mostani beismerő posztjában egy még két évvel ezelőtt, 2024-ben megírt ügyet melegít fel.
Akkor írt a Panyi Szabolcs nevével is fémjelzett VSquare nemzetközi portál Szijjártó Péter külügyminiszter és Szergej Lavrov közötti 2020-as beszélgetésről, amiben Szijjártó Peter Pellegrini Szlovákia – akkor korábbi miniszterelnöke – kérését tolmácsolta Lavrovnak. Pellegrini 2020-ban azt szerette volna elérni, hogy a szlovák parlamenti választás előtt nem sokkal kapjon egy meghívást Moszkvába.
A portál akkor megkérdezte az érintett feleket a fentiekről. Egyedül a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kaptak választ, miszerint: „ Ahogy Szijjártó Péter is elmondta,
ha a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz olyan megkeresés érkezik, hogy segítsünk más országokkal kapcsolatot teremteni vagy fenntartani, és a megkeresés nem ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, akkor mindig készek vagyunk segíteni. Ezt hívják diplomáciának”
– írta még két évvel ezelőtt Paczolay Máté szóvivő.
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László