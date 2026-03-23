szijjártó péter panyi szabolcs külügyminisztérium

Panyi két évvel ezelőtti sztorival próbál takarózni, olyannal, amire már akkor is reagált a külügy

2026. március 23. 11:59

Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta meg a Mandiner. Mint arról beszámoltunk: titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Panyi Szabolcs azóta közösségi oldalán beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Panyi mostani beismerő posztjában egy még két évvel ezelőtt, 2024-ben megírt ügyet melegít fel. 

Akkor írt a Panyi Szabolcs nevével is fémjelzett VSquare nemzetközi portál Szijjártó Péter külügyminiszter és Szergej Lavrov közötti 2020-as beszélgetésről, amiben Szijjártó Peter Pellegrini Szlovákia – akkor korábbi miniszterelnöke – kérését tolmácsolta Lavrovnak. Pellegrini 2020-ban azt szerette volna elérni, hogy a szlovák parlamenti választás előtt nem sokkal kapjon egy meghívást Moszkvába.

A portál akkor megkérdezte az érintett feleket a fentiekről. Egyedül a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kaptak választ, miszerint: „ Ahogy Szijjártó Péter is elmondta, 

ha a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz olyan megkeresés érkezik, hogy segítsünk más országokkal kapcsolatot teremteni vagy fenntartani, és a megkeresés nem ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, akkor mindig készek vagyunk segíteni. Ezt hívják diplomáciának”

 – írta még két évvel ezelőtt Paczolay Máté szóvivő.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
hlaci83
2026. március 23. 12:44
"majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast Nem véletlen, hogy Szijjártó Péter jelenlétében az európai partnereink egyszerűen már nem mondanak el érzékeny információkat az EU- és NATO-fórumokon. " :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDd Ez le tudtad írni röhögés nélkül?
iphone-13
2026. március 23. 12:39
LE KELL CSUKNI A PATKÁNY PANYIT HAZAÁRULÁSÉRT
hakapeszim
2026. március 23. 12:36
És? Lebírkózta már a TEK ezt a Panyit? Vagy megint nem lesz semmi?
nembal
2026. március 23. 12:35
Lehet, hogy már két évvel ezelőtt is lehallgatták Szijjártót, de akkor még a társadalom 99%-a azt se tudta ki az az Orbán Anita. Viszont ebben a csevejben már mint leendő külügyminiszter beszélnek Anitáról... szóval ez nem két évvel ezelőtti beszélgetés.
