orbán balázs európa választás

Orbán Balázs: előbb magyar választások, utána nemzetek Európája

2026. március 21. 17:29

A miniszterelnök politikai igazgatója is beszédet mondott a CPAC Hungary 2026-on.

Megnyerik a magyar választásokat, elfoglalják Brüsszelt és helyreállítják a nemzetek Európáját – ismertette a magyar patrióták tervét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a CPAC Hungary 2026 konferencián szombaton Budapesten.

Orbán Balázs elmondta, olyan politikai vezetésre van szükség, amely vállalja a felelősséget az őket megválasztó közösségért. Hozzátette: ha nem fognak össze a nemzeti patrióta erők, akkor a liberálisok minden nemzetet tönkretesznek, ezért próbálnak a magyar patrióták barátokat és partnereket találni a világban.

Beszélgetőpartnere, Dinesh D’Souza amerikai politikai kommentátor figyelmeztetett, jelenleg óriási erőfeszítések vannak a nyugati vezetés ellen, ennek leghalálosabb ellenségei a nyugati civilizáción belül a progresszívok, azon kívül a radikális iszlám. A koordinált globális baloldal hosszú ideje tartja fenn nemzetközi kapcsolatait, most azonban a globális jobboldal is megjelent - emlékeztetett.

Kitért arra is, az Egyesült Államok nézőpontjából úgy tűnik, Európa elvesztette küzdeni akarását, ez már nem Winston Churchill Európája. Magyarország, a magyar választások fontossága abban rejlik, hogy megmutatkozzon: Európában a hagyományos értékeknek még nincsen vége, Európa talán még helyreállítható

– jelentette ki.

Orbán Balázs minderre úgy reagált, hogy a magyar patriótáknak van egy tervük: megnyerik a magyar választásokat, elfoglalják Brüsszelt és helyreállítják a nemzetek Európáját.

Ukrajnáról szólva hangsúlyozta: a magyar emberek nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, de olcsó energiát akarnak.

 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement5
2026. március 21. 18:13
Hogy mit foglaltok el? :DDDDDDDDDDDDDD Álmodik a kokain, meg a nyomor - előbbi a lopott milliárdokból, utóbbi meg Taktaharkányban.
cirmos
2026. március 21. 17:49
úgy néz ki, mint egy ruszki kommunista ideológus. mondhatni a látszat nem csal!
