Orbán Balázs: előbb magyar választások, utána nemzetek Európája

„Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!” – Orbán Viktor a CPAC-en
„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
A miniszterelnök politikai igazgatója is beszédet mondott a CPAC Hungary 2026-on.
Megnyerik a magyar választásokat, elfoglalják Brüsszelt és helyreállítják a nemzetek Európáját – ismertette a magyar patrióták tervét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a CPAC Hungary 2026 konferencián szombaton Budapesten.
„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
Orbán Balázs elmondta, olyan politikai vezetésre van szükség, amely vállalja a felelősséget az őket megválasztó közösségért. Hozzátette: ha nem fognak össze a nemzeti patrióta erők, akkor a liberálisok minden nemzetet tönkretesznek, ezért próbálnak a magyar patrióták barátokat és partnereket találni a világban.
Beszélgetőpartnere, Dinesh D’Souza amerikai politikai kommentátor figyelmeztetett, jelenleg óriási erőfeszítések vannak a nyugati vezetés ellen, ennek leghalálosabb ellenségei a nyugati civilizáción belül a progresszívok, azon kívül a radikális iszlám. A koordinált globális baloldal hosszú ideje tartja fenn nemzetközi kapcsolatait, most azonban a globális jobboldal is megjelent - emlékeztetett.
Kitért arra is, az Egyesült Államok nézőpontjából úgy tűnik, Európa elvesztette küzdeni akarását, ez már nem Winston Churchill Európája. Magyarország, a magyar választások fontossága abban rejlik, hogy megmutatkozzon: Európában a hagyományos értékeknek még nincsen vége, Európa talán még helyreállítható
– jelentette ki.
Orbán Balázs minderre úgy reagált, hogy a magyar patriótáknak van egy tervük: megnyerik a magyar választásokat, elfoglalják Brüsszelt és helyreállítják a nemzetek Európáját.
Március 21-én már ötödik alkalommal rendezték meg a nemzeti erők nagyszabású találkozóját a magyar fővárosban. A Mandiner végig követte az eseményeket.
Ukrajnáról szólva hangsúlyozta: a magyar emberek nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, de olcsó energiát akarnak.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi