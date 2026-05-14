„Ha a Tisza tanulhat valamit a mi hibáinkból, az az, hogy hatalmi pozícióból nem lehet arrogánsan, rossz stílusban kommunikálni” – Cser-Palkovics András a Mandinernek

Például?

Az ellenfeleink ügyesen alakították ki azt a képet rólunk, hogy nekünk egyáltalán nem fontos az Európai Unió.

A fiatalok részéről hangsúlyos kritikák voltak ezzel kapcsolatban. Ezen a képen változtatni kell, ha eredményeket szeretnénk a körükben elérni.

A választás előtti pénteken ezrek skandálták a Hősök terén, hogy „ruszkik, haza!”. Azóta kevesebbet lehet hallani erről, ahogy az ukrán veszélyről is.

A Tiszára szavazó fiatalok körében alapvetésnek számít az európai közösséghez tartozás, akárcsak a középosztály belőlünk kiábrándult részében.

Nem tudtuk hitelesen közvetíteni nekik, miért is vagyunk ennyire kritikusak Brüsszellel,

és arról sem biztosítottuk őket, hogy nem lépünk ki az unióból. Egyértelműbben kell megfogalmazni, hogy hová tartozunk, mely szövetségnek vagyunk a része.

Orbán Viktor országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren április 10-én

Mennyire tükrözi a megújulást a Fidesz-frakció?

Hibának tartom, hogy az országos lista össze- állításakor csak a győzelemmel számoltak. Külön probléma, hogy előzetesen ennyire elmérték az eredményt, alighanem így rossz stratégiák és üzenetek jöttek létre, különösen a kampány utolsó heteire. Ami a frakciót illeti, talán lehetett volna az ellenzéki léthez optimálisabb képviselőcsoportot összeállítani. Fontos üzenetet hordoz, hogy végül kik nem vették át a mandátumukat, ahogy az is, hogy minden megyét igyekeztek képviseltetni a végleges listával. Jó lett volna egy-két olyan embert is beemelni, aki az előző hetekben a közösségünk jó része által elfogadott kritikát fogalmazott meg. Azt üzente volna, komolyan gondoljuk, hogy megújulásra készülünk.

„Olaszország és Magyarország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról” – közölte Magyar Péter, miután Rómában találkozott Giorgia Melonival. E sorokat akár Orbán Viktor is írhatta volna, nem?

Kétségtelen. De hát ez a politika. Egyértelműen látszik az új kormány stratégiája: számos témában, amelyben a magyar társadalom jelentős részben egyetért, az elődjéhez hasonló álláspontot foglal majd el. Ez arra is utal, hogy a Fideszre nemet mondó több mint hárommillió embernek nem elsősorban tartalmi problémája akadt velünk. Stílus, arrogancia, sokszor a gesztusok helyett is erőből politizálás vezetett ide. Meg a korrupciós történetek, de erre még visszatérhetünk. A Tiszának az lesz a nehézsége, hogy miként tudja teljesíteni az uniós források feloldásához szabott feltételeket, amelyek között ott van a migráció témája is. Muszáj szurkolnunk a kormánynak, hogy hazahozza a pénzeket anélkül, hogy a társadalom többségének hátrányos vagy elfogadhatatlan árat fizessen. Lássuk, mire jut! Aztán ott van a temérdek ígéret, kíváncsi vagyok, mi fog megvalósulni az önkormányzatokra vonatkozó fogadkozásokból. Annyit kérünk – nem véletlen a többes szám –, hogy a polgármestereket ne hagyják ki a tervezés folyamatából.

Karácsony Gergellyel máris volt némi összezördülése a kormányfőnek. Még előre hozott önkormányzati választásról is hallani. Mire lehet számítani ön szerint?

Utóbbi lehetőséget Magyar Péter tagadta. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Egy ilyen voksolás jogállamisági szempontból is aggályos lenne. Többször hangsúlyoztam: a Budapest és a kormány között az utóbbi években dúló harc egyik félnek sem volt jó. Ahogy a többi településnek sem, mert minden önkormányzati témát jórészt csakis ebben a relációban lehetett érinteni. Elvitte a fókuszt a konfliktus, ezt mindenképp fel kellene oldani. A fővárost persze már csak a mérete miatt is külön kell kezelni, mert a nemzetközi versenyben is helyt kell állnia. A leköszönő kormány sokat tett szerintem, hogy megerősítse, leginkább a nagy beruházásokkal. A vidéki Magyarországnak is jót tenne, ha lenne megállapodás. Nehéz megmondani, mi vár az önkormányzati világ egészére, a Tisza-programban kevés konkrétum szerepel. Nagyjából annyit ígértek, hogy visszakerülhetnek az államtól egyes hatáskörök, de továbbra sem ismerjük a részleteket. Aztán ott van a szolidaritási hozzájárulás kérdése, amely a leghevesebb vitákat váltotta ki, s amelynek mértékét jómagam is kritizálom a kezdetek óta. Ebből egy a mi oldalunkra nézve negatív politikai terméket sikerült kovácsolni. A teljes képhez hozzátartozik, hogy összességében négyszázmilliárd forintos bevételt jelent az állami költségvetésben, ami aztán különböző formákban visszakerül az önkormányzati szektorba. Nem tudni, hogyan akarnák pótolni. Könnyen lehet, hogy a visszakapott hatáskörökkel olyannyira megnőnek a települések feladatai és kiadásai, hogy még a szolidaritási hozzájárulás eltörlésével is negatív lesz a szaldó. Volt már erre példa: 2010 előtt ezért adósodtak el az önkormányzatok.

Számít megszorításokra? Egyes szakértők egyre hangosabban értekeznek kiigazítások szükségességéről.

Biztos halljuk majd kormányzati oldalról a következő időszakban, hogy még annál is rosszabb a helyzet, mint gondolták. Azonban még a laikusok is tisztában vannak a német gazdaság, az energiahelyzet és a háborúk bizonytalanságának hatásaival, márpedig az új kormány politikusai mindezek tudatában fogalmaztak meg bátor ígéreteket.

Ügyek. Balásy Gyula könnyes interjúja Magyar Péter öccsének csatornáján és az NKA-támogatások botránya – ezek most a legfrissebbek, és volt néhány hasonló sztori az előző években is. Mennyire lehet leválasztani a bűnösöket azokról, akik jó lelkiismerettel dolgoztak a hazáért a politika különböző szintjein?

Ha csak a választás utáni két botrányt vesszük, először a megdöbbentő szó jut eszembe, azután az elkeserítő, majd pedig az, hogy a közösségünk döntő része, velem együtt, elhatárolódik majd ettől. A szembenézésnek a morális mellett jogi természete is kell hogy legyen. De egy jogállamban az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, az ítélet a bíróságok dolga, az eljárásokat szabályosan le kell folytatni. Mindezeken túl ott van a politikai dimenzió.

A Székesfehérvári Honvédelmi Park átadásán márciusban

Vagyis?

Lehetséges, hogy valami jogilag teljesen rendben van, de politikai károkat okozott a Fidesznek. Ezzel a felálló új frakciónak is kezdenie kell valamit. Nem tudunk úgy továbbmenni, ha ezeket az ügyeket nem zárjuk le.

Nem késő ez most, a vereség után?

Először is: egy a Balásy-féle struktúra kialakítása nettó politikai hiba volt. Ezért azoké a felelősség, akik kialakították, tűrték, és nem változtattak rajta. Nem lehet ezt a teljes politikai közösség nyakába varrni. Másrészt jogi eljárásokat akár korábban is kezdeményezhettek volna azok, akik ezt anno a nyilvánosság előtt kritizálták. A súlyos politikai következmény viszont meglett április 12-én. A továbblépés miatt mihamarább meg kell szabadulnunk a stigmától, és meg kell állapítani a politikai felelősséget, különben nem tudunk hiteles üzeneteket megfogalmazni.

