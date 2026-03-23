Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt andré goodfriend panyi szabolcs

Nincs hálózat, persze! A magyarok régi ismerőse kedvelte Panyi Szabolcs magyarázkodó posztját

2026. március 23. 22:06

Úgy tűnik, az egykor Budapesten állomásozó amerikai diplomata máig rajta tartja a szemét a magyarországi történéseken, legalábbis Panyi Szabolcs tevékenységén biztosan, így a tiszás ügynökbotrányt is figyelemmel kíséri.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Panyi Szabolcs közösségi oldalán ismerte be, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amit lapunk hozott nyilvánosságra. Mint azt megírtuk: hangfelvétel bizonyítja, hogy külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek.

Panyi Szabolcs magyarázkodó posztját a magyarok egy régi ismerőse is kedvelte (szomorú hangulatjelet rakott rá): André Goodfriend.

 

Bizonyára még sokan emlékeznek rá, hogy 

az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivői posztját 2013-2014-ben betöltő André Goodfriend hivatali ideje alatt történt a kitiltási botrány, 

amelynek során a 2014 októberében hat magyar állampolgár számára megtiltották az amerikai beutazást, korrupciós tevékenységre hivatkozva. Közülük csak Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akkori elnöke ismerte be érintettségét, a többiekről a mai napig nem tudni, kik voltak. 

Úgy tűnik, 

az egykor amerikai ügyvivő máig rajta tartja a szemét a magyarországi történéseken, legalábbis Panyi Szabolcs tevékenységén biztosan, így a tiszás ügynökbotrányt is figyelemmel kíséri.

Oknyomozó újságíró segített a magyar külügyminiszter lehallgatásában, a szálak a Tisza Pártig vezetnek

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól.

A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Nyitókép forrása: Panyi Szabolcs Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. március 23. 23:48
>>Picnic Niki 2026. március 23. 23:39 youtube.com/watch?v=6QmrRO2b4q4&t=302s Szembesítettük Szijjártót: tudnia kellett az orosz hekkertámadásokról<< Egy incidensről általában jelentést kap az illetékes miniszter. Bár annak túl nagy jelentőssége nincsen, hogy hozzáférhettek a Magyar Honvédség mosodai számláihoz.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
2026. március 23. 23:39
youtube.com/watch?v=6QmrRO2b4q4&t=302s Szembesítettük Szijjártót: tudnia kellett az orosz hekkertámadásokról Oroszország katonai és polgári titkosszolgálatai hajtottak végre támadásokat a magyar külügy ellen, ezt belső jelentés is egyértelműen kimondja. Megkérdeztük a külügyminisztert, miért tagadták az erről szóló híreket, és milyennek tartja a magyar nemzetbiztonsági rendszert.
Válasz erre
0
1
states-2
2026. március 23. 23:39
Ügynökháló. Megjegyzem, ezeket háború idején szó nélkül a falhoz állították, és most háború van.
Válasz erre
1
0
iimre
2026. március 23. 23:29
"Almassy 2026. március 23. 13:38 Orbán Anita tagadja, a bennfenteskedő Panyi állításait. Valaki hazudik..." Szerintem az derül majd ki, hogy MINDKETTŐ hazudik! :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!