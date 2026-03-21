Nem ússzuk meg: egész Magyarországon fel kell készülni erre, mindenkit érinteni fog

Fontos változás lép életbe péntektől: ennek minden magyar nagyon fog örülni, de nem árt az óvatosság
Szeptember óta vártunk erre.
Borongós hétvégére számíthatunk.
A hétvégén változékony, többnyire borús időre számíthatunk Magyarországon, csak időnként szakadozhat fel a felhőzet hosszabb-rövidebb napos időszakokra – számolt be az Időkép.
Szombaton nagyrészt erősen felhős égbolt lesz a jellemző. Az ország északi területein helyenként gyenge csapadék is előfordulhat. Emellett sokfelé megélénkül a keleti, északkeleti szél, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak.
A hőmérséklet délután 11 és 15 fok között alakul, késő estére pedig 6 és 11 fok közé hűl le a levegő.
Vasárnap délelőtt is borongós idő várható, de már több helyen felszakadozhat a felhőzet, így hosszabb-rövidebb napos időszakok is kialakulhatnak. Főként a nyugati országrészben fordulhat elő néhol gyenge csapadék. A keleti, délkeleti szél napközben többfelé megélénkül.
A délutáni órákban sem várható jelentős változás: marad a felhős, időnként napos idő, helyenként – elsősorban nyugaton – kisebb eső sem kizárt. A hőmérséklet az ország nagy részén 14 és 16 fok között tetőzik majd, ami enyhébb, tavasziasabb időt jelent a szombati naphoz képest.
Szeptember óta vártunk erre.
Nyitókép: Pixabay