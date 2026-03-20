Fontos változás lép életbe péntektől: ennek minden magyar nagyon fog örülni, de nem árt az óvatosság

Dermesztő változás: jelentős fordulat boríthatja fel a hétvégi terveket
Fagyos reggelek, szeles nappalok.
Szeptember óta vártunk erre.
Pénteken beköszönt a tavaszi nap-éj egyenlőség és ettől a naptól kezdve látványosan hosszabbodnak a nappalok, és a napsugárzás ereje is egyre gyorsabban növekszik majd – írta a Blikk.
A változás azonban nemcsak a környezetünkben, hanem a szervezetünkben is érezhető. Bár egyre több a napsütés, és ennek hatására a szervezetünk több D-vitamint képes előállítani, mint a téli hónapokban, ez az átmeneti időszak mégis komoly megterhelést jelenthet.
A tél után sokaknál tapasztalható vitamin- és ásványianyag-hiány, valamint az általános kimerültség miatt a szervezet nehezebben alkalmazkodik az új körülményekhez.
Ez az időszak a leggyorsabb változások ideje, amikor a testünknek lépést kell tartania a környezeti átalakulással, ám sokaknál még „téli üzemmódban” működik a szervezet. Különösen igaz ez az időjárásra érzékenyekre, akik ilyenkor fokozottabban reagálnak a változásokra.
Fagyos reggelek, szeles nappalok.
Ilyenkor az erre hajalmosak fejfájást, levertséget, erősödő tavaszi fáradtságot tapasztalhatnak.
A meteoklinika.hu szakértője, dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint az aktuális időjárási helyzet sem könnyíti meg az alkalmazkodást. A gyakran változó időjárás, a jelentős napi hőingás és az élénk szél mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet nehezen találja meg az egyensúlyt.
Ennek következtében sokaknál jelentkezik a tavaszi fáradtság, gyakoribbá válhatnak a fejfájások, a vérnyomás-ingadozások, sőt rosszullétek is előfordulhatnak.
Mindez jól mutatja, hogy az időjárási tényezők milyen erőteljes hatással vannak a szervezet működésére, különösen ebben az átmeneti időszakban.
A nyitókép illusztráció (Pexels)