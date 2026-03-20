Dermesztő változás: jelentős fordulat boríthatja fel a hétvégi terveket

Pénteken kezdetben napos időben lesz részünk sokfelé a térségben, majd napközben egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, de említésre méltó csapadék nem várható. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél. Reggel 3, délután pedig 16 fok körül alakul a hőmérséklet – írja az Időkép.

Estére azonban tovább vastagszik a felhőzet, erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az éjszaka második felében az északi, északkeleti megyékben kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a derült tájakon fagypont körül lehet a hajnal – jelzi a HungaroMet. Szombaton a napsütést már többször megszakíthatják a felhők, néhol akár teljesen be is borulhat az ég. Az elmúlt napok kellemes tavaszi időjárása után jelentős fordulat várható.