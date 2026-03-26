európai unió Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Nagyot ütött az ukránokon Orbán bejelentése – így avatkozna be a magyar választásokba Magyar Péter szövetségese

2026. március 26. 05:37

Magyar cég tarolja le a piacot külföldön; nagy sikert arattak a patrióták Dániában; Magyar Péter szövetségese bevallotta, miket terveznek – ezek voltak a legolvasottabb szerdai híreink.

Olvasóink szerdán kiemelt figyelemmel követték az ukrán olajembargó következő fejezetét, egy magyar cég külföldi sikerét, a patrióták eredményét a dániai választáson, Magyar Péter EPP-s párttársának fenyegető üzenetét, és ezúttal is ott volt a sport a legnépszerűbb témák között. Nézzen bele alább az előző nap legolvasottabb híreibe!

Dánia is ébredezik: nagy sikert arattak a patrióták – Orbán Viktor is reagált

Orbán Viktor X közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.

Bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a kiváló eredményhez!” 

Majd azt is kiemelte,

Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában”.

Mint ismert, bár Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokrata pártja szerezte a legtöbb voksot a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie.

A jobboldali, Dán Néppárt pedig a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.

Egyetlen szóval reagált Szoboszlai Szalah távozására

Keddi hír, hogy Mohamed Szalah az idény végén elhagyja a Liverpoolt. A jelenleg a magyar válogatottnál tartózkodó Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”.

Futótűzként terjed a hír: újabb európai országban tarolja le a piacot a magyar cég

Akár száz magyar elektromos buszt is vásárolhat Banja Luka, miközben az Ikarus Csehországban és Németországban is új piacokat tesztel.

A Világgazdaság cikke szerint Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városa is magyar buszok vásárlására készülhet, miután Banja Luka vezetése a közelmúltban egyeztetéseket folytatott az Ikarusszal elektromos hajtású járművek beszerzéséről. A magyar gyártót a héten nemzetközi delegáció kereste fel, a Bosznia-Hercegovinából érkezett szakemberek pedig a lehetséges együttműködés részleteiről tárgyaltak. A küldöttséget Drasko Sztanivukovics, Banja Luka szerb nemzetiségű polgármestere vezette, aki a magyarországi látogatásról saját Instagram-profilján is beszámolt, és az erről szóló hír a város hivatalos felületein is megjelent.

A Vezess.hu szerint a hír azóta gyorsan elterjedt a balkáni ország médiájában, ahol számos beszámoló jelent meg az új Ikarusok esetleges érkezéséről.

Nemcsak zéróemissziós autóbuszok, hanem villamosok vásárlásáról is tárgyaltunk. Ennek köszönhetően Európában először nálunk állhatnak forgalomba ezek az innovatív járművek

– nyilatkozta Drasko Sztanivukovics. 

Fájhat Zelenszkij feje – kiderült, mekkorát üt Ukrajnán Orbán Viktor bejelentése

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

Tóth Máté, az energiajogász posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Beregdarócon abban a pillanatban is 3,6 millió kilowattóra földgázt adott Magyarország az ukránoknak, ami nagyjából

340 ezer köbméternek felel meg óránként.

Magyar Péter EP-párttársa bevallotta: ha Orbán nyer, Von der Leyenék azonnal megpróbálják majd eltávolítani

Mika Aaltola, az Európai Néppárt európai parlamenti frakció finn képviselője – annak a frakciónak, amelynek Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is tagjai – az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy

az Európai Unió jogi eszközökkel avatkozna be a magyarországi választásokba a Fidesz győzelme esetén.

A politikus úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor „elcsalná” az április 12-i választást, az Európai Bizottság akár az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikkére is hivatkozhatna, ami lehetővé tenné, hogy sürgősségi intézkedést kérjen az Európai Unió Bíróságától.

Aaltola hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az intézkedés nem a nemzeti szuverenitás elvételéről szól. 

Úgy fogalmazott: egy ország szuverenitása a demokratikus legitimitáson alapul, ezért egy manipulált választás után nem hozható létre valódi, szuverén kormányt.

Nyitókép: AFP/David Cliff

szilvarozsa
2026. március 26. 05:53
"Úgy fogalmazott: egy ország szuverenitása a demokratikus legitimitáson alapul, ezért egy manipulált választás után nem hozható létre valódi, szuverén kormányt." Na, ezért nem lesz tisza kormány. Nem manipulálgatunk itt csak úgy össze-vissza az Unióból!
nnjohn
2026. március 26. 05:49
A nyugati liberálfasiszták minden aljasságra képesek. Náluk már az orwelli kiforditott világ létezik. Háború=béke, szabadság=szolgaság, a nő= férfi, férfi=nő, stb..
