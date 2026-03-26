Nagyot ütött az ukránokon Orbán bejelentése – így avatkozna be a magyar választásokba Magyar Péter szövetségese

Dánia is ébredezik: hatalmas győzelmet arattak a patrióták – Orbán Viktor is reagált
„Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor X közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.
Bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a kiváló eredményhez!”
Majd azt is kiemelte,
Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában”.
Mint ismert, bár Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokrata pártja szerezte a legtöbb voksot a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie.
A jobboldali, Dán Néppárt pedig a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.
Keddi hír, hogy Mohamed Szalah az idény végén elhagyja a Liverpoolt. A jelenleg a magyar válogatottnál tartózkodó Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”.
A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos is posztolt.
Akár száz magyar elektromos buszt is vásárolhat Banja Luka, miközben az Ikarus Csehországban és Németországban is új piacokat tesztel.
A Világgazdaság cikke szerint Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városa is magyar buszok vásárlására készülhet, miután Banja Luka vezetése a közelmúltban egyeztetéseket folytatott az Ikarusszal elektromos hajtású járművek beszerzéséről. A magyar gyártót a héten nemzetközi delegáció kereste fel, a Bosznia-Hercegovinából érkezett szakemberek pedig a lehetséges együttműködés részleteiről tárgyaltak. A küldöttséget Drasko Sztanivukovics, Banja Luka szerb nemzetiségű polgármestere vezette, aki a magyarországi látogatásról saját Instagram-profilján is beszámolt, és az erről szóló hír a város hivatalos felületein is megjelent.
A Vezess.hu szerint a hír azóta gyorsan elterjedt a balkáni ország médiájában, ahol számos beszámoló jelent meg az új Ikarusok esetleges érkezéséről.
Nemcsak zéróemissziós autóbuszok, hanem villamosok vásárlásáról is tárgyaltunk. Ennek köszönhetően Európában először nálunk állhatnak forgalomba ezek az innovatív járművek
– nyilatkozta Drasko Sztanivukovics.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot, és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
Tóth Máté, az energiajogász posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Beregdarócon abban a pillanatban is 3,6 millió kilowattóra földgázt adott Magyarország az ukránoknak, ami nagyjából
340 ezer köbméternek felel meg óránként.
Mika Aaltola, az Európai Néppárt európai parlamenti frakció finn képviselője – annak a frakciónak, amelynek Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is tagjai – az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy
az Európai Unió jogi eszközökkel avatkozna be a magyarországi választásokba a Fidesz győzelme esetén.
A politikus úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor „elcsalná” az április 12-i választást, az Európai Bizottság akár az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikkére is hivatkozhatna, ami lehetővé tenné, hogy sürgősségi intézkedést kérjen az Európai Unió Bíróságától.
Aaltola hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az intézkedés nem a nemzeti szuverenitás elvételéről szól.
Úgy fogalmazott: egy ország szuverenitása a demokratikus legitimitáson alapul, ezért egy manipulált választás után nem hozható létre valódi, szuverén kormányt.
