Dánia is ébredezik: hatalmas győzelmet arattak a patrióták – Orbán Viktor is reagált

👏🏻 Congratulations on a strong result @MrMesserschmidt! The tide is turning in Denmark, and patriots are gaining ground across Europe. https://t.co/F6xyu81Dxj — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 25, 2026

Morten Messerschmidt a dániai jobboldali Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) vezetője és a dán parlament tagja.

Mint ismert, bár Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokrata pártja szerezte a legtöbb voksot a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie.

A kormányfő a nap folyamán benyújtotta kormánya lemondását.

Az előrehozott választásokon a szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát kapták.