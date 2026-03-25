patrióta dánia morten messerschmidt fordulat parlament európa orbán viktor

Dánia is ébredezik: hatalmas győzelmet arattak a patrióták – Orbán Viktor is reagált

2026. március 25. 13:00

„Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor X közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.

Bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a kiváló eredményhez!” Majd azt is kiemelte, 

Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Morten Messerschmidt a dániai jobboldali Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) vezetője és a dán parlament tagja. 

Mint ismert, bár Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokrata pártja szerezte a legtöbb voksot a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie. 

A kormányfő a nap folyamán benyújtotta kormánya lemondását.

Az előrehozott választásokon a szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát kapták.

A Dán Néppárt pedig a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.

A dán királyi palota azt közölte, hogy Frederiksen már benyújtotta kormánya lemondását X. Frigyes királynak.

A napokban várhatóan megkezdődnek a koalíciós tárgyalások, ahol feltehetően a frissen alakult, Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter vezette centrista Mérsékeltek alkothatják a mérleg nyelvét.

A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt pedig Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak meg.

Nyitókép: James Brooks / AFP

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
harald
2026. március 25. 15:57
Na, ha ennyit erösődtek a Patrióták, ideje szankcionálni: - befagy tulajdont, - zárolni a bankszámlákat, - SWIFT kód tiltás a DS fegyvergyári befektetőknél :: - Rócsild - Fugger - Warburg - Rockefeller - Warren Buffett - B Gates - BlackRock... mi a közös tulajdonságuk ? magánszigeten, vagy hajón élnek, ISTENNEK képzelik magukat - mert ha akarod, ha NEM - nekik adózol Te is ! aztán - CEU - ENSZ - WHO ... stb.
masikhozzaszolo
•••
2026. március 25. 15:44 Szerkesztve
hatalmas győzelmet arattak Nettó hazugság. Nem arattak semmit. Kendert arattak. De ott is a kender győzött.
angie1
2026. március 25. 15:37
Akkor marad az idióták társulata még!
Unknown
2026. március 25. 15:36
Semmit nem jelent .Ez a kígyó nő marad és a következő kormányt is ő vezeti igaz már nehezebben .Ukrajna pénzelésében igen nagy szerepe van Dániának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!