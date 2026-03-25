Dánia is ébredezik: hatalmas győzelmet arattak a patrióták – Orbán Viktor is reagált

„Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor X közösségi oldalán gratulált Morten Messerschmidt választási sikeréhez, kiemelve, hogy a jobboldali, patrióta erők egyre nagyobb teret nyernek Európában.
Bejegyzésében azt írta: „Gratulálok a kiváló eredményhez!” Majd azt is kiemelte,
Dániában fordul a helyzet, és a patrióták hódítanak szerte Európában”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Morten Messerschmidt a dániai jobboldali Dán Néppárt (Dansk Folkeparti) vezetője és a dán parlament tagja.
Mint ismert, bár Mette Frederiksen dán miniszterelnök szociáldemokrata pártja szerezte a legtöbb voksot a keddi dán általános választásokon, de nem sikerült többséget szereznie.
A kormányfő a nap folyamán benyújtotta kormánya lemondását.
Az előrehozott választásokon a szociáldemokraták a szavazatok 21,9 százalékát szerezték meg, ezzel 38 képviselőt juttathatnak a parlamentbe. Négy évvel korábban jobban szerepeltek, akkor a szavazatok 27,6 százalékát kapták.
A Dán Néppárt pedig a szavazatok 9,1 százalékát szerezte meg, amivel 16 képviselője lesz a parlamentben.
A dán királyi palota azt közölte, hogy Frederiksen már benyújtotta kormánya lemondását X. Frigyes királynak.
A napokban várhatóan megkezdődnek a koalíciós tárgyalások, ahol feltehetően a frissen alakult, Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter vezette centrista Mérsékeltek alkothatják a mérleg nyelvét.
A koppenhágai parlament 179 tagú, ebből 175 képviselőt Dániában, kettőt pedig Grönlandon és ugyancsak kettőt a Feröer-szigeteken választanak meg.
Nyitókép: James Brooks / AFP