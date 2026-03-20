budapesten bűnügyi bevetési osztály rendőrség közveszéllyel fenyegetés fenyegetés

Most érkezett: robbantani akart Budapesten három fiatal, a rendőrség közleményt adott ki

2026. március 20. 09:48

Egyikőjük sem töltötte még be a 18. életévét.

null

Robbantással fenyegette meg iskoláját egy fővárosi fiatal, még aznap elfogták két társával együtt, közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

A kispesti rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki szerda reggel nyolc óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá – olvasható a police.hu oldalon.

Mint írták, a kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten, majd előállították őket. A rendőrök nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a fiúknál, sem az iskolában. A nyomozók a fiatalokat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iimre
2026. március 20. 10:56
"Most érkezett: robbantani akart Budapesten három fiatal, a rendőrség közleményt adott ki — Robbantással fenyegette meg iskoláját egy fővárosi fiatal, még aznap elfogták két társával együtt, közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket" Akkor nem akartak robbantani, csak elegük volt az iskolából — és egy kiskorút vettek rá, hogy vigye el a balhét. Valahogy nem csodálkoznék, ha kisebbségiek lennének…
akyokushinkaimestere
2026. március 20. 10:54 Szerkesztve
Most érkezett: robbantani akart Budapesten három fiatal, " Bruhaha.🤦‍♂️😁Ha nem találtak robbanószert,márpedig az biztos csak fenyegetés volt .Remélem ott rohadnak százeze öccá évig ,ahol matolcsy és schadl. és völner. Ja bocsi ők szabadon vannak.😁🤦‍♂️
Hangillat
2026. március 20. 10:49
Oktatás-nevelés; indok?
csulak
2026. március 20. 10:47
bortonbe veluk, nem szamit hogy kiskoruak
