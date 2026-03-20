Most érkezett: robbantani akart Budapesten három fiatal, a rendőrség közleményt adott ki

Robbantással fenyegette meg iskoláját egy fővárosi fiatal, még aznap elfogták két társával együtt, közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

A kispesti rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki szerda reggel nyolc óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van. A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vette rá – olvasható a police.hu oldalon.