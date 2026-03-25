Ez Uj szájából azért őrült beszéd, mert eközben a 444 kétharmados Tisza győzelemről delirál, ami korábban is finoman szólva gyanús volt, akkor sem volt köze a valósághoz.

A kijevi dohány hatása akkor is meglátszott az üzeneteken, most pedig még inkább. De hogy miért „rondított” bele ebbe ma Uj Péter, azt csak a Jóisten tudja. Az fel sem merül bennem, hogy felébredtek benne az újságírói kötelesség legfontosabb ismérvei, hogy légy hiteles, gyors, pontos és pártatlan a tájékoztatásban. Ez a szakma krédója, amihez

az Uj vezette 444 eddig egyáltalán nem tartotta magát. Nyilván azért, mert mást igényeltek a portál külföldi eltartói.

Az kérdés persze, hogy ezt a nyilatkozatát Uj Péter a saját szakállára tette-e vagy valami más érdektől vezérelve?

Az mindenesetre érdekes, hogy Magyar Péter tovább tolja a hajmeresztő kétharmados dumát. Már eddig is többször hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt célja a kétharmados felhatalmazás megszerzése. Érvelése szerint csak ezzel a többséggel hajtható végre a „valódi rendszerváltás", mivel a jelenlegi kormány által kinevezett vezetők elmozdítása enélkül jogilag szinte lehetetlen.