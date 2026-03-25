Már Uj Péter is tudja: a magyarság nem fog merényletet elkövetni önmaga ellen az áprilisi 12-ei álasztáson

Újból jön Orbán Viktor.

Horváth K. József
Mandiner

Ha valaki belenéz a 444 Borízű hang című mai podcastjába, akkor azonnal érezheti, hogy a bornak és az őrültnek ható tartalomnak köze van egymáshoz. Három liberális (komcsi) menőző, ukránpárti, kormánygyűlölő atyafi viccelődik nagy hangon. 

Ám egyszer csak Uj Péter váratlan fordulatot vett. Azt mondta, ő pesszimista a tiszás váltás esélyeit illetően, és úgy látja, a Fidesz jó eséllyel megnyeri a 2026-os választást. Mint mondta:

„Igazából a truváj az egyéniben lesz. Akárhogy számolom, maximum 40 egyénit tud megnyerni [a Tisza], 20 alatt meglepődnék. A legreálisabbnak 30-35 közöttit gondolok.” 

Tehát a friss adásban elemző Uj Péter arra számít, hogy a Fidesz országos listája továbbra is képes lehet elérni a 2,5 millió szavazatot, ami 

a legtöbb forgatókönyv szerint kormányzóképes többséget vagy akár újabb kétharmadot jelentene. 

Ez Uj szájából azért őrült beszéd, mert eközben a 444 kétharmados Tisza győzelemről delirál, ami korábban is finoman szólva gyanús volt, akkor sem volt köze a valósághoz. 

A kijevi dohány hatása akkor is meglátszott az üzeneteken, most pedig még inkább. De hogy miért „rondított” bele ebbe ma Uj Péter, azt csak a Jóisten tudja. Az fel sem merül bennem, hogy felébredtek benne az újságírói kötelesség legfontosabb ismérvei, hogy légy hiteles, gyors, pontos és pártatlan a tájékoztatásban. Ez a szakma krédója, amihez 

az Uj vezette 444 eddig egyáltalán nem tartotta magát. Nyilván azért, mert mást igényeltek a portál külföldi eltartói. 

Az kérdés persze, hogy ezt a nyilatkozatát Uj Péter a saját szakállára tette-e vagy valami más érdektől vezérelve?

Az mindenesetre érdekes, hogy Magyar Péter tovább tolja a hajmeresztő kétharmados dumát. Már eddig is többször hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt célja a kétharmados felhatalmazás megszerzése. Érvelése szerint csak ezzel a többséggel hajtható végre a „valódi rendszerváltás", mivel a jelenlegi kormány által kinevezett vezetők elmozdítása enélkül jogilag szinte lehetetlen.

Szerinte távoznia kellene a köztársasági elnöknek, valamint a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnökének. Továbbá azonnali hatállyal leváltaná a legfőbb ügyészt és az Alkotmánybíróság összes tagját. Cserét hajtana végre az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Médiahatóság élén is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt teljesen megszüntetné, és a költségvetéséből létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Korrupcióellenes Ügynökséget.

Magyar Péter szerint kétharmadra azért van szükség, hogy a kormány „ne kényszerüljön folyamatos jogászkodásra", hanem az érdemi kormányzással és a demokratikus értékek visszaállításával foglalkozhasson. 

Úgy látja, kétharmad nélkül a Fidesz által „bebetonozott" vezetők és a Költségvetési Tanács vétójoga ellehetetlenítené az új kormány működését. 

Három megjegyzés. Az egyik: a „folyamatos jogászkodás” magyarul folyamatos törvénysértéseket jelentene. Akkor sem lenne kétharmaduk ugyanis. Piciny parlamenti többséggel szerzett hatalom birtokában piszkálnának bele a kétharmaddal hozott, jogerős és törvényes döntésekbe. Ez olyan Mekk Elekre valló megoldás, akinek a 13 mesterség – a szabóságtól a hangszerkészítésig – kontár gyakorlása után a végén a dühös megrendelők mindig leverik a cégérét.

A másik: megdöbbentő, hogy kétharmados álmokat kerget, hisz sosem járt a támogatottsága még az ötven százalék közelében. Ergo sohasem állt nyerésre, legfeljebb a külföldi megbízóik szeretik hallani ezeket az ostobaságokat a nyilvánosságban. A harmadik: demokratikus értékek visszaállításáról szónokol, miközben a jogállásának, a terveinek köze nincs hozzá.

Adyval szólva: „Dús asztalán dús nábobidnak, / Mert valahol talán utolsót Álmodik a Nyomor.”

Ma reggel Bóka János miniszter az Igazság órájában elmondta, hogy 

„Van egy komoly tömeg, amely agresszív erőt képvisel, amely beárazta, hogy csak csalással nyerhet a kormánypárt. Ilyen figurák, akik megjelentek Kecskeméten, kérdés, hogy mit fognak tenni április 12-én este, amikor kiderül, hogy becsapták őket. Attól tartok, lesznek még problémáink ennek az agressziónak a menedzselésével.” 

Janne Teller dán írónő mondja: „Vannak emberek, akiken nem lehet segíteni. Akik tudják, hogy gyalázatos dolgokat tesznek, és mégis megteszik. És nem törődnek a gonoszsággal, amit elkövettek.”

Vannak ilyen emberek. Méghozzá fenyegető közelségben. 

Rájuk szavazni egyenesen valamennyiünk, azaz a magyarság elleni merénylet lenne. Ezt már Uj Péter is tudja.

***

ügyvéd
2026. március 25. 19:54
Magyarázat: Őszintére itta magát)))
states-2
2026. március 25. 18:49
A drogos buktát már elkönyvelték, egy-két csíkkal többet szippant a pszichopata, és akkor már kihúzza ezt a 2 hetet, aztán megy a kukába az előző retardált, Márkizay mellé a kukába.
nemmondom-3
2026. március 25. 18:33
Bonyolódik az "álasztás".
CirmoS
2026. március 25. 18:33
Orbán jön! HA mindenki elmegy szavazni és mindenki vigyen még egy embert! Szavazni kell Orbánra❗️❗️❗️❗️❗️ Szavazni kell a Tisza ELLEN❗️❗️❗️❗️❗️ A Tisza ellen csak a Fideszre szabad szavazni ❗️❗️❗️❗️❗️ A Magyarok és az ország érdekében! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
