tisza védelmi minisztérium győr néher andrás ukrajna

Kézzel-lábbal próbálta eltitkolni a győri tiszás jelölt: az ukrán védelmi minisztérium beszállítójának dolgozott

2026. március 20. 14:17

Néher Andrást felfüggesztett LinkedIn-oldala buktatta le.

2026. március 20. 14:17
null

Néher András, Győr 2-es választókerületének tiszás jelöltje felfüggesztette a karrierjét bemutató LinkedIn-oldalát, ugyanis ott szerepelt az, ami a hivatalos jelölti bemutatkozásában nem: egy olyan osztrák cégnél dolgozott, amely az ukrán védelmi minisztérium közvetett beszállítójaként volt ismert – írta meg a Kisalföld.

A felfüggesztett profil szerint Néher 2023-tól egy Frequentis nevű osztrák kommunikációs rendszerfejlesztő cég alkalmazottja volt. A vállalkozás a katonai és civil légiforgalmi-irányítás, a vasúti és tengeri közlekedés területén, illetve közbiztonsági és rendvédelmi szervek számára dolgozik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Néher korábbi munkahelye az egyik legnagyobb ukrán telekommunikációs rendszerintegrátoron, az MKT-Communication-ön keresztül szállított Ukrajnába, az ügyfelek között pedig az ukrán állami és védelmi szervek is megjelentek

(pl. Ukrán Védelmi Minisztérium, Ukrán Biztonsági Szolgálat, Belügyminisztérium, Ukrán Államvasutak, Ukrán Vámhivatal).

Forrás: Képernyőkép / Rocketreach

Néher ezen felül egy másik korábbi munkahelyén tanúsított viselkedése miatt is a média célkeresztjébe került. A korábban a győri Audinál dolgozó tiszás jelölt egy, az autógyárat érintő sztrájk kapcsán a 24.hu-nak úgy fogalmazott, hogy ő nem sztrájkol, amíg a németek sem sztrájkolnak. Elmondása szerint attól tartott, hogy a demonstrációnak következményei lehetnek, és úgy vélte, a német fél nem hagyná szó nélkül a demonstrációt. Néher elmondta azt is, hogy szerinte a sztrájk kockázatot jelenthet a jövőbeli gyárfejlesztésekre és a termelésre nézve is.

Nyitókép: Facebook / Néher András

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RigbyMordecai
2026. március 20. 16:09
És még ugatnak a magyar szakszervezetek leépítéséről? :)))) A munkaadójától félt a gyáva... a némettől ....
nuevoreynuevaley
2026. március 20. 16:04
1. alkalmazottkent ki a fasz foglalkozik azzal, 2. kinek szallit a ceg akinek dolgozik, 3. amikor: meg nem voltak ellensegek az ukranok pfejj, jol megizzadtatok ezzel a szarral ma, de vege van
angie1
2026. március 20. 15:47
Akkor legalább tudjuk, hogy miért indítják!
gullwing
2026. március 20. 15:34
Néher András 9111Tényő Petőfi Sándor utca 42
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!