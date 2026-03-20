Kézzel-lábbal próbálta eltitkolni a győri tiszás jelölt: az ukrán védelmi minisztérium beszállítójának dolgozott

Néher András, Győr 2-es választókerületének tiszás jelöltje felfüggesztette a karrierjét bemutató LinkedIn-oldalát, ugyanis ott szerepelt az, ami a hivatalos jelölti bemutatkozásában nem: egy olyan osztrák cégnél dolgozott, amely az ukrán védelmi minisztérium közvetett beszállítójaként volt ismert – írta meg a Kisalföld.

A felfüggesztett profil szerint Néher 2023-tól egy Frequentis nevű osztrák kommunikációs rendszerfejlesztő cég alkalmazottja volt. A vállalkozás a katonai és civil légiforgalmi-irányítás, a vasúti és tengeri közlekedés területén, illetve közbiztonsági és rendvédelmi szervek számára dolgozik.