Kézzel-lábbal próbálta eltitkolni a győri tiszás jelölt: az ukrán védelmi minisztérium beszállítójának dolgozott

Itt a bizonyíték: magyar kollégái helyett a globalista vezetés oldalára állt a Tisza győri jelöltje (VIDEÓ)
A gyártási kapacitás védelmére hivatkozva nem volt hajlandó a győri Audi munkatársainak fizetésemeléséért tüntetni Magyar Péter jelöltje.
Néher Andrást felfüggesztett LinkedIn-oldala buktatta le.
Néher András, Győr 2-es választókerületének tiszás jelöltje felfüggesztette a karrierjét bemutató LinkedIn-oldalát, ugyanis ott szerepelt az, ami a hivatalos jelölti bemutatkozásában nem: egy olyan osztrák cégnél dolgozott, amely az ukrán védelmi minisztérium közvetett beszállítójaként volt ismert – írta meg a Kisalföld.
A felfüggesztett profil szerint Néher 2023-tól egy Frequentis nevű osztrák kommunikációs rendszerfejlesztő cég alkalmazottja volt. A vállalkozás a katonai és civil légiforgalmi-irányítás, a vasúti és tengeri közlekedés területén, illetve közbiztonsági és rendvédelmi szervek számára dolgozik.
Néher korábbi munkahelye az egyik legnagyobb ukrán telekommunikációs rendszerintegrátoron, az MKT-Communication-ön keresztül szállított Ukrajnába, az ügyfelek között pedig az ukrán állami és védelmi szervek is megjelentek
(pl. Ukrán Védelmi Minisztérium, Ukrán Biztonsági Szolgálat, Belügyminisztérium, Ukrán Államvasutak, Ukrán Vámhivatal).
Néher ezen felül egy másik korábbi munkahelyén tanúsított viselkedése miatt is a média célkeresztjébe került. A korábban a győri Audinál dolgozó tiszás jelölt egy, az autógyárat érintő sztrájk kapcsán a 24.hu-nak úgy fogalmazott, hogy ő nem sztrájkol, amíg a németek sem sztrájkolnak. Elmondása szerint attól tartott, hogy a demonstrációnak következményei lehetnek, és úgy vélte, a német fél nem hagyná szó nélkül a demonstrációt. Néher elmondta azt is, hogy szerinte a sztrájk kockázatot jelenthet a jövőbeli gyárfejlesztésekre és a termelésre nézve is.
