Itt vannak a legfrissebb adatok: újabb ellenzéki mantra dőlt meg

2010 és 2025 között több mint 1 millió 56 ezer ember költözött Magyarországra, akik közül 42 százalék (445 ezer fő) magyar állampolgár volt. Ugyanebben az időszakban 785 ezren hagyták el az országot, és közel felük (407 ezer fő) volt magyar állampolgár, ami azt jelenti, hogy az eddigi Fidesz-kormányzás alatt több magyar tért vissza az országba, mint ahány elvándorolt – számolt be a legfrissebb KSH-adatokról Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó.

A statisztikákból az is kiderül, hogy a bevándorló magyarok kétharmada Magyarországon született, majd külföldre költözött, és később visszatért. Egyharmaduk viszont külföldön született, például olyan gyermekek, akik már emigrációban élő magyar családokban jöttek világra. A szakértő felhívja a figyelmet arra, hogy a statisztikák minden olyan személyt bevándorlónak vagy kivándorlónak tekintenek, aki legalább egy évre költözik el, vagy érkezik az országba. Ide tartoznak a külföldön tanulók, dolgozók, ösztöndíjasok is, tehát a mobilitás nem kizárólag végleges letelepedést jelent.