03. 29.
vasárnap
szalai piroska magyarország külföld eurostat ksh vándorlás

Itt vannak a legfrissebb adatok: újabb ellenzéki mantra dőlt meg

2026. március 29. 14:58

Szalai Piroska az elmúlt tizenöt év vándorlási adataival bizonyította, hogy Magyarországra éves szinten több magyar tér vissza, mint ahányan elmennek.

2010 és 2025 között több mint 1 millió 56 ezer ember költözött Magyarországra, akik közül 42 százalék (445 ezer fő) magyar állampolgár volt. Ugyanebben az időszakban 785 ezren hagyták el az országot, és közel felük (407 ezer fő) volt magyar állampolgár, ami azt jelenti, hogy az eddigi Fidesz-kormányzás alatt több magyar tért vissza az országba, mint ahány elvándorolt – számolt be a legfrissebb KSH-adatokról Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó.

A statisztikákból az is kiderül, hogy a bevándorló magyarok kétharmada Magyarországon született, majd külföldre költözött, és később visszatért. Egyharmaduk viszont külföldön született, például olyan gyermekek, akik már emigrációban élő magyar családokban jöttek világra. A szakértő felhívja a figyelmet arra, hogy a statisztikák minden olyan személyt bevándorlónak vagy kivándorlónak tekintenek, aki legalább egy évre költözik el, vagy érkezik az országba. Ide tartoznak a külföldön tanulók, dolgozók, ösztöndíjasok is, tehát a mobilitás nem kizárólag végleges letelepedést jelent.

Forrás: Szalai Piroska Facebook-oldala

A KSH mellett az Eurostat adatai is arról árulkodnak, hogy évről évre többen érkeznek Magyarországra, mint ahányan elköltöznek. 1995 óta összesen közel 1,4 millióan költöztek ide külföldről, míg mintegy 850 ezren hagyták el az országot.

Összevetve ez egy 544 ezer fős pozitív egyenleget jelent, ami a teljes lakossághoz viszonyítva 5,7 százalék. Ez meghaladja az uniós átlagot, és a rendszerváltó országok között is kiemelkedően magasnak számít.

Szalai Piroska szerint ezekből az adatokból kiindulva „tudatosan félrevezet az, aki a nemzetközi vándorlási folyamatoknak csak az egyik oldaláról beszél, s meg sem említi, hogy létezik a másik irány is”. Hangsúlyozta, az ellenzéki médiában „ócsárolják hazánkat, s azt hangoztatják, hogy innen mindenki menekül”, ám ennek – ahogy a számok is mutatják – semmi valóságalapja nincs.

Nyitókép: Pixabay

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vata Aripeit
2026. március 29. 17:26
Azok a qrva tények...azok tök szemetek...utálkozni jobb érzés lehet. Csak azok a pattanások a seggen azok fájhatnak.
Toma78
2026. március 29. 16:46
Itt az ideje, hogy ezen kicsit rontsunk. Tiszások! Várnak a kalifátusok! Mutassátok meg Orbánnak csak azért is...👋
elcapo-3
2026. március 29. 16:09
A szektás mindenszarizmus ismét lebukott.
Interista
2026. március 29. 15:56
A tiszaszektás mindig sötétben él. Ezért sem látják a valóságot. Csak az élet sötét oldalával foglalkoznak, ahelyett hogy felvilágosodnának. Az, hogy egyre többen választják Magyarországot, abban a liberálisok elcseszett politikája, ideológiája központi szerepet játszik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!