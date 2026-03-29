tisza herszon kollár kinga manöken istenkirály szabad mozgás

Hihetetlen: orosz útlevéllel és ukrajnai drónfelvételekkel akarta népszerűsíteni az EU-t a tiszás képviselő

2026. március 29. 13:05

A Tisza EP-képviselője ukrán tájképekkel és orosz útlevéllel népszerűsítette az európai szabad mozgást.

„Ukrán tájképekkel és orosz útlevéllel népszerűsíti az EU-t Kollár Kinga tiszás EP-képviselő!” – szúrta ki a Manöken Istenkirály nevű Facebook-felhasználó.

Kollár Kinga nemrég saját videósorozatot indított Facebook-oldalán, amelyben az EU-tagság előnyeit mutatja be, és legutóbbi, pénteki videójában a szabad mozgáshoz való jogot emelte ki.

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Miután a videó elején azzal ijesztget, hogy ha „rosszul szavazol”, Bécsbe is csak vízummal utazhatsz, több illusztráció is felbukkan a háttérben. Köztük egy olyan drónfelvétel, amely az ukrajnai Herszon megyében található Stanislav-kanyonban (46.570796, 32.168204) készült. De ami még ennél is sokkolóbb, hogy egy orosz útlevél is előkerül a videóban. 

A Tisza EP-képviselője tehát ukrán tájképekkel és orosz útlevéllel népszerűsítette az európai szabad mozgást.

A videóból kivágott részletekből a szemfüles Facebook-felhasználó egy fotómontázst készített, ugyanis a Kollár oldalán jelenleg fent lévő videóban már nincsenek benne ezek a részletek. A poszt alatt több hozzászóló is jelezte, hogy az eredeti videó eltűnt.

Nyitókép: Facebook/Manöken Istenkirály

 

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. március 29. 14:50
Ha valakinek kétsége volt, hogy kihez van bekötve ez a némber most láthatja.
Jerry52
2026. március 29. 14:48
Valaki küldje már el fodrászhoz ezt a nőt - komoly vagyona van, miért néz mégis úgy ki, mint egy hajdani viceházmesterné?
Box Hill
2026. március 29. 14:38
A határőrzés hiánya csak a kriminális elemek mozgásán segít. A becsületes emberek addig is utazhattak Nyugaton.
Bitrex®
2026. március 29. 14:22
Ilyen rusnya banya még a kalendáriumban sincsen.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!