Hihetetlen: orosz útlevéllel és ukrajnai drónfelvételekkel akarta népszerűsíteni az EU-t a tiszás képviselő

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A Tisza EP-képviselője ukrán tájképekkel és orosz útlevéllel népszerűsítette az európai szabad mozgást.
„Ukrán tájképekkel és orosz útlevéllel népszerűsíti az EU-t Kollár Kinga tiszás EP-képviselő!” – szúrta ki a Manöken Istenkirály nevű Facebook-felhasználó.
Kollár Kinga nemrég saját videósorozatot indított Facebook-oldalán, amelyben az EU-tagság előnyeit mutatja be, és legutóbbi, pénteki videójában a szabad mozgáshoz való jogot emelte ki.
Miután a videó elején azzal ijesztget, hogy ha „rosszul szavazol”, Bécsbe is csak vízummal utazhatsz, több illusztráció is felbukkan a háttérben. Köztük egy olyan drónfelvétel, amely az ukrajnai Herszon megyében található Stanislav-kanyonban (46.570796, 32.168204) készült. De ami még ennél is sokkolóbb, hogy egy orosz útlevél is előkerül a videóban.
A videóból kivágott részletekből a szemfüles Facebook-felhasználó egy fotómontázst készített, ugyanis a Kollár oldalán jelenleg fent lévő videóban már nincsenek benne ezek a részletek. A poszt alatt több hozzászóló is jelezte, hogy az eredeti videó eltűnt.
Nyitókép: Facebook/Manöken Istenkirály