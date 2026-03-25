Gulyás Gergely a Mandiner Klubesten: „Magyar Péterék nem tudnának ellenállni Brüsszel háborús felhívásának!”

2026. március 25. 21:13

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner Klubestjén Hajdú Péternek többek között azt is elárulta, hogy miért van még szabadlábon a tiszás ügynökbotrányba keveredett Panyi Szabolcs, és arról is beszéltek, hogy a mi a választás tétje. Tudósításunk.

Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Március 25-én, csütörtök este hatalmas érdeklődés mellett tartották meg a Mandiner Klubestjét a Várkert Bazárban. 

Ismét telt házas volt a Mandiner Klubestje, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert Hajdú Péter műsorvezető kérdezte
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

A rendezvény műsorvezetői székében most debütált az ismert tévés, a Mandiner újdonsült munkatársa, Hajdú Péter, beszélgetőpartnere pedig Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter volt. 

Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője köszöntőjében elmondta, hogy immár több mint 50 ezer Mandiner-klubtagot számlál a közösség, melynek tagjai rengeteg eseményre kaphatnak meghívót. De elhangzott, hogy a mandiner.hu olvasottsága is már 300 ezer felett, és 1 millió kattintásnál jár naponta, és tízmillió videóindítást tudhatunk magunkénak – sorolta.

Szalai arra is felhívta a figyelmet, hogy március 26-án, csütörtökön jelenik meg a legfrissebb húsvéti dupla szám Ákossal a címlapon, melyben a Kossuth-díjas Lackfi Jánossal is olvashatnak egy interjút, de XIV. Leo pápa megválasztása óta eltelt lassan egy évet is értékelik. 

Szabó András Csuti ezután ismét levezényelte a szokásos kvízt, melyen értékes ajándékok találtak gazdára.

Panyi Szabolcsnak csak fedőtevékenység az újságírás

Hajdú Péter a közéleti beszélgetést azzal vezette fel, hogy Gulyás Gergely hozzá van szokva a nehéz kérdésekhez a Kormányinfó miatt. Erre a miniszter úgy reagált, hogy eleve nyugodt a természete, és úgy tekint ezekre a sajtótájékoztatókra, mint a munkája részére, és immár azzal a jelenséggel is együtt tud élni, hogy egy újságíró nem információkat akar szerezni egy-egy ilyen eseményen.

Ezután a legfrissebb Medián-mérés eredményeit is értékelték. Hann Endréék legfrissebb közvélemény-kutatása többek között majdnem 90 százalékos részvételi arányt prognosztizál. Erre Gulyás úgy reagált, hogy zavarban van, mert nem a rádiókabaréban ül, pedig egy ilyen közlés már oda tartozik. Majd megjegyezte, hogy 

a balliberális kutatók sokat tesznek azért, hogy a közvélemény kutatói szakmát halottá tegyék”.

Ezt követően gratulált ahhoz, hogy a Medián sem a részvételt, sem a Tisza Párt támogatottságát nem mérte 100 százalék felé. 

A beszélgetés ezután a tiszás kémbotrányra terelődött. Felidézték, hogy bár a kegyelmi ügyet a 444-es Kaufmann Balázs robbantotta ki, viszont, amit Panyi tett, az sokkal inkább tartozik a kémkedés kategóriába. 

„Ha ránézünk bármely James Bondot alakító színészre és Panyi Szabolcsra, akkor semmi hasonlóságot nem látunk. Panyi Szabolcs nem újságíró, nála ez fedőtevékenység, egy külföldi állam ügynöke. S azt sem szabad elfelejteni, hogy 

ez a Tisza Párt kémbotránya,

hiszen a külügyminiszter jelöltjük ígérte meg Panyinak, hogy betekinthet majd a minisztérium ügyeibe egy Tisza-kormány esetén. Ez az igazi botrány” – húzta alá.

Hajdú azon kérdésére, hogy egy ilyen bűncselekmény után Panyi hogyan lehet még szabadlábon, a tárcavezető azt felelte, hogy amit a kormány meg kellett, hogy tegyen, azt a szerdai ülésen megtette, és az igazságügyi miniszter fog ebben az ügyben eljárni.

Elhangzott továbbá, hogy a Tisza Párt egy hazugsággal  – Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetés – igyekszik elfedni a saját botrányát. A médiában is megjelent hatéves beszélgetésben nincs semmi elítélni való, és Magyarország sem szegte meg uniós kötelességét és nem játszott össze Moszkvával sem. „Ez szemen szedett hazugság. (...) Régi bolsevik módszer, hogy azzal vádold meg az ellenfeled, amit te követtél el” – szögezte le Gulyás.

Magyar Péterék nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a több mint négy éve zajló orosz–ukrán háború kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt abba az uniós pártcsaládba tartozik, melynek az a terve, hogy háborúba menjen. Itt emlékeztetett Manfred Weber azon „álmára”, hogy uniós zászló alatt harcba vonuló katonákat akar látni Ukrajnába.

Ennek a felhívásnak egy Tisza-kormány nem tudna ellenállni, akárcsak annak, hogy olyan óriási hiteleket folyósítsanak a háború sújtotta országnak, hiszen ez a néppárti tagságuk első követelménye”

– szögezte le.
De az est során arra is igyekeztek választ adni, hogy kinek lenne az érdeke a béke. Gulyás Gergely szerint Amerika olyan pozíciókat szerzett Ukrajnában 2022 előtt, amelyeket a saját javukra ki akartak aknázni, nem véletlen, hogy Joe Biden fia is ott üzletelt.

„Európa pedig gyenge volt ahhoz, hogy ne álljon vigyázzba, és szalutáljon az amerikai terveknek. Ez a háború nem Amerikát, hanem Európa gazdaságát tette tönkre. Ha 2022-ben, pár hónnapal a háború kitörése után Isztambulban megegyeztek volna, akkor nem került volna több 200 milliárd euróba ez a vérrontás az Európai Uniónak”

„Teljesen érthetetlen, amit Brüsszel tett, közben pedig azt látjuk, hogy van egy Brüsszel–Kijev tengely, amely azt célozza, hogy minél hamarabb felvegyék az Unióba, amely veszélyt jelent a magyar gazdaságra” – magyarázta.

A háborúból való kimaradásra a Fidesz-kormány a garancia

A miniszter arra is kitért, hogy az európai gazdasági növekedést is gátolja ez a háború, de természetesen mind az európai, mind a magyar, mind az ukrán azt diktálná, hogy béke legyen.

„Az viszont kérdés, hogy a brüsszeli elitnek mi az érdeke. Négy éve Isztambulban szinte kész volt a békemegállapodás, de azt szétverték. Azóta pedig a 2008-as gazdasági válság óta nem látott recesszió sújtja Európát”

Gulyás az Ukrajnának nyújtandó hitelek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „nehéz nevetés nélkül kimondani, hogy hitelt adunk Ukrajnának, főleg annak a tudatában, hogy Volodimir Zelenszkij korábban kijelentette, hogy csak akkor tudják ezt kifizetni, ha az oroszok jóvátétel adnak majd nekik a háború lezárása után”.

A témánál maradva leszögezte, hogy 

ahhoz, hogy Magyarország ne küldjön se katonákat, se pénzt, se fegyvereket Ukrajnába arra a mostani kormány a garancia.

A kormány keresztülhúzta az ukránok számításait

A műsorvezető ezután azzal a felvetéssel állt elő, hogy mivel Magyarország fizet az orosz olajért, ezért azzal, hogy Ukrajna blokkolja annak a szállítását, tulajdonképpen ellopja az üzemanyagunkat.

Gulyás Gergely erre azt felelte, hogy ez valóban így van, az ukránok a jogi kötelezettségüket sértik meg, „ez le van írva, nekünk ez jár”. „Zelenszkijék ezzel a lépésükkel két uniós tagállam – hazánk és Szlovákia – energiaellátását is veszélyeztetik. Mindezt azért teszik, hogy ne Orbán Viktornak hívják a magyar miniszterelnököt” – hangsúlyozta.

A miniszter hozzátette, hogy az ukránok azt remélték, hogy az üzemanyag árak így elszállnak vagy hiány keletkezik, de ezt a magyar kormány el tudta hárítani, és alternatív megoldások után nézett.

A felszabadított stratégiai készletnek a háromnegyede még mindig rendelkezésre áll”

– jelentette ki a hallgatóság előtt a tárcavezető.

Soha nem látott tétje van a választásnak

A beszélgetés vége felé a közelgő választás kiemelt fontosságáról is beszéltek. Elhangzott az április 12-i voksolás tétje kettős, hiszen 

a Fidesz-KDNP győzelmével azok is jól járnak, akik nem rá szavaznak. Míg a Tisza győzelmével mindenki rosszul járna.

Gulyás felidézte, nagyon sok mindent ért el az ország az elmúlt több mint másfél évtizedben: édesanyák SZJA-mentessége, család- és  otthonteremtési támogatások. „Mindezek veszélybe kerülnének, ha egy baloldali kormány jönne. 

A békés fejlődéshez béke kell, ezért ki kell maradni a háborúból, és ez csak akkor garantált, ha a jelenlegi kormány marad április 12-én”

– szögezte le.

Végül annak kapcsán, hogy bár a Fidesz egy strukturált párt, és az ellenkező oldalon egy „szedett-vedett banda” áll, mégis bizonyos mérések szerint magas a népszerűségük a választók körében. „Nem kellene önvizsgálatot tartani?” – tette fel a kérdést Hajdú Péter.

Erre Gulyás Gergely úgy reagált, hogy lesz itt nem is olyan soká „egy nagy mintás közvélemény-kutatás”. Felidézte, hogy miután az ellenfél 7 EP-képviselőjéről is úgy vélekedik, hogy azok Soros-ügynökök vagy agyhalottak, nem is csoda, hogy 106 még ennél is alacsonyabb színvonalú jelöltet sikerült találniuk országszerte, akiknek már egy-két mondata is gondot okozhat. Nem is véletlen, hogy nem nyilatkozhatnak a sajtó munkatársainak.

„Ez a választható alternatíva, de ettől komolyan kell venni a választást, hiszen soha nem látott mértékű gyűlöletet izzítanak az online térben, és megvezetik a választókat. 

Jó lenne az országot megkímélni attól, hogy a választás után azt érezzék, hogy átverés áldozatai. Épp ezért a környezetünkkel beszélgetni kell, és akkor az ország április 12-én egy jó napot tudhat majd maga mögött”

– zárta gondolatait a miniszter.

Az estét Radics Gigi és Curtis fellépése zárta.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
holger78
2026. március 25. 22:48
„Magyar Péterék nem tudnának ellenállni Brüsszel háborús felhívásának!” Nem értem ezt a kifacsart logikát. A néppárti tagság feltétele ukrajna feltétel nélküli támogatása. Aki a néppárthoz csatlakozik, az eleve kötelezettséget vállal, hogy minden erőforrást ukrajnába összpontosít, pénzt, paripát fegyvert. Nem kéne azt a látszatot kelteni, hogy ők szeretnének ellenállni, de hát nem tudnak szegénykék. Nem, ők egészen pontosan azért csatlakoztak a néppárthoz, mert kifejezetten támogatni akarják ukrajnát, minden eszközzel és módon.
Bastyaelvtars
2026. március 25. 22:15
"Miniszterelnök "úr", ha a Medián mai számai pontosak, és a biztos szavazók körében valóban 58:35 arányban vezet a Tisza a Fidesszel szemben, úgy az ön maffiaállamának visszavonhatatlanul és végérvényesen vége van. Tölgyessy Péter már 2024 végén hajszálpontosan megfogalmazta azt, ami most a szemünk előtt zajlik: "Amennyiben megérik az újabb irányváltás igénye az emberekben, annak következményei meglepő gyorsasággal és erővel jelentkezhetnek majd." Jelentem, miniszterelnök "úr": Hann Endre és a Medián vagy élete legnagyobb kutatásmódszertani hibáját követi éppen el, vagy ez az igény mostanra nemcsak megérett, de április 12-én elsöprő erejű orkánként fogja elsöpörni az ön velejéig rohadt rendszerét. Elhiszem, hogy egy ilyen megsemmisítő történelmi vereség árnyékában óriási most a kísértés, hogy a választás estéjén a Bálna helyett már egyenesen a repülőtéren, egy moszkvai különgépre várva kövessék az eredményeket."
kalyibagaliba
2026. március 25. 22:07
Ki kivel hál, olyanná vál. A döntés élethosszig tartó adottság.
Mantinka
2026. március 25. 21:51
"Szijjártó Péter magyar külügyminiszter elismerte, hogy rendszeresen kapcsolatba lép az orosz külügyminiszterrel, Szergej Lavrovval az EU zártkörű külügyi találkozói előtt, illetve utána. Korábban a magyar kormány álhírnek nevezte és visszautasította ezeket az állításokat." szijjártó így hazaáruló! Követelik a magyarok, hogy szijjártót vonják felelősségre!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!