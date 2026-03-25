Gulyás Gergely a Mandiner Klubesten: „Magyar Péterék nem tudnának ellenállni Brüsszel háborús felhívásának!”

ahhoz, hogy Magyarország ne küldjön se katonákat, se pénzt, se fegyvereket Ukrajnába arra a mostani kormány a garancia.

A kormány keresztülhúzta az ukránok számításait

A műsorvezető ezután azzal a felvetéssel állt elő, hogy mivel Magyarország fizet az orosz olajért, ezért azzal, hogy Ukrajna blokkolja annak a szállítását, tulajdonképpen ellopja az üzemanyagunkat.

Gulyás Gergely erre azt felelte, hogy ez valóban így van, az ukránok a jogi kötelezettségüket sértik meg, „ez le van írva, nekünk ez jár”. „Zelenszkijék ezzel a lépésükkel két uniós tagállam – hazánk és Szlovákia – energiaellátását is veszélyeztetik. Mindezt azért teszik, hogy ne Orbán Viktornak hívják a magyar miniszterelnököt” – hangsúlyozta.

A miniszter hozzátette, hogy az ukránok azt remélték, hogy az üzemanyag árak így elszállnak vagy hiány keletkezik, de ezt a magyar kormány el tudta hárítani, és alternatív megoldások után nézett.

A felszabadított stratégiai készletnek a háromnegyede még mindig rendelkezésre áll”

– jelentette ki a hallgatóság előtt a tárcavezető.

Soha nem látott tétje van a választásnak

A beszélgetés vége felé a közelgő választás kiemelt fontosságáról is beszéltek. Elhangzott az április 12-i voksolás tétje kettős, hiszen

a Fidesz-KDNP győzelmével azok is jól járnak, akik nem rá szavaznak. Míg a Tisza győzelmével mindenki rosszul járna.

Gulyás felidézte, nagyon sok mindent ért el az ország az elmúlt több mint másfél évtizedben: édesanyák SZJA-mentessége, család- és otthonteremtési támogatások. „Mindezek veszélybe kerülnének, ha egy baloldali kormány jönne.

A békés fejlődéshez béke kell, ezért ki kell maradni a háborúból, és ez csak akkor garantált, ha a jelenlegi kormány marad április 12-én”

– szögezte le.

Végül annak kapcsán, hogy bár a Fidesz egy strukturált párt, és az ellenkező oldalon egy „szedett-vedett banda” áll, mégis bizonyos mérések szerint magas a népszerűségük a választók körében. „Nem kellene önvizsgálatot tartani?” – tette fel a kérdést Hajdú Péter.

Erre Gulyás Gergely úgy reagált, hogy lesz itt nem is olyan soká „egy nagy mintás közvélemény-kutatás”. Felidézte, hogy miután az ellenfél 7 EP-képviselőjéről is úgy vélekedik, hogy azok Soros-ügynökök vagy agyhalottak, nem is csoda, hogy 106 még ennél is alacsonyabb színvonalú jelöltet sikerült találniuk országszerte, akiknek már egy-két mondata is gondot okozhat. Nem is véletlen, hogy nem nyilatkozhatnak a sajtó munkatársainak.

„Ez a választható alternatíva, de ettől komolyan kell venni a választást, hiszen soha nem látott mértékű gyűlöletet izzítanak az online térben, és megvezetik a választókat.

Jó lenne az országot megkímélni attól, hogy a választás után azt érezzék, hogy átverés áldozatai. Épp ezért a környezetünkkel beszélgetni kell, és akkor az ország április 12-én egy jó napot tudhat majd maga mögött”

– zárta gondolatait a miniszter.

Az estét Radics Gigi és Curtis fellépése zárta.

