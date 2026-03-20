tisza párt kollár kinga botrány program Magyar Péter előfizetés tagdíj

Ez sem áradt – így sült be Magyar Péter csodafegyvere

2026. március 20. 15:42

2024 augusztusa óta fokozatosan apadt a Tisza Párt rendszerváltókártyás előfizetőinek száma. Alig haladja meg most is a 40 ezret.

Közeledve a választásokhoz kijelenthető, hogy elbukott a Tisza Párt rendszerváltó-tagság programja. Magyar Péter forradalminak szánta a kezdeményezést, célul pedig azt tűzte ki, hogy elérjék az ötvenezer előfizetőt, azonban három héttel az országgyűlési választás előtt számuk alig több mint 41 ezerre tehető – írta a Magyar Nemzet.

A lap legutóbb januárban írta azt, hogy még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a két hónapos időszak során, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor az április 12-i választásig nem gyűjtik össze az ötvenezres célszám.

Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér még 2024. júniusában, az európai parlamenti választás kampányhajrájában hirdette meg a kezdeményezést, amiből időközben elég sokan távoztak. 

Jellemzően akkor mondták le a tagságukat, amikor egy nagy botrány látott napvilágot a párt környékéről. 

Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is – állapította meg a Magyar Nemzet.

Így apadtak az előfizetők

Az összeállításban emlékeztette, hogy az első jelentős bukásra 2024 augusztusában került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. 

A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, mennyien fizettek elő a tagságra. 

Majd októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Tavaly tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a tagdíjat. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is – sorolták.

Majd 2025 nyarán megint több százan iratkoztak le az előfizetéses programból, amikor 

kiderült, a Tisza Párt illegálisan listázta támogatóit.

Mint ismert, az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül szerepelnek minősítő megjegyzések is.

Zavaros pénzügyek

A Magyar Nemzet cikke végén arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a Tisza Párt legutolsó pénzügyi beszámolója szerint tavaly szeptemberig magánszemélyektől 1, 975 milliárd forintot kalapoztak össze.

Ugyanakkor Magyar Péter pártjának pénzügyei kapcsán meglehetősen furcsa, hogy míg korábban rendre háromhavonta közzétették a pénzügyi beszámolóikat a megelőző időszak kiadásairól és bevételeiről, addig tavaly szeptember óta semmilyen adat nem áll rendelkezésre.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. március 20. 16:21
Az hagyján, hogy a Tiszar csürhe egy kriptokomcsi bagázs, de kiderült, hogy a jelöltek olyan alkalmatlan hülyék, mint hat pár rendőrcsizma. Annyi a totál beégés, ahányszor megszólalnak, még szegény drogos is fogja a fejét, ezt láthattuk az elmúlt napokban, egy ország fetreng a röhögéstől, amiket produkálnak. Jó szórakozást a hátra lévő 3 hétre mindenkinek.
florin
2026. március 20. 16:20
Még három hét és kiszárad.
sozlib_abschaum
2026. március 20. 16:05
A tiszaszektások már nem akarnak fizetni azért, hogy agyhalottak lehessenek? A tiszaszekta újított, most már banánt is kapnak egy x -ért, akkor lehet most már öket agyhalott majmoknak nevezni? youtube.com/watch?v=hdxH9po8KIY
No comment no cry
2026. március 20. 15:56
"2024 augusztusa óta fokozatosan apadt a Tisza Párt rendszerváltókártyás előfizetőinek száma." "A lap legutóbb januárban írta azt, hogy még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a két hónapos időszak során" A Tiszán röhögök, a mandineren meg sírok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!