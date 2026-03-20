Ez sem áradt – így sült be Magyar Péter csodafegyvere

Közeledve a választásokhoz kijelenthető, hogy elbukott a Tisza Párt rendszerváltó-tagság programja. Magyar Péter forradalminak szánta a kezdeményezést, célul pedig azt tűzte ki, hogy elérjék az ötvenezer előfizetőt, azonban három héttel az országgyűlési választás előtt számuk alig több mint 41 ezerre tehető – írta a Magyar Nemzet.

A lap legutóbb januárban írta azt, hogy még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a két hónapos időszak során, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor az április 12-i választásig nem gyűjtik össze az ötvenezres célszám.