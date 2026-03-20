Ez sem áradt – így sült be Magyar Péter csodafegyvere

Magyar Péter és az adatszivárgási botrány: nagyot hazudott a Tisza-vezér
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 49. rész.
2024 augusztusa óta fokozatosan apadt a Tisza Párt rendszerváltókártyás előfizetőinek száma. Alig haladja meg most is a 40 ezret.
Közeledve a választásokhoz kijelenthető, hogy elbukott a Tisza Párt rendszerváltó-tagság programja. Magyar Péter forradalminak szánta a kezdeményezést, célul pedig azt tűzte ki, hogy elérjék az ötvenezer előfizetőt, azonban három héttel az országgyűlési választás előtt számuk alig több mint 41 ezerre tehető – írta a Magyar Nemzet.
A lap legutóbb januárban írta azt, hogy még a negyvenezret sem érte el az előfizetők száma. Ezek alapján nagyjából kétezer új előfizetőre tettek szert a két hónapos időszak során, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor az április 12-i választásig nem gyűjtik össze az ötvenezres célszám.
Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér még 2024. júniusában, az európai parlamenti választás kampányhajrájában hirdette meg a kezdeményezést, amiből időközben elég sokan távoztak.
Jellemzően akkor mondták le a tagságukat, amikor egy nagy botrány látott napvilágot a párt környékéről.
Ez rámutat arra, hogy a folyamatos botrányok miatt sorra ábrándulnak ki Magyar Péterből az ellenzéki szavazók is – állapította meg a Magyar Nemzet.
Az összeállításban emlékeztette, hogy az első jelentős bukásra 2024 augusztusában került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat.
A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, mennyien fizettek elő a tagságra.
Majd októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.
Tavaly tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a tagdíjat. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is – sorolták.
Majd 2025 nyarán megint több százan iratkoztak le az előfizetéses programból, amikor
kiderült, a Tisza Párt illegálisan listázta támogatóit.
Mint ismert, az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül szerepelnek minősítő megjegyzések is.
A Magyar Nemzet cikke végén arra is felhívta a figyelmet, hogy
a Tisza Párt legutolsó pénzügyi beszámolója szerint tavaly szeptemberig magánszemélyektől 1, 975 milliárd forintot kalapoztak össze.
Ugyanakkor Magyar Péter pártjának pénzügyei kapcsán meglehetősen furcsa, hogy míg korábban rendre háromhavonta közzétették a pénzügyi beszámolóikat a megelőző időszak kiadásairól és bevételeiről, addig tavaly szeptember óta semmilyen adat nem áll rendelkezésre.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
