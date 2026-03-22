03. 22.
vasárnap
háború kovács ákos szalai zoltán béke európa

„Ez politikai gengszterizmus” – Ákos kemény állításokat tett a háborúról, Európáról és a közéletről

2026. március 22. 20:44

Nem kerülte a kényes témákat Kovács Ákos a Mandiner Maxima műsorában: Szalai Zoltán vendégeként a háborúról, Európa jövőjéről és a magyar közélet állapotáról is markáns véleményt fogalmazott meg.

A zenész szerint a békét nem lehet politikai jelszóként kezelni, hiszen a frontokon emberek halnak meg, miközben a döntések sokszor távol születnek azoktól, akik viselik a következményeket.

 Úgy fogalmazott, a jelenlegi helyzetben „valami egészen ördögi folyamat” zajlik, amely felé Európát is tolják.

Kovács Ákos élesen bírálta az európai döntéshozatalt is. Szerinte sok esetben „senki által meg nem választott vezetők” visznek olyan politikát, amely ellentétes az emberek érdekeivel, és példaként említette a migrációs nyomást, illetve az ezzel kapcsolatos vitákat. 

Azt is felvetette: nehezen érthető, miért kell egyes országokat büntetni azért, mert nem akarnak bizonyos döntéseket végrehajtani.

A háború kapcsán különösen erős kijelentéseket tett. Úgy látja, a konfliktus elhúzódása mögött nem pusztán katonai logika áll, és szerinte voltak olyan pillanatok, amikor közelebb lehetett volna kerülni a békéhez. Ezzel összefüggésben arról is beszélt: az a gondolat, hogy Európa teljes biztonságban van, szerinte egyáltalán nem magától értetődő.

A beszélgetésben a magyar belpolitika is szóba került. Kovács Ákos szerint a közéleti viták egyre inkább érzelmi alapon zajlanak, miközben a racionális érvek háttérbe szorulnak. 

Úgy fogalmazott: amikor nincs koherens érvrendszer, akkor marad az indulat, és ebből alakul ki az a hangulat, amely ma sokszor meghatározza a nyilvánosságot.

A Tisza Párt és Magyar Péter kapcsán is kritikusan nyilatkozott. Szerinte érdemes megnézni, kik sorakoznak fel egy-egy politikai formáció mögött, és milyen szerepet játszottak korábban a közéletben. 

Úgy látja, a választók egy része elsősorban érzelmi alapon hoz döntést, ami szerinte könnyen csalódáshoz vezethet – függetlenül attól, melyik oldal kerül hatalomra.

A műsor egyik legerősebb mondata talán az volt, amikor a közéleti folyamatokat „politikai gengszterizmusnak” nevezte. Ezzel arra utalt, hogy a nemzetközi és hazai politikában is egyre gyakrabban jelennek meg olyan eszközök és hangnemek, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna.

Nézze meg a Maxima műsorát a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lakat1983
2026. március 22. 21:58
Higgadt, humoros, tanulságos 74 perc.
