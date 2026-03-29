„Ez a világ egyik legnagyobb szélhámossága” – már az ellenzéki ügyvédnek is sok volt a Szabó Bencének szervezett gyűjtés
2026. március 29. 12:05
„Az ügyvédek pro bono, ingyenesen vállalták az ügyet, tehát fel se merült ügyvédi díj fizetési kötelezettség” – hívta fel a figyelmet Marczingós László, a devizahiteles ügyvéd.
3 p
9
0
20
Mentés
Marczingós László ügyvéd közösségi oldalán külön bejegyzésben foglalkozott a kiugrott rendőr, Szabó Bence százados számára indított gyűjtéssel, mely már 200 millió forint feletti összegnél jár.
Ebben idézte a gyűjtést szervező oldalt, azaz Szabó testvérét. A felhívásban az állt, hogy a befolyt összeget Szabó Bence ügyvédi és jogi költségeinek fedezésére, valamint a megszűnt munkaviszonya miatt kieső jövedelmének pótlására fordítják. „Továbbá komoly terhet jelent számára, hogy a korábban felvett munkáltatói kölcsönét most egy összegben követelik vissza tőle, ezért ebben is szeretnénk támogatni.”
Marczingós arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt a felhívást megosztotta Szabó ügyvédje, a Tisza Párthoz megannyi szállal kötődő Laczó Adrienn is.
A több évtizednyi ügyvédi múlttal rendelkező férfi ennél a pontnál rámutatott arra, hogy közben felmerült, hogy
az ügyvédek pro bono, ingyenesen vállalták az ügyet, tehát fel se merült ügyvédi díj fizetési kötelezettség.
„Innentől kezdve ez a világ egyik legnagyobb szélhámossága és számomra teljesen hiteltelen az egész. Ennyit mondtam el erről, befejeztem” – zárta bejegyzését Marczingós László, aki nem éppen kormánypártiságáról híres.
Kurucz Dániel megjegyezte, úgy tűnik, a történelem ismétli magát, és a most fanatikusan őrjöngő tömeg ezt észre sem veszi. Pedig őket is le lehet majd hallgatni, fel lehet venni a privát beszélgetéseiket, és aztán jól be is lehet majd köpni őket bárhol, legyen az munkahely, család, barátok.
Mit hozhat egy esetleges kormányváltás? Szalai Piroska írása.
p
0
1
6
Hírlevél-feliratkozás
Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.