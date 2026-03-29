tisza párt laczó adrienn szabó bence marczingós lászló szélhámosság összeg ügyvéd

„Ez a világ egyik legnagyobb szélhámossága” – már az ellenzéki ügyvédnek is sok volt a Szabó Bencének szervezett gyűjtés

2026. március 29. 12:05

„Az ügyvédek pro bono, ingyenesen vállalták az ügyet, tehát fel se merült ügyvédi díj fizetési kötelezettség” – hívta fel a figyelmet Marczingós László, a devizahiteles ügyvéd.

Marczingós László ügyvéd közösségi oldalán külön bejegyzésben foglalkozott a kiugrott rendőr, Szabó Bence százados számára indított gyűjtéssel, mely már 200 millió forint feletti összegnél jár.

Ebben idézte a gyűjtést szervező oldalt, azaz Szabó testvérét. A felhívásban az állt, hogy a befolyt összeget Szabó Bence ügyvédi és jogi költségeinek fedezésére, valamint a megszűnt munkaviszonya miatt kieső jövedelmének pótlására fordítják. „Továbbá komoly terhet jelent számára, hogy a korábban felvett munkáltatói kölcsönét most egy összegben követelik vissza tőle, ezért ebben is szeretnénk támogatni.”

Marczingós arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt a felhívást megosztotta Szabó ügyvédje, a Tisza Párthoz megannyi szállal kötődő Laczó Adrienn is. 

A több évtizednyi ügyvédi múlttal rendelkező férfi ennél a pontnál rámutatott arra, hogy közben felmerült, hogy 

az ügyvédek pro bono, ingyenesen vállalták az ügyet, tehát fel se merült ügyvédi díj fizetési kötelezettség.

„Innentől kezdve ez a világ egyik legnagyobb szélhámossága és számomra teljesen hiteltelen az egész. Ennyit mondtam el erről, befejeztem” – zárta bejegyzését Marczingós László, aki nem éppen kormánypártiságáról híres.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. március 29. 14:24
"Szabó Bence százados számára indított gyűjtéssel, mely már 200 millió forint feletti összegnél jár...." Egyértelmű pénzmosás.
balbako_
2026. március 29. 14:21
Ingyen hazát árulni? Egy túróst! Közadakozásból! Így már döfi.
nyúlgerinc
2026. március 29. 14:06
Marczingós úr, már maga a Tiszának nevezett lumpen párt sem tisztességes, mondhatni szélhámosság.
kisstomi-2-2
2026. március 29. 14:03
Kiss Tamás vagyok, az "orbánista" titkosszolgálat be akart szervezni egy provokációba a "tisza" párt lejáratására, pontos részleteket még nem mondok, előbb küldjetek "mikroadományokat" hogy tudjak ételt venni a családomnak ! Ha az összeg már eléri a 350 milliót, akkor elárulok egy kis részt, de tényleg csak egy ici-picit, ha többet akartok tudni, akkor még küldjetek több "mikroadományt", hiszen tudjátok kis pénz kis "infó", nagy pénz nagy "infó" !!! Éljen a messiás !!! /de főleg én, a ti pénzetekből/
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!