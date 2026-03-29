Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
panyi szabolcs nyílt társadalom alapítvány szabó bence zrzutka 4fund platform kampány ukrajna

Nincs hálózat: óriási összegű ukrán adománygyűjtő kampányok kötődnek ahhoz az oldalhoz, ahol a kiugrott rendőrnek gyűjtenek

2026. március 29. 11:03

De a 4fund felületén jelenleg futó „Támogassuk Szabó Bence századost!” egyik kapcsolódó adománydoboza Panyi Szabolcs támogatására vonatkozó felhívás-linket is tartalmaz.

2026. március 29. 11:03
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar közéletet az elmúlt napokban a tiszás ügynökbotrány különböző elemei tartották lázban. Ennek egyik része volt Szabó Bence kiugrott rendőrszázados Direkt36-nak előadott története. A Szabó által összerakott elmélet szerint a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét.

Szabó Bencét azóta már a Nemzetbiztonsági Bizottság is megcáfolta, sőt, szombaton a magyar kormány pedig megosztott egy videófelvételt, amelyen H.D. maga ismeri el, hogy külföldi szervezetek támadó akciókra próbálták beszervezni.

A fentiek ellenére még mindig érkeznek támogatások Szabó százados megsegítésére. Azonban érdemes kicsit utánajárni, hogy mi is az a 4Fund oldal, és milyen adománygyűjtőkampányok kapcsolódnak hozzá.

A Mandiner birtokába jutott információk szerint 

a 4Fund egy lengyelországi eredetű online adománygyűjtő felület, ami több szálon is kapcsolódik a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz.

A platform működési modellje szerint a 4Fund/Zrzutka bárki számára nyitott adománygyűjtő infrastruktúra: magánszemély, cég, alapítvány vagy más intézmény is indíthat rajta gyűjtést.

A 4Fund nyitólapja szerint a szolgáltatás jutalékmentes adománygyűjtést kínál, többféle fizetési móddal és gyors kifizetéssel. A rendszer Facebook-, Google-, TikTok- és Microsoft-alapú hirdetési és analitikai eszközöket is használ.

Ez azért fontos, mert a 4Fundot célszerű infrastruktúraként, nem pedig egyetlen ügy vagy szervezet saját platformjaként kezelni. 

A 4Fund/Zrzutka és a Soros-hálózat között közvetett, de dokumentálható kapcsolat van. Ez nem közvetlen személyi vagy finanszírozói kapcsolat, de az infrastrukturális, hálózati és személyi metszéspontok egyértelműen mutatják, hogy 

a 4Fund/Zrzutka a Soros-féle „klubba” tartozik.

Ráadásul a Soros által alapított Stefan Batory Foundation és a Zrzutka között közvetlen érintkezés van. A Stefan Batory Foundation 2022. február 25-i, Ukrajna támogatásáról szóló felhívásán a „Gyűjtések” (Zbiórki) részben több zrzutka.pl link is szerepel, például az EUROMAIDAN-WARSZAWA és a Fundacja Humandoc kampányoldalai.

Ez bizonyítja, hogy a Soros-féle Stefan Batory Foundation a saját hivatalos kommunikációjában használta és ajánlotta a Zrzutka infrastruktúráját. Mivel a 4fund saját leírása szerint ennek a Zrzutka-rendszernek a nemzetközi változata, ez a 4Fund/Zrzutka–Batory kapcsolat közvetlenül dokumentált. 

Így is keresztezi egymást Panyi Szabolcs és Szabó Bence ügye

A 4fund felületén jelenleg futó „Támogassuk Szabó Bence századost!” egyik kapcsolódó adománydoboza név szerint az ügynökbotrányba keveredett Panyi Szabolcs támogatására vonatkozó felhívás-linket is tartalmaz. De az oldalon kifejezetten az szerepel, hogy „Támogassuk Panyi Szabolcs munkáját!” és hogy ez a doboz a Szabó Bence-gyűjtés egyenlegéhez járul hozzá. 

Így a 4Fundon megjelenő személyi pont közvetlenül hozzákapcsolja a platformot ahhoz a Direkt36-VSquare körhöz, ami szintén dokumentáltan kapcsolódik a Soros-hálózathoz. 

Ukrán kampányok a köbön

A 4fund adatvédelmi tájékoztatója szerint a platform használ Microsoft Ads-et és Microsoft Clarityt, vagyis a működése a nagy nemzetközi analitikai infrastruktúrába is be van kötve. Ez önmagában nem bizonyít OSF-kapcsolatot, de azt mutatja, hogy a 4fund nem elszigetelt platform, hanem egy szélesebb digitális infrastruktúraháló része.

De amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy a 4Fund nem pusztán eltűr ukrán témájú gyűjtéseket, hanem saját marketinganyagában is a legnagyobb sikertörténetei közé emeli őket, miközben a platformon humanitárius, egészségügyi, energiaellátási és kifejezetten katonai jellegű ukrán célú kampányok is futnak.

A 4Fund egyik bemutatkozó cikke szerint a 4Fund/Zrzutka történetében kiemelkedő a #TogetherForUkraine, ami közel 700 ezer eurót gyűjtött, valamint Sławomir Sierakowski „Bayraktar for Ukrainians” drónvásárlási kampánya, amely körülbelül 5,3 millió eurót hozott össze 2022-ben. A 4Fund azt is hangsúlyozza, hogy a teljes segítség meghaladta a 10 millió eurót.

Az Ukrajna támogatását koordináló Sławomir Sierakowski által alapított Stanisław Borozowski Egyesület pedig  közvetlenül is feltünteti a Nyílt Társadalom Alapítványokat saját támogatási listáján.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2026. március 29. 11:56
Miért is nem lepődtem meg a híren.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. március 29. 11:39
Most akkor én is indíthatok gyűjtést? És a végén mennyit kap az illető? A vén varangy hálózata elég jól rejtegeti, hogy ők állnak a microadományok mögött. Így verik át az agyhalottakat, sanyika (alex) pedig röhög a markába.
Válasz erre
2
0
bigfater73
2026. március 29. 11:39
Csak jó lenne ha meglenne az ukránok magyarországi pénz lerakata! Markológéppel emeli ki a pénzeket a tiszafos!
Válasz erre
1
0
kakukk_madar
•••
2026. március 29. 11:38 Szerkesztve
Ezek nem "magyar adományozók", ezek nemzettelen magyarul beszélő polgárok. Itt nem a Fideszről és az O1G - ról van szó, itt az ország és a nemzet jövőjéről van szó. A kádárista nemzettelenítésnek ez az eredménye. Ezen kell dolgozni, a választás után.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!