Darabokra szedte a Tisza Párt mestertervét az elemző: Semmi sem drága nekik, ha a kormány megbuktatásáról van szó!

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Megszólaltak a szakértők a tiszás kémbotrány kapcsán: sem az informatikus beszervezésének történetében, sem Magyar Péterék reakciójában nem volt semmi meglepő.
Ahogy korábban a Mandiner is részletesen megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Először a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg Szabó állításait, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott. Majd szombaton a magyar kormány megosztott egy videófelvételt, amelyen H.D. maga ismeri el, hogy külföldi szervezetek támadó akciókra próbálták beszervezni.
Az üggyel kapcsolatban Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta: egyáltalán nem tartja meglepőnek ezeket a fejleményeket, sőt, nagyon is életszerű, amit az informatikus elmondott.
Figyelmeztetett, amit a közbeszédben gyakran „beszervezésként” emlegetünk, az valójában egy behálózási folyamat,
amely több lépésben a célszemély hosszabb tanulmányozása mellett zajlik.
A szakértő szerint a hatóságok azért csak most léptek, mert a felderítés időigényes folyamat, és sok esetben a nyilvánosságra kerülés előtt már hosszú ideje zajlik a megfigyelés és az információgyűjtés.
Deák Dániel az ügy egy másik aspektusát emelte ki: szerinte
a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljön, és Szabó Bence félreértését is tudatosan használták fel Magyar Péterék a lejárató kampányukhoz.
Hangsúlyozta: a Tisza minden eszközzel képes élni a kormány lejártása érdekében.
