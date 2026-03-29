tisza párt direkt36 szabó bence nemzetbiztonsági bizottság Magyar Péter

Darabokra szedte a Tisza Párt mestertervét az elemző: Semmi sem drága nekik, ha a kormány megbuktatásáról van szó!

2026. március 29. 08:08

Megszólaltak a szakértők a tiszás kémbotrány kapcsán: sem az informatikus beszervezésének történetében, sem Magyar Péterék reakciójában nem volt semmi meglepő.

2026. március 29. 08:08
null

Ahogy korábban a Mandiner is részletesen megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Először a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg Szabó állításait, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott. Majd szombaton a magyar kormány megosztott egy videófelvételt, amelyen H.D. maga ismeri el, hogy külföldi szervezetek támadó akciókra próbálták beszervezni.

Az üggyel kapcsolatban Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta: egyáltalán nem tartja meglepőnek ezeket a fejleményeket, sőt, nagyon is életszerű, amit az informatikus elmondott. 

Figyelmeztetett, amit a közbeszédben gyakran „beszervezésként” emlegetünk, az valójában egy behálózási folyamat,

amely több lépésben a célszemély hosszabb tanulmányozása mellett zajlik. 

A szakértő szerint a hatóságok azért csak most léptek, mert a felderítés időigényes folyamat, és sok esetben a nyilvánosságra kerülés előtt már hosszú ideje zajlik a megfigyelés és az információgyűjtés.

Deák Dániel az ügy egy másik aspektusát emelte ki: szerinte

a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljön, és Szabó Bence félreértését is tudatosan használták fel Magyar Péterék a lejárató kampányukhoz.

 Hangsúlyozta: a Tisza minden eszközzel képes élni a kormány lejártása érdekében.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

states-2
2026. március 29. 08:47
2 hét múlva ilyenkor a drogos már túl van az első két csíkon.
Szerintem
2026. március 29. 08:47
"patikus-3 2026. március 29. 08:28 • Szerkesztve Ez mind szuper. De: hol a Fidesz programja? Nincsen sehol! A holdban." Ha fingod sincs balfasz, hogy mik a fidesz irányultságai, a prioritásai hosszú távon is, amit nap mint nap hangoztatnak is, akkor mit és milyen alapon szapulsz rajta? Csak mert valakik megmondták, hogy szapulnod kell és teszed tudatlanul és öntudatlanul, mint valami zombi? Neked ennyire mások diktálják, szabják meg a gondolataidat is?
patikus-3
2026. március 29. 08:30
Van, aki szerint a Fidesz folytatja tovább. De mit folytattok, öregem? A mélyrepülést? Mert repülőstartot eddig nem láttunk, csak a kutya piszkát. Továbbra is kézi vezérléssel próbáljátok kezelni a gazdasági nyomort? Balfékek! Azzal csak ideig-óráig lehet kihúzni, de EZ NEM PROGRAM! Közben a nőket ajnározzátok hogy így meg úgy… hozzájuk vágtok egy csomó kenőpénzt meg támogatást. De nem szülnek. Minket pedig elevenen megnyúztok, a mi adónkból osztogattok nekik. De egy magyar nő ugyan miért ne járuljon hozzá a közös Magyarországhoz a saját adójával? Hiába minden, mert képtelenek vagytok biztonságos nemzetközi környezetet kiépíteni a családok növekedéséhez. Összevesztek fűvel-fával-katonával, ha kell, ha nem, csak a brahi kedvéért. Azt csodálkoztok, hogy ki vagyunk pellengérezve Európából. Marhák! A nők pedig ígysem-úgysem vállalnak gyereket ehhez a kalandor-politikához. A magyar nemzetnek nem jó, hogy Európa páriája vagyunk. Kiegyensúlyozottság és nyugalom, amire szükségünk van.
totumfaktum-2
2026. március 29. 08:28
Igaz a hír, hogy hetente ötmillió euró gurul a kampányukra a szomszédból?
