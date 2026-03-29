Darabokra szedte a Tisza Párt mestertervét az elemző: Semmi sem drága nekik, ha a kormány megbuktatásáról van szó!

Ahogy korábban a Mandiner is részletesen megírta, beigazolódott, hogy Szabó Bence, a kiugrott rendőrszázados gyakorlatilag tönkretett egy kémelhárító műveletet, amikor a Direkt36-nak előadott egy saját maga által összerakott elméletet arról, hogy a magyar titkosszolgálatok megzsarolták a Tisza Párt két informatikusát, és egy eredetileg gyermekpornográfia-gyanú miatt indult nyomozást valójában politikai célra használtak fel, hogy megdöntsék az ellenzéki párt informatikai rendszerét. Először a Nemzetbiztonsági Bizottság cáfolta meg Szabó állításait, amikor részlegesen feloldotta a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érintő jelentést, amelyből kiderül, hogy a két érintett férfi, H. D. és M. T. rendszeresen bejárt a budapesti ukrán nagykövetségre, és az ukránoknak dolgozott. Majd szombaton a magyar kormány megosztott egy videófelvételt, amelyen H.D. maga ismeri el, hogy külföldi szervezetek támadó akciókra próbálták beszervezni.

Az üggyel kapcsolatban Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta: egyáltalán nem tartja meglepőnek ezeket a fejleményeket, sőt, nagyon is életszerű, amit az informatikus elmondott.