03. 21.
szombat
tisza tisza párt botrány

Botrány botrány hátán: már a sajátjaik is kiábrándultak a Tiszából

2026. március 21. 11:57

Egyre több kritikus hang jelenik meg a Tisza Párt saját felületein is. A kommentelők nemcsak az ellenfeleket, hanem saját jelöltjeiket és a párt működését is keményen bírálják.

2026. március 21. 11:57
null

A politikai kampányok során megszokott jelenség, hogy az ellenfelek kritizálják egymást. Az azonban jóval ritkább, amikor egy párt saját támogatóinak kommentjei válnak a legélesebb kritikává.

 A Tisza Párt esetében most mintha pontosan ez történne.

Az elmúlt napokban több, a párthoz köthető közösségi médiás poszt alatt is feltűnően sok elégedetlen hang jelent meg. Ezek nem kívülről érkező támadások, hanem olyan megszólalások, amelyek láthatóan a saját táborból érkeznek.

Az egyik hozzászóló például egyenesen így fogalmaz:

Ez a jelöltállítási folyamat egyre inkább egy amatőr színjátéknak tűnik.”

Ez már nem egyszerű kritika, hanem stratégiai aggodalom. A kommentelő szerint a jelöltállítás folyamata is problémás:

Miért nem lehetett egy olyan embert találni, akibe nem lehet ilyen szinten belekötni?”

A hangulat több helyen is kifejezetten kiábrándult:

Ha egy jelöltről elterjed, hogy külföldi (pláne ukrán katonai…) szálai vannak, azt a bizonytalan szavazó soha nem fogja behúzni.”

Egy másik hozzászóló még tovább megy:

„Kezd elmenni a kedvem az egésztől.”

A kampány előrehaladtával a kritika nem csillapodik, inkább erősödik. Egy másik kommentben már rendszerszintű problémát emlegetnek:

Nagyon kezd idegesíteni, hogy hibát hibára halmozunk!”

A jelöltek múltjával kapcsolatos ügyek különösen érzékeny pontnak tűnnek:

Egyik hétről a másikra buknak le a jelöltjeink.”

Sőt, konkrét vádak is megjelennek a kommentekben:

„Az egyik azt mondja kábítószert termeszt, a másikról kiderül, hogy az ukrán védelmi minisztérium embere volt…”

A kampány hajrájában különösen veszélyes lehet az ilyen típusú belső bizonytalanság. Egy kommentelő ezt így fogalmazza meg:

Már kezd kicsit sok lenni, hogy napról napra kiderül valami disznóság a jelöltjeink pályafutásáról!”

Mások még egyértelműbben fejezik ki csalódottságukat:

Csalódott vagyok, mert megint kijött egy múltbeli infó az egyik jelöltünkről…”

A kommentekből az is kirajzolódik, hogy nemcsak a jelöltek személye, hanem a kommunikáció hitelessége is kérdésessé válik. Egy hozzászóló például így ír:

Ha már mi is hazudunk, akkor a mi propagandánk hogy fogják hívni?”

A jelöltekkel kapcsolatos botrányok visszatérő témává váltak. Egy friss hozzászólás kifejezetten indulatos hangot üt meg:

Nagyon kezd már idegesíteni, hogy már megint egy jelöltről kerültek ki kompromittáló anyagok, szedjétek már össze magatokat komolyan, így akartok nyerni?”

Majd a mondat még keményebb zárással folytatódik:

„Nekem hatalmas nagy csalódás már ez az egész közösség.”

Egy másik komment a kommunikáció hitelességét és morális alapjait kérdőjelezi meg:

Az jó, hogy lebuknak, de nekünk se kellene hibázni! … Nyilvánvalóan csúsztatunk! Rosszabbak leszünk mint Rogán!”

Majd még egyértelműbbé válik a csalódottság:

„Nem ezért csatlakoztunk a Tiszához!”

A Tisza Párt számára a kampány egyik legnagyobb kihívása jelenleg nem feltétlenül az ellenzéki vagy kormánypárti támadások kezelése, hanem a saját táboron belüli bizalom fenntartása lehet.

Nyitókép: Jaap Arriens / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyafika
2026. március 21. 12:32
Orbán takaroggy, üvölti, de azért feszít az új hatos bömösben, mert neki az jár! Meg a kurva anyáddal együtt leszel felgyújtva a szarodban...
nyafika
2026. március 21. 12:31
Mit várt ez a csőcselék? Ugyanazok, mint az Összefosás, csak más néven. A társadalom söpredéke.
A szexárdi láncfűrészes böllér
2026. március 21. 12:24
Itt a tavasz, nyílik a pitypang, apad a TISZA(R), érik a 🍊!
pollip
2026. március 21. 12:23
Nincs semmi gond. Egy sámlit is meg fognak szavazni, ha Tisza logo van rajta és fizeti a rendszerváltó kártyát.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!