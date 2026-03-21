Botrány botrány hátán: már a sajátjaik is kiábrándultak a Tiszából

Kimutatta a foga fehérjét Magyar Péter embere: rögtön az ukránok segítségére sietett a tiszás egykori diszkótulajdonos
Zelenszkij fenyegetése után azonnal kiposztolta Orbán Viktor címét.
Egyre több kritikus hang jelenik meg a Tisza Párt saját felületein is. A kommentelők nemcsak az ellenfeleket, hanem saját jelöltjeiket és a párt működését is keményen bírálják.
A politikai kampányok során megszokott jelenség, hogy az ellenfelek kritizálják egymást. Az azonban jóval ritkább, amikor egy párt saját támogatóinak kommentjei válnak a legélesebb kritikává.
A Tisza Párt esetében most mintha pontosan ez történne.
Az elmúlt napokban több, a párthoz köthető közösségi médiás poszt alatt is feltűnően sok elégedetlen hang jelent meg. Ezek nem kívülről érkező támadások, hanem olyan megszólalások, amelyek láthatóan a saját táborból érkeznek.
Az egyik hozzászóló például egyenesen így fogalmaz:
Ez a jelöltállítási folyamat egyre inkább egy amatőr színjátéknak tűnik.”
Ez már nem egyszerű kritika, hanem stratégiai aggodalom. A kommentelő szerint a jelöltállítás folyamata is problémás:
Miért nem lehetett egy olyan embert találni, akibe nem lehet ilyen szinten belekötni?”
Zelenszkij fenyegetése után azonnal kiposztolta Orbán Viktor címét.
A hangulat több helyen is kifejezetten kiábrándult:
Ha egy jelöltről elterjed, hogy külföldi (pláne ukrán katonai…) szálai vannak, azt a bizonytalan szavazó soha nem fogja behúzni.”
Egy másik hozzászóló még tovább megy:
„Kezd elmenni a kedvem az egésztől.”
A kampány előrehaladtával a kritika nem csillapodik, inkább erősödik. Egy másik kommentben már rendszerszintű problémát emlegetnek:
Nagyon kezd idegesíteni, hogy hibát hibára halmozunk!”
A jelöltek múltjával kapcsolatos ügyek különösen érzékeny pontnak tűnnek:
Egyik hétről a másikra buknak le a jelöltjeink.”
Sőt, konkrét vádak is megjelennek a kommentekben:
„Az egyik azt mondja kábítószert termeszt, a másikról kiderül, hogy az ukrán védelmi minisztérium embere volt…”
A kampány hajrájában különösen veszélyes lehet az ilyen típusú belső bizonytalanság. Egy kommentelő ezt így fogalmazza meg:
Már kezd kicsit sok lenni, hogy napról napra kiderül valami disznóság a jelöltjeink pályafutásáról!”
Mások még egyértelműbben fejezik ki csalódottságukat:
Csalódott vagyok, mert megint kijött egy múltbeli infó az egyik jelöltünkről…”
Gyanús üzelmekre derült fény Gajdos László és a Nyíregyházi Állatkert körül.
A kommentekből az is kirajzolódik, hogy nemcsak a jelöltek személye, hanem a kommunikáció hitelessége is kérdésessé válik. Egy hozzászóló például így ír:
Ha már mi is hazudunk, akkor a mi propagandánk hogy fogják hívni?”
A jelöltekkel kapcsolatos botrányok visszatérő témává váltak. Egy friss hozzászólás kifejezetten indulatos hangot üt meg:
Nagyon kezd már idegesíteni, hogy már megint egy jelöltről kerültek ki kompromittáló anyagok, szedjétek már össze magatokat komolyan, így akartok nyerni?”
Majd a mondat még keményebb zárással folytatódik:
„Nekem hatalmas nagy csalódás már ez az egész közösség.”
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Egy másik komment a kommunikáció hitelességét és morális alapjait kérdőjelezi meg:
Az jó, hogy lebuknak, de nekünk se kellene hibázni! … Nyilvánvalóan csúsztatunk! Rosszabbak leszünk mint Rogán!”
Majd még egyértelműbbé válik a csalódottság:
„Nem ezért csatlakoztunk a Tiszához!”
A Tisza Párt számára a kampány egyik legnagyobb kihívása jelenleg nem feltétlenül az ellenzéki vagy kormánypárti támadások kezelése, hanem a saját táboron belüli bizalom fenntartása lehet.
Az Oroszország-szakértő szerint az ukrán vezetés kénytelen lehet lenyelni ezt a békát, nehogy eljátssza Trump támogatását. Eközben Európa egyedül maradhat a saját szankciós rendszerével, ami újabb feszültségeket szülhet a kontinensen.
Nyitókép: Jaap Arriens / AFP