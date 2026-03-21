Alice Weidel igazi partiarc: új oldalát mutatta meg a CPAC-en

Különleges vendég szavalta a Nemzeti dalt a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)
Ilyet még nem hallhattunk német pártelnöktől.
Alice Weidelt, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnökét nem sűrűn látni ilyen felszabadultnak, nyilvánvalóan jól érezte magát a budapesti CPAC-en.
Egy rövid ideig új „szerepben” láthatta a CPAC közönsége Alice Weidelt: mint az a videón látható, a német politikus és Lotfi Begi egy közös DJ-szettel köszön be a budapesti CPAC-en:
Nem ez az első alkalom, hogy Alice Weidel meglepetést okoz egy rendezvényen: a Mandiner februári Klubestjén azzal lopta be magát a magyarok szívébe, hogy elszavalt egy részletet a Nemzeti Dalból.
Nyitókép: képernyőfotó