Erre aztán figyelhetnek Nyugat-Európában: Magyarország újdonsült szövetségese leplezte le Orbán titkát

Branko Zlobko szlovén belügyminiszter és Pintér Sándor magyar belügyminiszter budapesti találkozójukon megerősítették a két ország közötti jó együttműködést, különös tekintettel a migrációs helyzetre és a schengeni övezet védelmére – írja az Rtvslo.si.

Zlobko kiemelte, hogy 2025-ben mintegy 60 százalékkal csökkent az illegális határátlépések száma a nyugat-balkáni útvonalon, ami az összehangolt intézkedések eredménye.

Szlovénia javasolta a magyar-szlovén határon végzett ellenőrzések szigorítását, vegyes járőrök számának növelését és napi adatcserét az elfogott migránsokról. A felek egyeztettek továbbá arról is, hogyan lehet elkerülni a teherforgalom torlódását az új európai beléptetési rendszer bevezetése miatt.