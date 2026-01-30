Ft
Szlovénia Európa miráns migráció bevándorló Pintér Sándor Orbán Viktor Magyaroszág bevándorlás Európai Unió

Erre aztán figyelhetnek Nyugat-Európában: Magyarország újdonsült szövetségese leplezte le Orbán titkát

2026. január 30. 22:54

Még javaslatot is kaptunk tőlük.

2026. január 30. 22:54
null

Branko Zlobko szlovén belügyminiszter és Pintér Sándor magyar belügyminiszter budapesti találkozójukon megerősítették a két ország közötti jó együttműködést, különös tekintettel a migrációs helyzetre és a schengeni övezet védelmére – írja az Rtvslo.si.

Zlobko kiemelte, hogy 2025-ben mintegy 60 százalékkal csökkent az illegális határátlépések száma a nyugat-balkáni útvonalon, ami az összehangolt intézkedések eredménye.

Szlovénia javasolta a magyar-szlovén határon végzett ellenőrzések szigorítását, vegyes járőrök számának növelését és napi adatcserét az elfogott migránsokról. A felek egyeztettek továbbá arról is, hogyan lehet elkerülni a teherforgalom torlódását az új európai beléptetési rendszer bevezetése miatt.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

