Erre aztán figyelhetnek Nyugat-Európában: Magyarország újdonsült szövetségese leplezte le Orbán titkát

Készülhet Németország: egyetlen lépés választja el őket attól, hogy Magyarország útjára lépjenek
Egyre többen követnék Orbán Viktor politikáját.
Még javaslatot is kaptunk tőlük.
Branko Zlobko szlovén belügyminiszter és Pintér Sándor magyar belügyminiszter budapesti találkozójukon megerősítették a két ország közötti jó együttműködést, különös tekintettel a migrációs helyzetre és a schengeni övezet védelmére – írja az Rtvslo.si.
Zlobko kiemelte, hogy 2025-ben mintegy 60 százalékkal csökkent az illegális határátlépések száma a nyugat-balkáni útvonalon, ami az összehangolt intézkedések eredménye.
Szlovénia javasolta a magyar-szlovén határon végzett ellenőrzések szigorítását, vegyes járőrök számának növelését és napi adatcserét az elfogott migránsokról. A felek egyeztettek továbbá arról is, hogyan lehet elkerülni a teherforgalom torlódását az új európai beléptetési rendszer bevezetése miatt.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor