Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza HVG szeretetország Fidesz Németh Balázs

Tegnap meg merte írni a HVG, hogy az idősek között a korábban ismertnél is népszerűbb a Fidesz

2025. december 02. 13:49

Ezen bepöccent előbb Magyar Péter, majd követték a „rajongók”, és megmutatták, milyen a baloldali szeretetország.

2025. december 02. 13:49
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Gyomorforgató… Tegnap meg merte írni a HVG, hogy az idősek között a korábban ismertnél is népszerűbb a Fidesz.

Ezen bepöccent előbb Magyar Péter (elkezdett kommentelni a HVG Facebook oldalán…), majd követték a »rajongók«, és megmutatták, milyen a baloldali szeretetország. Néhány hozzászólás:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

»Ha szerencsénk van, ezek kihalnak áprilisig.«
»Annyira szuper, hogy tudatlan, demens koporsószökevények szívatnak két generációt.«
»A sok vén hülye elhitte, hogy nem jön a háború.«
»Sok tájékozatlan, aluliskolázott, félig analfabéta van az idősek között.«
»Stockholm szindrómás szerencsétlen, mosott agyú öregek.«
»Halál előtt álló vén sz.rok döntik el a következő generáció életét.«
»Ahogy öregszik az ember, úgy hülyül.«
»Azok szavazzanak, akik adót fizetnek. A nyuggerek nem fizetnek.«
»Ennyi hülye öreg nem lehet.«
»Nem akarom, hogy a vén komcsi trottyok döntsenek a jövőről, 60 év felett elvenném a szavazati jogot.«
»Sok ostoba vénember.«
»65 felett ne lehessen szavazni!«
»Sok M1 néző nyugger, akinek minden mindegy, csak krumpli meg farhát legyen.«
»Vén hülyék döntik el az ország jövőjét.«
»A komcsiknak ki kell halniuk, hogy változás legyen.«
»Sötétek a nyuggerek. Sok agymosott idős.«

Még egyszer, a szeretetcunamit az indította el, hogy a HVG-ben megjelent kutatás idősekre vonatkozó eredménye nem tetszett a baloldali olvasóknak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Németh Balázs

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfogulatlan
2025. december 02. 16:43
Ugyanezt gondoltam róluk 1990 és 2006 között, amikor szinte az öszzes a komcsikra szavazott. Most hála az Istennek jó helyen állnak.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. december 02. 15:38
Tehát a tiszarok javaslata szerint a 25 év alattiak se szavazhatnak, hiszen ők se adóznak.... ?
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. december 02. 15:10
Ezt hozzák a családból? Így nevelték őket azok akikre így acsarkodnak. Szomorú.
Válasz erre
6
0
balbako_
2025. december 02. 15:07
Ha valaki nézi a Szaros összejöveteleit az ottani pofákat döntően vén munkásőrök, volt szadesz funkcik és DK-sok ágálnak neki. Ezek mazochisták is egyben?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!