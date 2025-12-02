Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Ezen bepöccent előbb Magyar Péter, majd követték a „rajongók”, és megmutatták, milyen a baloldali szeretetország.
„Gyomorforgató… Tegnap meg merte írni a HVG, hogy az idősek között a korábban ismertnél is népszerűbb a Fidesz.
Ezen bepöccent előbb Magyar Péter (elkezdett kommentelni a HVG Facebook oldalán…), majd követték a »rajongók«, és megmutatták, milyen a baloldali szeretetország. Néhány hozzászólás:
»Ha szerencsénk van, ezek kihalnak áprilisig.«
»Annyira szuper, hogy tudatlan, demens koporsószökevények szívatnak két generációt.«
»A sok vén hülye elhitte, hogy nem jön a háború.«
»Sok tájékozatlan, aluliskolázott, félig analfabéta van az idősek között.«
»Stockholm szindrómás szerencsétlen, mosott agyú öregek.«
»Halál előtt álló vén sz.rok döntik el a következő generáció életét.«
»Ahogy öregszik az ember, úgy hülyül.«
»Azok szavazzanak, akik adót fizetnek. A nyuggerek nem fizetnek.«
»Ennyi hülye öreg nem lehet.«
»Nem akarom, hogy a vén komcsi trottyok döntsenek a jövőről, 60 év felett elvenném a szavazati jogot.«
»Sok ostoba vénember.«
»65 felett ne lehessen szavazni!«
»Sok M1 néző nyugger, akinek minden mindegy, csak krumpli meg farhát legyen.«
»Vén hülyék döntik el az ország jövőjét.«
»A komcsiknak ki kell halniuk, hogy változás legyen.«
»Sötétek a nyuggerek. Sok agymosott idős.«
Még egyszer, a szeretetcunamit az indította el, hogy a HVG-ben megjelent kutatás idősekre vonatkozó eredménye nem tetszett a baloldali olvasóknak.”
