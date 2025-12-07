Katonaélet: Orbán Viktor elárulta a nagy titkot, ezt csinálta, mielőtt találkozott Trumppal és Putyinnal (VIDEÓ)

Hozzátette, hogy a különösen fontos tárgyalások előtt azért muszáj rendesen kialudnia magát, mert akkor kell igazán „élesnek” lennie.

Orbán Viktor azt is megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban egy szabad hétvégéje sem volt. Mint fogalmazott, „azt sem tudja, milyen az”.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala