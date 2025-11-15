Szembesítő, háborús plakátokkal várják Magyar Pétert Győrben

Egyértelmű állásfoglalás: háborúpárti, ukrán zászlós pólóban jelentek meg a Tisza Párt képviselői (FOTÓ)
Így csatlakoztak rá a Manfred Weber vezette Néppárt szlogenjére.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indít, hogy minél többen megtudják, hogy Zelenszkij, Ursula von der Leyen és Magyar Péter összefogtak, hogy támogassák a háborút.
Kampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom annak érdekében, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy minden bizonyíték világosan azt mutatja, hogy
Zelenszkij, Ursula von der Leyen, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak, hogy támogassák a háborút”.
A Mozgalom képviseletében Lajkó Fanni azt nyilatkozta a győri háborúellenes nagygyűlés helyszínén, hogy Ursula von der Leyen többször és teljesen egyértelműen kimondta, hogy több pénzt és több fegyvert kell küldeni Ukrajnának. „Európának békére van szüksége, de Von der Leyen mégis újabb és újabb fegyverszállítmányokat sürget.
Neki Ukrajna háborúja Európa háborúja, ezért szerinte nekünk, magyaroknak is be kell szállnunk a konfliktusba.
Erre egész konkrét tervei vannak. Az EU-tagállamoknak mindössze öt évet adott, hogy felkészüljenek a háborúra. Szó szerint hadba akarja állítani Magyarországot. A Tisza Párt pedig kiszolgálja ezt a brüsszeli háborús parancsot. Ezt büszkén is hirdették a Tisza EP-képviselői ukrán zászlós pólókban” – emlékeztetett.
Lajkó Fanni felidézte azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza hadügyekért felelős politikusa világossá tette, hogy visszahozná a sorkatonaságot. „Egy jövőképet is felvázolt a fiataloknak. Azt mondta, hogy ha kell, akkor azonnal berántanak mindenkit. Ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva. Én is fiatal vagyok, és mi fiatalok nem kérünk ebből a jövőből” – hangzott el.
Az Alapjogokért Központ elemzője arra is rámutatott, hogy a háború sok-sok pénzbe kerül. „A brüsszeli politikusok már kiköltekeztek, tönkretették Európa gazdaságát, irdatlan mennyiségű pénz ment el a háborúra. Ezt valahonnan pótolniuk kell, ezért Európa szerte mindenhol adókat emelnek. Az európaiakkal fizettetik elhibázott politikájuk árát.
Itt Magyarországon is találtak egy pártot, a Tisza pártot, amely végrehajtaná Brüsszel adóemelési terveit.
Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnöke kikotyogta az etyeki fórumon, hogy többkulcsos személyijövedelemadót terveznek, magyarán adót emelnének. Úgy fogalmazott, hogy választást kell nyerni és utána mindent lehet” – fogalmazott.
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.
Lajkó szerint az külön felháborító, hogy „ma már tudjuk, hogy ezek a pénzek jelentős részben az ukrán háborús maffia, benne Zelenszkij üzlettársainak és barátainak a zsebeiben landol. Ebből van most hatalmas botrány Ukrajnában, már kormánytagok is lemondtak” – emlékeztetett az elmúlt napok történéseire az elemző.
De mi, magyarok nem szeretnénk sem csatlakozni a háborúhoz, sem fizetni a háború árát. Ezért fontos, hogy minden magyarhoz eljusson, mit tervez a Tisza párt”
– szögezte le.
„Zelenszkij, Ursula von der Leyen, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összeálltak, hogy együtt támogassák a háborút. Fontos, hogy ezzel kapcsolatban minden magyarhoz eljussanak a tények. Ezért plakátkampányt indítottunk, jövő héten közösségi média kampányba is kezdünk, és a mai napon mobil plakátokat helyezünk el Magyar Péterék tüntetés mellett!” – zárta a sajtótájékoztatót a NEM tagja.
