Rakétaként lőtt ki a kormánypárt: az ősz történései eldönthetik a választást

A Magyar Társadalomkutató Intézet friss, november 13–14. között készült telefonos felmérése szerint a kormánypártok ismét elérték az ötvenszázalékos támogatottságot, ami fontos politikai mérföldkőnek számít.

A kutatók kiemelték: az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy a magyar kormány amerikai látogatását a választók többsége diplomáciai sikernek tekinti, ami erősen mobilizálta a kormánypárti tábort.

A Tisza Párt jelenleg a választók 40 százalékának támogatását élvezi. A korábbi baloldali pártok szavazóinak „bekebelezése” után azonban nem tudtak tovább növekedni, és nem sikerült új választói csoportokat megszólítaniuk.

A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, ők a szavazatok várhatóan 5 százalékát szereznék meg. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága 3 százalék, így továbbra is messze vannak a bejutási küszöbtől, akárcsak a Demokratikus Koalíció, amely jelenleg 2 százalékon áll. Az egyéb pártok összesen a választók 1 százalékát tudnák elérni.

A felmérés összegzése szerint a Fidesz–KDNP továbbra is a választók többségét képviseli. Rámutattak arra is, hogy az elmúlt hónapok történései elsősorban a kormánypártoknak kedveztek: a két nagy párt közötti különbség 8-ról 10 százalékpontra nőtt, így a Fidesz–KDNP előnye ismét kétszámjegyű.