Rakétaként lőtt ki a kormánypárt: az ősz történései eldönthetik a választást

2025. november 17. 09:30

Az elmúlt hónapok történései elsősorban a kormánypártoknak kedveztek. A két nagy párt közötti különbség 8-ról 10 százalékpontra nőtt.

2025. november 17. 09:30
null

A Magyar Társadalomkutató Intézet friss, november 13–14. között készült telefonos felmérése szerint a kormánypártok ismét elérték az ötvenszázalékos támogatottságot, ami fontos politikai mérföldkőnek számít. 

A kutatók kiemelték: az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy a magyar kormány amerikai látogatását a választók többsége diplomáciai sikernek tekinti, ami erősen mobilizálta a kormánypárti tábort.

A Tisza Párt jelenleg a választók 40 százalékának támogatását élvezi. A korábbi baloldali pártok szavazóinak „bekebelezése” után azonban nem tudtak tovább növekedni, és nem sikerült új választói csoportokat megszólítaniuk.

A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be a Parlamentbe, ők a szavazatok várhatóan 5 százalékát szereznék meg. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága 3 százalék, így továbbra is messze vannak a bejutási küszöbtől, akárcsak a Demokratikus Koalíció, amely jelenleg 2 százalékon áll. Az egyéb pártok összesen a választók 1 százalékát tudnák elérni.

A felmérés összegzése szerint a Fidesz–KDNP továbbra is a választók többségét képviseli. Rámutattak arra is, hogy az elmúlt hónapok történései elsősorban a kormánypártoknak kedveztek: a két nagy párt közötti különbség 8-ról 10 százalékpontra nőtt, így a Fidesz–KDNP előnye ismét kétszámjegyű.

A közelmúlt legnagyobb figyelmet kapó eseménye a magyar kormány washingtoni csúcstalálkozója volt, ahol sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

Emellett jelentős érdeklődés övezte a háromgyermekes anyák szja-mentességét, valamint a 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start programot is – ezek mind pozitív tematizációs lehetőséget nyújtanak a kormánypártok számára.

Ezzel szemben a Tisza Párt a nyár vége óta komoly belső és külső válságtünetekkel küzd. Több, a párthoz köthető szereplő körül botrányos ügyek robbantak ki, és a korán kiszivárgott adó- és nyugdíjpolitikai elképzeléseiket kedvezőtlenül fogadta a közvélemény. A szervezetépítés is lassabban halad a korábban beígérteknél: a szeptember 30-ra tervezett jelöltállítást elhalasztották, és mindmáig nem sikerült olyan politikusi csapatot kialakítaniuk, amely ellensúlyozná a mozgalom „one-man show” jellegével kapcsolatos kritikákat.

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP

***

masikhozzaszolo
2025. november 17. 11:57
Rakétaként kilőtt. Ne ámítsuk magunkat. az általános iskolában volt az a láncos golyó, ami a karikán átment, melegen meg nem. Kb ennyi. Hogyabüdöspirosalmába lehet egy nép ennyire bunkó, mármint a fele, hogy egy paprikajancsit-akárkit, Péter 1 2-tőt, Kargerit, drogosokat tölcsérorrúakat támogat a fele?
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. november 17. 11:54
Nyilván azért sok tiszásnak eszébe jutott, hogy esetleg az ukrán frontra kellene mennie, vagy a gyerekének, unokájának, ha Peti lenne a min. e. és Ruszin Szundi a hadügyér.
Válasz erre
1
0
Fer70
•••
2025. november 17. 11:50 Szerkesztve
A helyzet az, hogy ez egy tökéletes elemzés és látlelet az elmúlt hónapokról! + Mindenki figyelmét felhívnám arra, hogy október 23-óta egyedül az Idea jött ki kutatással, amiben Fidesz erősödést és Tisza csökkenést mutattak ki. Vagyis az "óriási, mi vagyunk a többség" duma nem jött be és egyik cég sem merte kimutatni, hogy mekkora siker volt a Hősök tere buli. Mert nem volt az! Mert azóta Tölgyessy, Török G., NAT és még valamelyik balos elemző is azt mondja, hogy "megakadt, elakadt, márkyzajodosodik", stb.... Puzsér szidja, Magyar György kritizálja és elindul egy ellenzéki új párt is....☝️🤔 Bukó van, Peti, nem kicsit, nagyon! "Kell még valamit mondanom, Ildikó?!" 🤷🏻😉
Válasz erre
3
0
Feri70
2025. november 17. 11:47
2022.ben több mint 2 millió ember szavazott az Összefogásra, MSZP, DK, Momentum, Jobbik, PM, plusz az MKKP, Ez összesen 38%-ot ért akkor. Mi a változás, azon kívül. hogy most már TISZA pártnak hívják őket?
Válasz erre
3
0
