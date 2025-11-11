Precedensértékű döntést hozott a Kúria a magyar úszók ügyében – sokkot kapott az ügyvéd

Nem Kósra vagy Milákra figyelnek Debrecenben, hanem egy 37 éves veteránra
Nyolc sportoló fordult bírósághoz, miután a 2022-es Világjátékokon elért eredményeikért nem kapták meg a kormányrendelet által biztosított jutalmat.
A Telex beszámolója szerint precedensértékű ítéletet hozott kedden a Kúria a magyar úszók Világjátékokkal kapcsolatos ügyében. A legfelsőbb bírói fórum öttagú tanácsa félórás tanácskozás után úgy döntött, hogy a sportolók — a jogerős másodfokú ítélet ellenére — nem jogosultak a 2022-es Világjátékokon elért eredményeik után járó állami jutalomra.
A döntés értelmében a versenyzőknek kell megfizetniük a több mint kétmillió forintos perköltséget.
A Honvédelmi Minisztérium – amelyhez a sportállamtitkárság tartozik – júniusban nyújtotta be felülvizsgálati kérelmét, miután a másodfokú ítélet 119,5 millió forint és annak kamata kifizetésére kötelezte volna az államot. A portál felidézi: ez azért keltett meglepetést, mert a kormány korábban következetesen stratégiai ágazatként kezelte a sportot, és bőkezűen jutalmazta a kiemelkedő teljesítményeket. Az ügyben nyolc úszó – köztük Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor és Szabó Szebasztián – fordult bírósághoz, miután a 2022-es Világjátékokon elért eredményeikért
nem kapták meg a kormányrendelet által biztosított jutalmat.
A jogvita középpontjában az állt, hogy a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi döntése felülírhatja-e a kormány sportolói jutalmazásról szóló, 2013-ban elfogadott rendeletét. Míg első fokon a bíróság az NVESZ álláspontját fogadta el, miszerint nem volt elegendő nemzet a kvalifikációban, addig másodfokon ezt dokumentumokkal cáfolták, és a sportolóknak adtak igazat. A Kúria most azonban az elsőfokú ítéletet hagyta helyben, kimondva: a jutalommal kapcsolatos igény nem minősül olyan polgári jogviszonynak, amelyet bírósági úton lehetne érvényesíteni.
A sportolókat képviselő Bognár Viktor ügyvéd a Telexnek úgy nyilatkozott:
Sokkolt ez az ítélet, a szóbeli indoklása is.”
Elmondása szerint a Kúria döntése ellentétes a korábbi ítélkezési gyakorlattal, hiszen korábban, a 2013-as cali Világjátékok után, hasonló ügyben még sikerrel jártak. A mostani ítélet nyomán a sportolók elesnek a fejenként több mint tízmilliós jutalmaktól és azok kamataitól is, a jogi képviselő pedig az írásos indoklás kézhezvétele után dönt arról, hogy tesznek-e további jogi lépéseket.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István