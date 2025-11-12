Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet

(Reaganről mesélik egyébként, hogy 1981-ben egy G7-találkozón Margaret Thatchert annyira zavarta a folytonos rajzolgatása, hogy az ülés végén kikapta kezéből a papírlapot.)

2009-ben egy pszichológus vizsgálatában a firkálgatók 29 százalékkal több információra emlékeztek – a feltételezés szerint azért, mert a mellékes firkálgatás pont annyira stimulálja az agyat, hogy ne lankadjon a figyelem, ezáltal pedig támogatja a főtevékenységre való koncentrálást.

A Wall Street Journalnak egy professzor arról számolt be, hogy a konferenciák alatti firkálmányairól például vissza tudja idézni a hallottakat

– annak ellenére is, hogy a krikszkrakszoknak közük nincs a témához. Hasonlóképpen mennyivel egyszerűbb lehet felskiccelni egy geometriai alakzatot, mint verbális emlékeztetőket írni az épp megválaszolandó interjúkérdéssel kapcsolatban.

Egy vonatkozó TED-előadás kifejezetten azzal kezdődik, hogy a firkálgatást sokan „anti-intellektuális” tevékenységnek vélik, sőt, egyes újságírók képesek látványosan kiakadni azon, ha egy szenátor rajzolgat, miközben az egy „hihetetlenül erőteljes eszköz”, amely nagyban kihat az információfeldolgozási és kreatív problémamegoldó képességünkre, segítve a gondolkodást.