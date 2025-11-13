Magyar Péternek bohócot kellett csinálnia magából ahhoz, hogy ezt elérje – Orbán Viktor viszont kisujjból kirázta (VIDEÓ)

Megállíthatatlanul tör előre Orbán: futótűzként terjed a legújabb interjúja (VIDEÓ)
Minden képzeletet túlszárnyal a videó nézettsége.
Elképesztő számokat produkál a miniszterelnök interjúja.
Elérte a 734 ezer megtekintést a YouTube-on Orbán Viktor ATV-nek adott interjúja. Ez azért is érdekes, mert ezzel már Magyar Péter tavalyi ominózus, stúdióból „kivonulós” interjúját is lekörözte.
Emlékezetes, Magyar Péter kiviharzott az ATV stúdiójából, miután az Egyenes Beszéd műsorvezetője, Rónai Egon szembesítette a ténnyel, hányszor hívták be néhány hónap alatt a Tisza elnökét. Magyar erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „Mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd távozott a stúdióból.
Nyitókép: facebook / Orbán Viktor