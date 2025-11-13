Ft
ATV Magyar Péter Egyenes Beszéd Orbán Viktor

Magyar Péternek bohócot kellett csinálnia magából ahhoz, hogy ezt elérje – Orbán Viktor viszont kisujjból kirázta (VIDEÓ)

2025. november 13. 09:28

Elképesztő számokat produkál a miniszterelnök interjúja.

2025. november 13. 09:28
null

Elérte a 734 ezer megtekintést a YouTube-on Orbán Viktor ATV-nek adott interjúja. Ez azért is érdekes, mert ezzel már Magyar Péter tavalyi ominózus, stúdióból „kivonulós” interjúját is lekörözte.

Emlékezetes, Magyar Péter kiviharzott az ATV stúdiójából, miután az Egyenes Beszéd műsorvezetője, Rónai Egon szembesítette a ténnyel, hányszor hívták be néhány hónap alatt a Tisza elnökét. Magyar erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „Mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd távozott a stúdióból.

Nyitókép: facebook / Orbán Viktor

Összesen 11 komment

Horst_Tappert
2025. november 13. 12:29
"pinochet 2025. november 13. 09:34 Az ATVs nézettség NEM Orbán Viktornak köszönhető" Persze, hiszen PszichoPötinek köszönhető. Ahogyan tavasszal is, amikor Orbán kétharmaddal nyer majd, az is a Pöti győzelme lesz. Anyádat is ő dugja meg, nem te.
Frenk
2025. november 13. 10:29
Talán ha PötiMessiás a Rókácskájával huncutkodna a nagyérdemű szórakoztatására...még lehet hogy ebben a műfajban kibontakozik gazi tehetségre, nézettségi rekordot döntene...de ha a Latyakossal vagy a Robertával csinálna hasonlót garantált lenne a siker...oszt jó napot :)
coyote-0
2025. november 13. 09:39
A trashceleb Magyar Péter szerintem el tudna érni nagyobb nézettséget, csak ahhoz ki kellene szolgálni a trashceleb rajongóit. Élő adásban kellene botrányt okoznia, leöntenie magát egy vödör szarral vagy felgyújtania a haját. Kb. ez az ő meg a fanatikus híveinek a szintje, nem az értelmes interjú.
pinochet
2025. november 13. 09:34
Exkluzív interjú Orbán Viktorral Rómából - HírTV 16 E megtekintés 2 héttel ezelőtt youtube.com/watch?v=PgNcR_LJ5pI :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Az ATVs nézettség NEM Orbán Viktornak köszönhető
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!