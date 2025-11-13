Magyar Péternek bohócot kellett csinálnia magából ahhoz, hogy ezt elérje – Orbán Viktor viszont kisujjból kirázta (VIDEÓ)

Emlékezetes, Magyar Péter kiviharzott az ATV stúdiójából, miután az Egyenes Beszéd műsorvezetője, Rónai Egon szembesítette a ténnyel, hányszor hívták be néhány hónap alatt a Tisza elnökét. Magyar erről tudomást sem akart venni, azt ismételgette, hogy „Mi a kérdés, szerkesztő úr?”, majd távozott a stúdióból.

Nyitókép: facebook / Orbán Viktor